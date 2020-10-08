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https://ria.ru/20201008/martin-1578658631.html
Джордж Мартин остался недоволен сценой брачной ночи Дейнерис и Дрого
Из новой книги журналиста и сценариста Джеймса Хибберда "Fire cannot kill a dragon", релиз которой состоялся в этот понедельник, стало известно, что писатель... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T00:35
2020-10-08T00:35
джейсон момоа
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. </strong>Из новой книги журналиста и сценариста Джеймса Хибберда "Fire cannot kill a dragon", релиз которой состоялся в этот понедельник, стало известно, что писатель Джордж Р. Р. Мартин (создатель фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня") остался недоволен сценой первой брачной ночи Дейнерис и Дрого в сериале "Игра престолов", <a href="https://www.indiewire.com/2020/10/george-rr-martin-daenerys-assault-thrones-pilot-bad-decision-1234591025/" target="_blank">сообщает</a> IndieWire. В IndieWire уточняют, в романе Джорджа Р. Р. Мартина Кхал Дрого (Джейсон Момоа) пытается успокоить Дейнерис (Кларк) перед тем, как сблизиться. Только когда она разрешает мужу прикоснуться к ней, они начинают заниматься любовью.В сериале HBO эту сцену изобразили в виде жестокого нападения. После свадьбы Дрого срывает одежду с Дейнерис, ставит ее на колени, а затем сцена обрывается. Но зрители прекрасно понимают, чем заканчивается эпизод. Шоураннеры "Игры престолов" объяснили, почему отошли от книг и сделали сцену по-своему.Он же отметил, что, хотя первая любовная сцена между Дейнерис и Дрого в книгах Мартина действительно происходит по взаимному согласию, остальные – это нападения, граничащие с изнасилованием.
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джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, hbo

Джордж Мартин остался недоволен сценой брачной ночи Дейнерис и Дрого

00:35 08.10.2020
 
© HBO (2011–2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© HBO (2011–2019)
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Из новой книги журналиста и сценариста Джеймса Хибберда "Fire cannot kill a dragon", релиз которой состоялся в этот понедельник, стало известно, что писатель Джордж Р. Р. Мартин (создатель фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня") остался недоволен сценой первой брачной ночи Дейнерис и Дрого в сериале "Игра престолов", сообщает IndieWire.

"Почему интимная сцена, которая должна была произойти по обоюдному согласию превратилась в жестокое изнасилование героини Эмилии Кларк? – приводит слова Мартина Джеймс Хибберд. – Мы никогда это не обсуждали с создателями проекта. От этого стало хуже, а не лучше".

В IndieWire уточняют, в романе Джорджа Р. Р. Мартина Кхал Дрого (Джейсон Момоа) пытается успокоить Дейнерис (Кларк) перед тем, как сблизиться. Только когда она разрешает мужу прикоснуться к ней, они начинают заниматься любовью.
В сериале HBO эту сцену изобразили в виде жестокого нападения. После свадьбы Дрого срывает одежду с Дейнерис, ставит ее на колени, а затем сцена обрывается. Но зрители прекрасно понимают, чем заканчивается эпизод.
Шоураннеры "Игры престолов" объяснили, почему отошли от книг и сделали сцену по-своему.

"Зрители видят девушку, которая абсолютно напугана из-за того, что ее силой выдают замуж за вождя варваров. Все это вызывает в ней только ужас. А тут внезапно она каким-то образом будет рада сексуальным отношениям с ним. Это никак не вписывалось в шоу", – подчеркнул сценарист Д. Б. Уайсс.

Он же отметил, что, хотя первая любовная сцена между Дейнерис и Дрого в книгах Мартина действительно происходит по взаимному согласию, остальные – это нападения, граничащие с изнасилованием.
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КультураДжейсон МомоаКино и сериалыНовости культурыЭмилия КларкHBO
 
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