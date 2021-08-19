https://ria.ru/20210819/shpak-1746335179.html
Блогер Саша Шпак рассекретил новую девушку
Блогер Саша Шпак рассекретил новую девушку - РИА Новости, 19.08.2021
Блогер Саша Шпак рассекретил новую девушку
Блогер Александр Шпак в своем Instagram рассекретил имя девушки, с которой начал встречаться после развода. Новую возлюбленную зовут Диана, пара познакомилась в РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:32
2021-08-19T12:32
2021-08-19T12:32
шоубиз
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любовь
знаменитости
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Блогер Александр Шпак в своем Instagram рассекретил имя девушки, с которой начал встречаться после развода. Новую возлюбленную зовут Диана, пара познакомилась в соцсетях.Блогер признался, что после развода с Масей (Ириной) Шпак долго приходил в себя. Чтобы отвлечься от переживаний, он активно начал переписываться в соцсетях с разными девушками. В какой-то момент ему встретилась Диана – они созвонились по видеосвязи.Подписчики выразили предположение, что девушка сильно младше Шпака. Звезда заверила, что это не так."Она ненамного младше меня. А то мне писали: "Как маленькую девочку отпустили с тобой, с таким уже стариком?". Я читаю и думаю – жесть какая", – сказал Шпак.Несколько дней назад блогер развелся в шестой раз. С бывшей женой он планирует сохранить деловые отношения.
https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html
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