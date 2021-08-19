https://ria.ru/20210819/shkola-1746335456.html

Учебный год в школах начнется в очном формате, заявила Кузнецова

Учебный год в школах начнется в очном формате, заявила Кузнецова - РИА Новости, 19.08.2021

Учебный год в школах начнется в очном формате, заявила Кузнецова

Российские образовательные учреждения готовы выполнить все требования, которые предъявляются в связи с пандемией, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:19

2021-08-19T12:19

2021-08-19T14:20

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские образовательные учреждения готовы выполнить все требования, которые предъявляются в связи с пандемией, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова."Мы с министром просвещения (Сергеем Кравцовым. — Прим. ред.) буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет — 1 сентября все дети должны пойти в школу", — сказала она.Еще в прошлом году школы должны были усилить уборку, закрепить за каждым классом свой кабинет, организовать бесконтактную термометрию, оборудовать помещения дозаторами с антисептиками, установить для каждого класса свое время начала уроков и так далее.Если в начале пандемии некоторые учебные заведения переводили на удаленку, то к лету 2021-го почти все вернулись к очному формату. Читайте полный текст интервью Анны Кузнецовой >>

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общество, образование - общество, школа, анна кузнецова, россия, сн_образование, социальный навигатор