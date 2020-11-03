https://ria.ru/20201103/igra-prestolov-1582674191.html

Иван Реон: "сцена изнасилования Сансы была худшим днем ​​в моей карьере"

Иван Реон: "сцена изнасилования Сансы была худшим днем ​​в моей карьере"

Британский актер Иван Реон, получивший известность после роли Рамси Болтона в "Игре престолов", рассказал, что думает о сцене изнасилования Сансы Старк в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T02:52

2020-11-03T02:52

2020-11-03T07:20

культура

джейсон момоа

кино и сериалы

новости культуры

софи тернер

эмилия кларк

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Британский актер Иван Реон, получивший известность после роли Рамси Болтона в "Игре престолов", рассказал, что думает о сцене изнасилования Сансы Старк в исполнении Софи Тернер (шестая серия, пятый сезон), сообщает Metro. В скандальном эпизоде Рамси Болтон жестоко насилует свою жену Сансу в первую брачную ночь. Параллельно злодей заставляет наблюдать за происходящим Теона Грейджоя (Алфи Аллен), который в детстве рос вместе с героиней Софи Тернер и ее родными.Он подчеркнул, что они с Софи Тернер не сделали ничего ужасного. И тем не менее, Ивану Реону было тяжело отработать этот эпизод. Иван Реон – не первый, кого возмутила чрезмерная жестокость в сериале HBO. Ранее стало известно, что писатель Джордж Р. Р. Мартин (создатель фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня") тоже остался недоволен сценой первой брачной ночи, только между Дейнерис (Эмилия Кларк) и Дрого (Джейсон Момоа). Мартина возмутило, что интимная сцена, которая должна была произойти по обоюдному согласию, превратилась в жестокое изнасилование героини Эмилии Кларк. Однако позже шоураннеры объяснили это решение тем, что нежности "никак не вписывались" в концепцию сериала.

https://ria.ru/20201014/igraprestolov-1579576089.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, софи тернер, эмилия кларк