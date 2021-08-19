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Туризм
https://ria.ru/20210819/sputnikv-1746334573.html
Таиланд разрешит въезд привитым "Спутником V" туристам в ближайшее время
Таиланд разрешит въезд привитым "Спутником V" туристам в ближайшее время - РИА Новости, 19.08.2021
Таиланд разрешит въезд привитым "Спутником V" туристам в ближайшее время
Таиланд разрешит въезд иностранных туристов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V", на остров Пхукет и другие открытые для туристов зоны в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:14
2021-08-19T13:21
туризм
таиланд
новости - туризм
мид таиланда
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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БАНГКОК, 19 авг - РИА Новости. Таиланд разрешит въезд иностранных туристов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V", на остров Пхукет и другие открытые для туристов зоны в рамках программ "Пхукетская песочница" и "7+7" в ближайшее время, сообщил РИА Новости официальный представитель правительственного Центра Таиланда по контролю и борьбе с коронавирусной инфекцией, замглавы департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун."Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда по поручению Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 сейчас завершает процесс оформления окончательного разрешения иностранным туристам, полностью вакцинированным вакциной "Спутник V", въезда в страну в рамках программы "Пхукетская песочница", - сообщил агентству официальный представитель правительственного Центра."МИД Таиланда завершил подготовку к введению в действие этого разрешения. Как только департамент контроля заболеваний выпустит разрешение, туристы смогут самостоятельно обращаться за своим сертификатом разрешения на въезд в Таиланд (COE) на интернет-сайт coethailand.mfa.go.th, созданный МИД для этой цели", - добавил Нопхакун.Он пояснил, что вносить изменения в приказ, определяющий параметры и условия программы "Пхукетская песочница", властям не придется."В приказе сказано, что по программе "Песочницы" на Пхукет и в другие открытые для туристов зоны могут въезжать иностранные туристы, полностью вакцинированные препаратами, одобренными ВОЗ или разрешенными правительством Таиланда. Так что просто разрешения на въезд лиц, вакцинированных препаратом "Спутник V", будет вполне достаточно", - сказал он.Таиландский регулятор, управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами сейчас рассматривает вопрос об одобрении и регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного использования в иммунизации населения Таиланда. Однако, по словам Нопхакуна, этот вопрос напрямую не связан с процессом выпуска разрешения на въезд для туристов, вакцинированных "Спутником V", который завершится в ближайшее время.В рамках программ "Пхукетская песочница" и "7+7" полностью вакцинированные иностранные туристы могут прибывать на остров Пхукет без необходимости прохождения 14-дневного карантина. Вместо карантина туристы могут находиться 14 дней на Пхукете, пользуясь свободой передвижения по острову, или первые семь дней на Пхукете, а последующие семь дней - в одной из других зон, входящих в программу: на пляжах района Кхао Лак в провинции Пханга, островах Пхи-Пхи в провинции Краби и островах Самуи, Пханган и Тао в провинции Сураттхани, куда их доставит специально подготовленный транспорт, исключающий свободный контакт с лицами, не имеющими отношения к программе.После первых 14 дней, за которые турист сдаст три ПЦР-теста и будет амбулаторно наблюдаться врачами (на первые семь дней турист обязан остановиться в гостинице из списка, предлагаемого программой, в которой осуществляется врачебное наблюдение за постояльцами), путешественник может покинуть зону "Песочницы" и отправиться в любую другую часть Таиланда с учетом соблюдения режима эпидемиологической безопасности, действующего в городе или провинции, куда он отправляется.Перед вылетом в Таиланд турист, участвующий в программе "Песочницы", должен, как все, кто намерен приехать в эту страну в период пандемии, сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, получить сертификат разрешения на въезд в Таиланд (COE) и оформить медицинскую страховку, включающую лечение от коронавирусной инфекции с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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таиланд, новости - туризм, мид таиланда, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
12:14 19.08.2021 (обновлено: 13:21 19.08.2021)
 
Таиланд разрешит въезд привитым "Спутником V" туристам в ближайшее время

Таиланд разрешит въезд привитым вакциной от коронавируса "Спутник V" туристам в ближайшее время

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 19 авг - РИА Новости. Таиланд разрешит въезд иностранных туристов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V", на остров Пхукет и другие открытые для туристов зоны в рамках программ "Пхукетская песочница" и "7+7" в ближайшее время, сообщил РИА Новости официальный представитель правительственного Центра Таиланда по контролю и борьбе с коронавирусной инфекцией, замглавы департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.
"Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда по поручению Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 сейчас завершает процесс оформления окончательного разрешения иностранным туристам, полностью вакцинированным вакциной "Спутник V", въезда в страну в рамках программы "Пхукетская песочница", - сообщил агентству официальный представитель правительственного Центра.
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"МИД Таиланда завершил подготовку к введению в действие этого разрешения. Как только департамент контроля заболеваний выпустит разрешение, туристы смогут самостоятельно обращаться за своим сертификатом разрешения на въезд в Таиланд (COE) на интернет-сайт coethailand.mfa.go.th, созданный МИД для этой цели", - добавил Нопхакун.
Он пояснил, что вносить изменения в приказ, определяющий параметры и условия программы "Пхукетская песочница", властям не придется.
"В приказе сказано, что по программе "Песочницы" на Пхукет и в другие открытые для туристов зоны могут въезжать иностранные туристы, полностью вакцинированные препаратами, одобренными ВОЗ или разрешенными правительством Таиланда. Так что просто разрешения на въезд лиц, вакцинированных препаратом "Спутник V", будет вполне достаточно", - сказал он.
Таиландский регулятор, управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами сейчас рассматривает вопрос об одобрении и регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного использования в иммунизации населения Таиланда. Однако, по словам Нопхакуна, этот вопрос напрямую не связан с процессом выпуска разрешения на въезд для туристов, вакцинированных "Спутником V", который завершится в ближайшее время.
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В рамках программ "Пхукетская песочница" и "7+7" полностью вакцинированные иностранные туристы могут прибывать на остров Пхукет без необходимости прохождения 14-дневного карантина. Вместо карантина туристы могут находиться 14 дней на Пхукете, пользуясь свободой передвижения по острову, или первые семь дней на Пхукете, а последующие семь дней - в одной из других зон, входящих в программу: на пляжах района Кхао Лак в провинции Пханга, островах Пхи-Пхи в провинции Краби и островах Самуи, Пханган и Тао в провинции Сураттхани, куда их доставит специально подготовленный транспорт, исключающий свободный контакт с лицами, не имеющими отношения к программе.
После первых 14 дней, за которые турист сдаст три ПЦР-теста и будет амбулаторно наблюдаться врачами (на первые семь дней турист обязан остановиться в гостинице из списка, предлагаемого программой, в которой осуществляется врачебное наблюдение за постояльцами), путешественник может покинуть зону "Песочницы" и отправиться в любую другую часть Таиланда с учетом соблюдения режима эпидемиологической безопасности, действующего в городе или провинции, куда он отправляется.
Перед вылетом в Таиланд турист, участвующий в программе "Песочницы", должен, как все, кто намерен приехать в эту страну в период пандемии, сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, получить сертификат разрешения на въезд в Таиланд (COE) и оформить медицинскую страховку, включающую лечение от коронавирусной инфекции с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов.
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