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Учебный год в школах начнется в очном формате, заявила Кузнецова
Учебный год в школах начнется в очном формате, заявила Кузнецова - РИА Новости, 19.08.2021
Учебный год в школах начнется в очном формате, заявила Кузнецова
Российские образовательные учреждения готовы выполнить все требования, которые предъявляются в связи с пандемией, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:19
2021-08-19T14:20
общество
образование - общество
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские образовательные учреждения готовы выполнить все требования, которые предъявляются в связи с пандемией, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова."Мы с министром просвещения (Сергеем Кравцовым. — Прим. ред.) буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет — 1 сентября все дети должны пойти в школу", — сказала она.Еще в прошлом году школы должны были усилить уборку, закрепить за каждым классом свой кабинет, организовать бесконтактную термометрию, оборудовать помещения дозаторами с антисептиками, установить для каждого класса свое время начала уроков и так далее.Если в начале пандемии некоторые учебные заведения переводили на удаленку, то к лету 2021-го почти все вернулись к очному формату. Читайте полный текст интервью Анны Кузнецовой &gt;&gt;
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общество, образование - общество, школа, анна кузнецова, россия, сн_образование, социальный навигатор
12:19 19.08.2021 (обновлено: 14:20 19.08.2021)
 
Учебный год в школах начнется в очном формате, заявила Кузнецова

Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова: дистанта не будет, 1 сентября дети пойдут в школу

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские образовательные учреждения готовы выполнить все требования, которые предъявляются в связи с пандемией, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Мы с министром просвещения (Сергеем Кравцовым. — Прим. ред.) буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет — 1 сентября все дети должны пойти в школу", — сказала она.
Еще в прошлом году школы должны были усилить уборку, закрепить за каждым классом свой кабинет, организовать бесконтактную термометрию, оборудовать помещения дозаторами с антисептиками, установить для каждого класса свое время начала уроков и так далее.
Если в начале пандемии некоторые учебные заведения переводили на удаленку, то к лету 2021-го почти все вернулись к очному формату.
Читайте полный текст интервью Анны Кузнецовой >>
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 10:22
Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей
 
ОбществоОбразование - ОбществоШколаАнна КузнецоваРоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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