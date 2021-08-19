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Анна Кузнецова: школы готовы к очному приему детей, дистанта не будет

Анна Кузнецова: школы готовы к очному приему детей, дистанта не будет - РИА Новости, 19.08.2021

Анна Кузнецова: школы готовы к очному приему детей, дистанта не будет

Менее, чем через две недели в России начнется новый учебный год. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:00

2021-08-19T12:00

2021-08-19T12:01

школа

интервью

единый государственный экзамен (егэ)

анна кузнецова

россия

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Менее, чем через две недели в России начнется новый учебный год. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА Новости о планах по вакцинации детей и дистанционному обучению, ключевых инициативах и идеях аппарата, проблемах, существующих в регионах, а также высказала свою позицию относительно отмены ЕГЭ. Беседовала Алена Самарева.– Анна Юрьевна, скоро 1 сентября. Что ожидает школьников и их родителей в новом учебном году? Очень много вопросов и волнений по поводу дистанционного обучения, вакцинации.– Да, тревоги на самом деле есть. По итогам января-июня 2021 года сфера образования у нас вышла на третье место, и рост числа обращений составил 19%. Среди вопросов, с которыми к нам обращаются люди, в основном нехватка мест в дошкольных учреждениях. Или родители сообщают, что предоставляется место в детскому саду, но, например, далеко от дома, и, конечно, детей водить неудобно. Работаем с каждым вопросом. Поступают вопросы и об учении детей в две смены, особенно это касается районов новостроек. К нам поступают обращения от родителей, которые выступают против дистанционного обучения и так далее.Мы с министром просвещения (Сергеем Кравцовым – ред.) буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет – 1 сентября все дети должны пойти в школу, образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно. Конечно, пандемия повлияла на учреждения дополнительного образования – мы видим их сокращение. Считаю, что нужно обратить пристальное внимание на поддержку учреждений допобразования в связи с пандемией, не допустить никакого сокращения.Что касается вакцинации: наша позиция однозначная, никаких принудительных и санкционных подходов здесь быть не должно, тем более результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас еще нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители. Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно.– В прошлом году принят закон о горячем питании, но вы говорили, что не все смогли воспользоваться им – некоторые дети, к примеру с особенностями развития, не получали должного питания. Изменится ли что-то в этом году?– Да. Мы серьезно занимаемся темой горячего питания в образовательных учреждениях, но, безусловно, когда был принят закон "О горячем питании" президентом, мы поставили себе задачу мониторинга качества его исполнения, подключили общественные организации, Совет отцов, родительское сообщество. Несколько десятков тысяч школ было проверено в 80 регионах страны, к сожалению, всего лишь 8% образовательных организаций на тот момент оказались готовы кормить детей с пищевыми особенностями. Конечно, это недопустимо. Мы с коллегами из министерства просвещения, Роспортебнадзора, представителями ведомств провели большую работу. В итоге наши комплексные предложения, которые мы направили, поддержаны. Министерство просвещения уже приняло решение об учете детей с особенностями развития, раньше даже на уровне регионов такие дети не учитывались, система их просто не видела. Этот учет – не самоцель, он нужен для того, чтобы понять, кому нужна какая помощь и поддержка. Сейчас мы надеемся, что шаги, которые уже в соответствии с нашими предложениями начинают реализовываться, помогут детей кормить нормально. Это очень важно, на мой взгляд.– Недавно посетили много учебных заведений в регионах, что больше всего бросается в глаза? С чем есть проблемы и как их можно исправлять?– Сейчас в преддверии нового учебного года на образовательные организации обращаешь особенное внимание. Я была на Дальнем Востоке, в Сибири, на юге нашей страны, в городах Центральной России. За эти дни проехали несколько регионов. Что мы увидели? Есть замечательные образовательные учреждения, школы, которые реализуют масштабные, глубокие и серьезные программы, достойные самой высокой оценки. А есть, к сожалению, и те, которые требуют пристального внимания, и нужно все силы бросить на то, чтобы ребята пошли в отремонтированную школу. Буквально недавно президентом была инициирована федеральная программа капитального ремонта школ. Мы вместе с коллегами, экспертами обсуждали предложение и сейчас его уже внесли, чтобы в программе капитального ремонта обязательно учитывали запросы детей с особенностями развития, речь идет о доступной среде. Это важно. Где бы мы ни были, какой пост не занимали – нам всем важно оставаться отцами и матерями и по-родительски чуть дальше смотреть на задачи, которые стоят перед нами, стараться опережать события.– Вам озвучивают много инициатив, идей, какие вам запомнились больше всего? Что хотелось бы реализовать на федеральном уровне уже в ближайшее время?– Вы знаете, тема детей с особенностями развития, обеспечения лекарственными препаратами, реабилитации, сопровождения проходит красной линией сквозь все встречи. Где бы не встречались с родителями, какая бы тема не была в начале, но мы часто выходим на тему защиты, заботы о детях с особенностями развития. Речь идет об образовании, о профилактике, о ранней помощи, если у новорожденного были замечены какие-то сложности со здоровьем, чтобы обязательно сразу подключались специалисты. И как говорят эксперты, до 30% инвалидности можно не допустить, если систему помощи ребенку выстроить на самом раннем этапе. Мы обсуждали тему, например, услуг нянь для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Эта помощь нужна и многодетным семьям, и семьям, где есть дети с особенностями развития, и семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Эту и другие инициативы мы будем предлагать для включения в народную программу партии "Единая Россия". От общественных благотворительных фондов Калуги поступило предложение усилить работу по психологическому сопровождению родителей в семьях, где есть дети с особенностями развития. Это тоже важно – поддержать родителей, помочь пережить сложный период. И мы тоже предлагаем инициативу включить в нашу программу. Помощь по предоставлению дополнительного отпуска – тоже нужно. Это предложение прозвучало от родителей. Мы понимаем, что детям необходимо не только учиться, но и проходить различные курсы реабилитации различной продолжительности, порой не один раз в год. Мы предлагаем внести это также в народную программу ЕР. Предложений очень много – по поддержке многодетных, молодых семей, семей, в которых воспитываются дети с особенностями развития, и не только в части повышения благополучия, но и вопросы престижа, воспитания детей, укрепления института семьи в целом. Все эти инициативы, на мой взгляд , нужно выделить в отдельный блок народной программы. Мы даже символ придумали – это семья медведей: мама, папа и дети, уже готов эскиз. Мы соберем в этом блоке все самое дорогое, самое важное, чтобы каждый был услышан, а потом, конечно, большая предстоит работа по реализации.– Вопрос про ЕГЭ. Снова и снова возникает вопрос – отменять ЕГЭ или не отменять. Как вы считаете?– Вы знаете, конечно, это отдельный разговор. Я вам хочу так сказать: на самом деле позиции разные, кто-то говорит: надо отменять, кто-то говорит, что к ЕГЭ уже все привыкли. Я считаю, что надо биться не за ЕГЭ или против него, надо биться за наших детей. За это я точно буду бороться, за то, чтобы они получали достойное образование. Здесь, если есть какие-то предложения, нужно их выдвигать, обсуждать и над ними работать, но экспериментов над детьми ставить не надо.– Вы уже собрали своих детей в школу?– У меня пятеро школьников, один дошкольник, и один еще не дошкольник и не школьник. Конечно, сложный такой квест. Сейчас мы уже закупили канцтовары, второй год подряд за это отвечают старшие дочки. Что касается одежды – идет процесс "инвентаризации", примеряем рубашки, юбки, брюки, ботинки... Покупать что-то заранее на мальчишек – это, честно сказать, не совсем дело благодарное. Они могут вырасти так, что не рассчитаешь.Август – это традиционно горячий месяц, отношусь к этому как к неизбежности. Будем стараться все успеть.

https://sn.ria.ru/20210819/shkola-1746306597.html

https://ria.ru/20210728/minprosvescheniya-1743291169.html

https://ria.ru/20210807/roboty-1744804278.html

https://ria.ru/20210813/vyplaty-1745612008.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, интервью, единый государственный экзамен (егэ), анна кузнецова, россия