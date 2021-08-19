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Шойгу проехал трассу танкового биатлона, лично управляя танком Т-80
Шойгу проехал трассу танкового биатлона, лично управляя танком Т-80 - РИА Новости, 19.08.2021
Шойгу проехал трассу танкового биатлона, лично управляя танком Т-80
Министр обороны Сергей Шойгу в преддверии "Армейских международных игр — 2021" опробовал трассу самого зрелищного конкурса — "Танковый биатлон". РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T08:33
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безопасность
сергей шойгу
т-80
алабино
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в преддверии "Армейских международных игр — 2021" опробовал трассу самого зрелищного конкурса — "Танковый биатлон".Он лично управлял танком Т-80БВМ, рассказали в Минобороны.По итогам проверки глава ведомства высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в 2021 году пройдет с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды из более чем 20 стран.
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Шойгу проехал на танке в Алабино
По трассе полигона Алабино на танке Т-80БВМ проехал Сергей Шойгу. Министр обороны проверил готовность всех участков к соревнованиям по танковому биатлону.
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безопасность, сергей шойгу, т-80, алабино, россия
08:33 19.08.2021 (обновлено: 09:17 19.08.2021)
 
Шойгу проехал трассу танкового биатлона, лично управляя танком Т-80

Министр обороны Шойгу проехал трассу танкового биатлона, лично управляя танком Т-80

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в преддверии "Армейских международных игр — 2021" опробовал трассу самого зрелищного конкурса — "Танковый биатлон".
Он лично управлял танком Т-80БВМ, рассказали в Минобороны.
По итогам проверки глава ведомства высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.
Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в 2021 году пройдет с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды из более чем 20 стран.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 11:24
Человечество идет к гибели семимильными шагами, заявил Шойгу
 
БезопасностьСергей ШойгуТ-80АлабиноРоссия
 
 
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