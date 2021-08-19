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Google в России оштрафовали еще на шесть миллионов рублей
Google в России оштрафовали еще на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 19.08.2021
Google в России оштрафовали еще на шесть миллионов рублей
Мировой судья одного из участков Таганского района Москвы оштрафовал Google еще на шесть миллионов рублей по трем протоколам, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:39
2021-08-19T11:39
2021-08-19T12:39
технологии
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мировой судья одного из участков Таганского района Москвы оштрафовал Google еще на шесть миллионов рублей по трем протоколам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Зульфия Гуринчук.Таким образом, общая сумма штрафов компании в России выросла до 32,5 миллиона рублей. Их выписали за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на отечественных серверах. О каких именно материалах идет речь, не раскрывается.Во вторник Google оштрафовали на 14 миллионов рублей за аналогичные нарушения.Весной Роскомнадзор начал активную борьбу с платформами, которые не удаляют запрещенную информацию, в частности призывы к подросткам выходить на несогласованные акции. Помимо Google, это коснулось TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассников", Facebook, Twitter и YouTube. Большую часть дел уже рассмотрели, с компаний взыскали несколько десятков миллионов рублей.
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технологии, москва, google
11:39 19.08.2021 (обновлено: 12:39 19.08.2021)
Google в России оштрафовали еще на шесть миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал Google еще на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента