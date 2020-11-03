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https://ria.ru/20201103/igra-prestolov-1582674191.html
Иван Реон: "сцена изнасилования Сансы была худшим днем ​​в моей карьере"
Иван Реон: "сцена изнасилования Сансы была худшим днем ​​в моей карьере"
Британский актер Иван Реон, получивший известность после роли Рамси Болтона в "Игре престолов", рассказал, что думает о сцене изнасилования Сансы Старк в... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T02:52
2020-11-03T07:20
культура
джейсон момоа
кино и сериалы
новости культуры
софи тернер
эмилия кларк
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Британский актер Иван Реон, получивший известность после роли Рамси Болтона в "Игре престолов", рассказал, что думает о сцене изнасилования Сансы Старк в исполнении Софи Тернер (шестая серия, пятый сезон), сообщает Metro. В скандальном эпизоде Рамси Болтон жестоко насилует свою жену Сансу в первую брачную ночь. Параллельно злодей заставляет наблюдать за происходящим Теона Грейджоя (Алфи Аллен), который в детстве рос вместе с героиней Софи Тернер и ее родными.Он подчеркнул, что они с Софи Тернер не сделали ничего ужасного. И тем не менее, Ивану Реону было тяжело отработать этот эпизод. Иван Реон – не первый, кого возмутила чрезмерная жестокость в сериале HBO. Ранее стало известно, что писатель Джордж Р. Р. Мартин (создатель фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня") тоже остался недоволен сценой первой брачной ночи, только между Дейнерис (Эмилия Кларк) и Дрого (Джейсон Момоа). Мартина возмутило, что интимная сцена, которая должна была произойти по обоюдному согласию, превратилась в жестокое изнасилование героини Эмилии Кларк. Однако позже шоураннеры объяснили это решение тем, что нежности "никак не вписывались" в концепцию сериала.
https://ria.ru/20201014/igraprestolov-1579576089.html
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джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, софи тернер, эмилия кларк

Иван Реон: "сцена изнасилования Сансы была худшим днем ​​в моей карьере"

02:52 03.11.2020 (обновлено: 07:20 03.11.2020)
 
© Television 360 (2011-2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Television 360 (2011-2019)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Британский актер Иван Реон, получивший известность после роли Рамси Болтона в "Игре престолов", рассказал, что думает о сцене изнасилования Сансы Старк в исполнении Софи Тернер (шестая серия, пятый сезон), сообщает Metro.
В скандальном эпизоде Рамси Болтон жестоко насилует свою жену Сансу в первую брачную ночь. Параллельно злодей заставляет наблюдать за происходящим Теона Грейджоя (Алфи Аллен), который в детстве рос вместе с героиней Софи Тернер и ее родными.
"Это было ужасно. Никто не хотел находиться на площадке в тот момент, чтобы ничего этого не видеть. Но раз есть такая история, то ее нужно рассказать правдоподобно", – прокомментировал Реон.
Он подчеркнул, что они с Софи Тернер не сделали ничего ужасного. И тем не менее, Ивану Реону было тяжело отработать этот эпизод.
"Это был худший день в моей карьере", – заключил он.
Иван Реон – не первый, кого возмутила чрезмерная жестокость в сериале HBO. Ранее стало известно, что писатель Джордж Р. Р. Мартин (создатель фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня") тоже остался недоволен сценой первой брачной ночи, только между Дейнерис (Эмилия Кларк) и Дрого (Джейсон Момоа).
Мартина возмутило, что интимная сцена, которая должна была произойти по обоюдному согласию, превратилась в жестокое изнасилование героини Эмилии Кларк. Однако позже шоураннеры объяснили это решение тем, что нежности "никак не вписывались" в концепцию сериала.
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КультураДжейсон МомоаКино и сериалыНовости культурыСофи ТернерЭмилия Кларк
 
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