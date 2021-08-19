https://ria.ru/20210819/semki-1746198910.html

Актрисы из "Игры престолов" рассказали о съемках самых ужасных сцен

Актрисы из "Игры престолов" рассказали о съемках самых ужасных сцен - РИА Новости, 19.08.2021

Актрисы из "Игры престолов" рассказали о съемках самых ужасных сцен

Актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем, знакомые зрителям по ролям Серсеи Ланнистер и септы Юнелла в "Игре престолов", встретились в видеочате и вспомнили о самых... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T01:17

2021-08-19T01:17

2021-08-19T01:17

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем, знакомые зрителям по ролям Серсеи Ланнистер и септы Юнелла в "Игре престолов", встретились в видеочате и вспомнили о самых тяжелых сценах в сериале, сообщает Entertainment Weekly. Обе начали с обсуждения финала пятого сезона. В нем героиня Хиди, чтобы искупить грехи, обстриженная и голая идет по улицам города, пока Юнелла, верная последовательница Его Воробейшества, громко кричит "Позор!", а зеваки закидывают королеву Серсею помоями. Но еще более неприятной для актрис сценой оказался эпизод в шестом сезоне, когда Серсея, вернувшая себе власть, жестоко мстит Юнелле. Она запирает септу в подземелье и начинает ее пытать: привязывает к столу, выливает на лицо кувшин вина, унижает и не оставляет надежды на спасение. "Мы никогда не говорили об этом, потому что обе сочли этот опыт довольно травматичным. Я имею в виду наши сцены с "винобордом". Люди всегда приходят в ужас, когда узнают, что это все было по-настоящему, без компьютерной графики, — рассказала Уэддингем. — Мне интересно, как ты (Лина Хиди. — Прим. ред.) относишься ко всему этому? Думаю, что тебе тоже было непросто". Хиди согласилась, что работа над этой сценой действительно оказалась ужасной. Несмотря на травмирующих опыт съемок в "Игре престолов", обе актрисы в жизни стали невероятно близки. Хиди и Уэддингем — не единственные, кому было морально тяжело сниматься в фэнтези-шоу HBO. Британский актер Иван Реон, сыгравший Рамси Болтона, ранее признавался, что сцена изнасилования Сансы Старк (Софи Тернер) стала "худшим днем в его карьере".Недовольным остался и писатель Джордж Р. Р. Мартин (создатель фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня") после того, как увидел на экране первую брачную ночь Дейнерис (Эмилия Кларк) и Кхала Дрого (Джейсон Момоа). Мартина возмутило, что интимная сцена, которая должна была произойти по обоюдному согласию, превратилась в жестокое изнасилование героини Эмилии Кларк. Шоураннеры же объяснили это решение тем, что нежности "никак не вписывались" в концепцию сериала.

https://ria.ru/20201014/igraprestolov-1579576089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игра престолов (сериал), новости культуры, кино и сериалы, hbo, эмилия кларк, софи тернер, джейсон момоа