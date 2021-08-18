https://ria.ru/20210818/tekhosmotr-1746286149.html
МВД предложило упростить процедуру техосмотра
МВД предложило упростить процедуру техосмотра - РИА Новости, 18.08.2021
МВД предложило упростить процедуру техосмотра
МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России, отказавшись от некоторых обязательных проверок. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T23:21
2021-08-18T23:21
2021-08-18T23:52
общество
авто
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России, отказавшись от некоторых обязательных проверок. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.Ведомство, в частности, предложило отказаться от:а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.В министерстве полагают, что эти изменения позволят сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, поскольку это позволит им отказаться от части диагностического оборудования. Инициатива обсуждается с "профессиональным сообществом", но конкретного документа пока нет, говорится в статье.
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общество, авто, россия
23:21 18.08.2021 (обновлено: 23:52 18.08.2021)
МВД предложило упростить процедуру техосмотра
"Ъ": МВД предложило упростить процедуру техосмотра, отказавшись от некоторых проверок
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России
, отказавшись от некоторых обязательных проверок. Об этом сообщает "Коммерсантъ
" со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.
Ведомство, в частности, предложило отказаться от:
—проверки коррозии элементов тормозной системы;
—наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;
—проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;
—замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;
—проверки наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста;
а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.
В министерстве полагают, что эти изменения позволят сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, поскольку это позволит им отказаться от части диагностического оборудования. Инициатива обсуждается с "профессиональным сообществом", но конкретного документа пока нет, говорится в статье.