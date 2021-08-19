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"Спутник V" не влияет на репродуктивное здоровье, заявили врачи
"Спутник V" не влияет на репродуктивное здоровье, заявили врачи - РИА Новости, 19.08.2021
"Спутник V" не влияет на репродуктивное здоровье, заявили врачи
Вакцинация от коронавируса "Спутником V" не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему, сообщила пресс-служба НМИЦ акушерства,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:54
2021-08-19T12:54
2021-08-19T12:55
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса "Спутником V" не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему, сообщила пресс-служба НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России.В центре акушерства проводится крупное исследование по изучению влияния вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на репродуктивное здоровье мужчин и женщин фертильного возраста. В исследование включены 200 женщин и 200 мужчин, пояснили в пресс-службе."По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин", - говорится в сообщении.Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение вакцины "Спутник V" не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию у мужчин и женщин, подчеркнули в центре.
https://ria.ru/20210716/medotvod-1741614835.html
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12:54 19.08.2021 (обновлено: 12:55 19.08.2021)
"Спутник V" не влияет на репродуктивное здоровье, заявили врачи
Центр акушерства Минздрава: "Спутник V" не оказывает негативного влияния на репродуктивную систему