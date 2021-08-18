https://ria.ru/20210818/tekhosmotr-1746286149.html

МВД предложило упростить процедуру техосмотра

МВД предложило упростить процедуру техосмотра - РИА Новости, 18.08.2021

МВД предложило упростить процедуру техосмотра

МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России, отказавшись от некоторых обязательных проверок. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T23:21

2021-08-18T23:21

2021-08-18T23:52

общество

авто

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России, отказавшись от некоторых обязательных проверок. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.Ведомство, в частности, предложило отказаться от:а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.В министерстве полагают, что эти изменения позволят сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, поскольку это позволит им отказаться от части диагностического оборудования. Инициатива обсуждается с "профессиональным сообществом", но конкретного документа пока нет, говорится в статье.

https://ria.ru/20210818/tekhosmotr-1746271633.html

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общество, авто, россия