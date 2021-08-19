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Актрисы из "Игры престолов" рассказали о съемках самых ужасных сцен
Актрисы из "Игры престолов" рассказали о съемках самых ужасных сцен - РИА Новости, 19.08.2021
Актрисы из "Игры престолов" рассказали о съемках самых ужасных сцен
Актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем, знакомые зрителям по ролям Серсеи Ланнистер и септы Юнелла в "Игре престолов", встретились в видеочате и вспомнили о самых... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T01:17
2021-08-19T01:17
2021-08-19T01:17
культура
игра престолов (сериал)
новости культуры
кино и сериалы
hbo
эмилия кларк
софи тернер
джейсон момоа
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем, знакомые зрителям по ролям Серсеи Ланнистер и септы Юнелла в "Игре престолов", встретились в видеочате и вспомнили о самых тяжелых сценах в сериале, сообщает Entertainment Weekly. Обе начали с обсуждения финала пятого сезона. В нем героиня Хиди, чтобы искупить грехи, обстриженная и голая идет по улицам города, пока Юнелла, верная последовательница Его Воробейшества, громко кричит "Позор!", а зеваки закидывают королеву Серсею помоями. Но еще более неприятной для актрис сценой оказался эпизод в шестом сезоне, когда Серсея, вернувшая себе власть, жестоко мстит Юнелле. Она запирает септу в подземелье и начинает ее пытать: привязывает к столу, выливает на лицо кувшин вина, унижает и не оставляет надежды на спасение. "Мы никогда не говорили об этом, потому что обе сочли этот опыт довольно травматичным. Я имею в виду наши сцены с "винобордом". Люди всегда приходят в ужас, когда узнают, что это все было по-настоящему, без компьютерной графики, — рассказала Уэддингем. — Мне интересно, как ты (Лина Хиди. — Прим. ред.) относишься ко всему этому? Думаю, что тебе тоже было непросто". Хиди согласилась, что работа над этой сценой действительно оказалась ужасной. Несмотря на травмирующих опыт съемок в "Игре престолов", обе актрисы в жизни стали невероятно близки. Хиди и Уэддингем — не единственные, кому было морально тяжело сниматься в фэнтези-шоу HBO. Британский актер Иван Реон, сыгравший Рамси Болтона, ранее признавался, что сцена изнасилования Сансы Старк (Софи Тернер) стала "худшим днем в его карьере".Недовольным остался и писатель Джордж Р. Р. Мартин (создатель фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня") после того, как увидел на экране первую брачную ночь Дейнерис (Эмилия Кларк) и Кхала Дрого (Джейсон Момоа). Мартина возмутило, что интимная сцена, которая должна была произойти по обоюдному согласию, превратилась в жестокое изнасилование героини Эмилии Кларк. Шоураннеры же объяснили это решение тем, что нежности "никак не вписывались" в концепцию сериала.
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игра престолов (сериал), новости культуры, кино и сериалы, hbo, эмилия кларк, софи тернер, джейсон момоа
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем, знакомые зрителям по ролям Серсеи Ланнистер и септы Юнелла в "Игре престолов", встретились в видеочате и вспомнили о самых тяжелых сценах в сериале, сообщает
Entertainment Weekly.
Обе начали с обсуждения финала пятого сезона. В нем героиня Хиди, чтобы искупить грехи, обстриженная и голая идет по улицам города, пока Юнелла, верная последовательница Его Воробейшества, громко кричит "Позор!", а зеваки закидывают королеву Серсею помоями.
"Боже мой, это было так эпично! Ты когда-нибудь к этому привыкаешь? И ты была так невероятна", — поддержала коллегу Ханна Уэддингем. На это Лина Хиди ответила, что ей было некомфортно сниматься два дня подряд в полуобнаженном виде перед несколькими тысячами человек.
Но еще более неприятной для актрис сценой оказался эпизод в шестом сезоне, когда Серсея, вернувшая себе власть, жестоко мстит Юнелле. Она запирает септу в подземелье и начинает ее пытать: привязывает к столу, выливает на лицо кувшин вина, унижает и не оставляет надежды на спасение.
"Мы никогда не говорили об этом, потому что обе сочли этот опыт довольно травматичным. Я имею в виду наши сцены с "винобордом". Люди всегда приходят в ужас, когда узнают, что это все было по-настоящему, без компьютерной графики, — рассказала Уэддингем. — Мне интересно, как ты (Лина Хиди. — Прим. ред.) относишься ко всему этому? Думаю, что тебе тоже было непросто".
Хиди согласилась, что работа над этой сценой действительно оказалась ужасной.
"Кто-то еще спросил меня об этом на днях. Я подумала, есть ли у актеров вообще границы? И, очевидно, когда ты выходишь на площадку, то нет. Но когда ты была привязана к этой доске (съемки эпизода длились десять часов), я почувствовала себя ужасно, снимаясь в этой сцене", — ответила Лина Хиди.
Несмотря на травмирующих опыт съемок в "Игре престолов", обе актрисы в жизни стали невероятно близки.
Хиди и Уэддингем — не единственные, кому было морально тяжело сниматься в фэнтези-шоу HBO. Британский актер Иван Реон, сыгравший Рамси Болтона, ранее признавался
, что сцена изнасилования Сансы Старк (Софи Тернер) стала "худшим днем в его карьере".
Недовольным остался и писатель Джордж Р. Р. Мартин (создатель фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня") после того, как увидел на экране первую брачную ночь Дейнерис (Эмилия Кларк) и Кхала Дрого (Джейсон Момоа).
Мартина возмутило
, что интимная сцена, которая должна была произойти по обоюдному согласию, превратилась в жестокое изнасилование героини Эмилии Кларк. Шоураннеры же объяснили это решение тем, что нежности "никак не вписывались" в концепцию сериала.