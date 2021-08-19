https://ria.ru/20210819/shtraf-1746326903.html

Google в России оштрафовали еще на шесть миллионов рублей

Google в России оштрафовали еще на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 19.08.2021

Google в России оштрафовали еще на шесть миллионов рублей

Мировой судья одного из участков Таганского района Москвы оштрафовал Google еще на шесть миллионов рублей по трем протоколам, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:39

2021-08-19T11:39

2021-08-19T12:39

технологии

москва

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мировой судья одного из участков Таганского района Москвы оштрафовал Google еще на шесть миллионов рублей по трем протоколам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Зульфия Гуринчук.Таким образом, общая сумма штрафов компании в России выросла до 32,5 миллиона рублей. Их выписали за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на отечественных серверах. О каких именно материалах идет речь, не раскрывается.Во вторник Google оштрафовали на 14 миллионов рублей за аналогичные нарушения.Весной Роскомнадзор начал активную борьбу с платформами, которые не удаляют запрещенную информацию, в частности призывы к подросткам выходить на несогласованные акции. Помимо Google, это коснулось TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассников", Facebook, Twitter и YouTube. Большую часть дел уже рассмотрели, с компаний взыскали несколько десятков миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/shtraf-1745902186.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, google