https://ria.ru/20210819/taliby-1746471232.html

Талибы разыскивают афганцев, связанных с силами США и НАТО, сообщили СМИ

Талибы разыскивают афганцев, связанных с силами США и НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.08.2021

Талибы разыскивают афганцев, связанных с силами США и НАТО, сообщили СМИ

Боевики движения "Талибан"* активизировали поиск афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО в стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T22:35

2021-08-19T22:35

2021-08-19T22:53

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* активизировали поиск афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО в стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ ООН.Экспертная оценка ситуации в Афганистане составлена Норвежским центром глобального анализа, который предоставляет разведывательную информацию различным структурам и агентствам ООН.Согласно документу, талибы обходят дома и "арестовывают и/или угрожают убить или арестовать членов семей лиц из их списка, если они не сдадутся сами". Отмечается, что в этот список входят многие из тех, кто ожидает эвакуации в аэропорту Кабула.Как отмечает газета, информация в документе противоречит публичной позиции "Талибана"*, представители которого заявляли, что движение не будет мстить своим врагам.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан" на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/afganistan-1746363520.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289457.html

сша

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, афганистан, нато, россия