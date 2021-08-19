https://ria.ru/20210819/shoygu-1746302689.html

Шойгу проехал трассу танкового биатлона, лично управляя танком Т-80

Шойгу проехал трассу танкового биатлона, лично управляя танком Т-80 - РИА Новости, 19.08.2021

Шойгу проехал трассу танкового биатлона, лично управляя танком Т-80

Министр обороны Сергей Шойгу в преддверии "Армейских международных игр — 2021" опробовал трассу самого зрелищного конкурса — "Танковый биатлон". РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:33

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безопасность

сергей шойгу

т-80

алабино

россия

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в преддверии "Армейских международных игр — 2021" опробовал трассу самого зрелищного конкурса — "Танковый биатлон".Он лично управлял танком Т-80БВМ, рассказали в Минобороны.По итогам проверки глава ведомства высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в 2021 году пройдет с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды из более чем 20 стран.

https://ria.ru/20210818/gibel-1746188947.html

алабино

россия

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Шойгу проехал на танке в Алабино По трассе полигона Алабино на танке Т-80БВМ проехал Сергей Шойгу. Министр обороны проверил готовность всех участков к соревнованиям по танковому биатлону. 2021-08-19T08:33 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, сергей шойгу, т-80, алабино, россия