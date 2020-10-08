https://ria.ru/20201008/martin-1578658631.html

Джордж Мартин остался недоволен сценой брачной ночи Дейнерис и Дрого

Из новой книги журналиста и сценариста Джеймса Хибберда "Fire cannot kill a dragon", релиз которой состоялся в этот понедельник, стало известно, что писатель... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T00:35

2020-10-08T00:35

2020-10-08T00:35

джейсон момоа

кино и сериалы

новости культуры

эмилия кларк

hbo

культура

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. </strong>Из новой книги журналиста и сценариста Джеймса Хибберда "Fire cannot kill a dragon", релиз которой состоялся в этот понедельник, стало известно, что писатель Джордж Р. Р. Мартин (создатель фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня") остался недоволен сценой первой брачной ночи Дейнерис и Дрого в сериале "Игра престолов", <a href="https://www.indiewire.com/2020/10/george-rr-martin-daenerys-assault-thrones-pilot-bad-decision-1234591025/" target="_blank">сообщает</a> IndieWire. В IndieWire уточняют, в романе Джорджа Р. Р. Мартина Кхал Дрого (Джейсон Момоа) пытается успокоить Дейнерис (Кларк) перед тем, как сблизиться. Только когда она разрешает мужу прикоснуться к ней, они начинают заниматься любовью.В сериале HBO эту сцену изобразили в виде жестокого нападения. После свадьбы Дрого срывает одежду с Дейнерис, ставит ее на колени, а затем сцена обрывается. Но зрители прекрасно понимают, чем заканчивается эпизод. Шоураннеры "Игры престолов" объяснили, почему отошли от книг и сделали сцену по-своему.Он же отметил, что, хотя первая любовная сцена между Дейнерис и Дрого в книгах Мартина действительно происходит по взаимному согласию, остальные – это нападения, граничащие с изнасилованием.

https://ria.ru/20201001/martin-1578012971.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, hbo