https://ria.ru/20210819/shpak-1746335179.html

Блогер Саша Шпак рассекретил новую девушку

Блогер Саша Шпак рассекретил новую девушку - РИА Новости, 19.08.2021

Блогер Саша Шпак рассекретил новую девушку

Блогер Александр Шпак в своем Instagram рассекретил имя девушки, с которой начал встречаться после развода. Новую возлюбленную зовут Диана, пара познакомилась в РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:32

2021-08-19T12:32

2021-08-19T12:32

шоубиз

блогер

любовь

знаменитости

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Блогер Александр Шпак в своем Instagram рассекретил имя девушки, с которой начал встречаться после развода. Новую возлюбленную зовут Диана, пара познакомилась в соцсетях.Блогер признался, что после развода с Масей (Ириной) Шпак долго приходил в себя. Чтобы отвлечься от переживаний, он активно начал переписываться в соцсетях с разными девушками. В какой-то момент ему встретилась Диана – они созвонились по видеосвязи.Подписчики выразили предположение, что девушка сильно младше Шпака. Звезда заверила, что это не так."Она ненамного младше меня. А то мне писали: "Как маленькую девочку отпустили с тобой, с таким уже стариком?". Я читаю и думаю – жесть какая", – сказал Шпак.Несколько дней назад блогер развелся в шестой раз. С бывшей женой он планирует сохранить деловые отношения.

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

блогер, любовь, знаменитости