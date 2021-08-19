https://ria.ru/20210819/rusofoby-1746432246.html

В Госдуме назвали законопроект о запрете въезда русофобам вынужденным

В Госдуме назвали законопроект о запрете въезда русофобам вынужденным - РИА Новости, 19.08.2021

В Госдуме назвали законопроект о запрете въезда русофобам вынужденным

Законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну, направлен на защиту суверенитета России и является вынужденной мерой на фоне участившихся случаев разжигания РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:02

2021-08-19T18:02

2021-08-19T18:02

казахстан

киргизия

единая россия

госдума рф

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну, направлен на защиту суверенитета России и является вынужденной мерой на фоне участившихся случаев разжигания иностранцами межнациональной и межрелигиозной розни, заявил в четверг глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."В последнее время особенно, в ряде стран, причем в странах ближнего зарубежья, на постсоветском пространстве появляются очень скверные направления, движения, в основе которых лежит унижение чести и достоинства лиц другой национальности, другого вероисповедания. Мы видели, и мальчика третировали, потом эта конфликтная ситуация между местным жителем и человеком, который разговаривал на русском языке (в Киргизии - ред.), – это очень печальные сами по себе факты… Мы братские народы, у нас братские, исторически сложившиеся отношения, и вдруг появляются такие всплески эмоций и ненависти, не только к русским – к лицам другой национальности", - сказал Пискарев в интервью ТВ Мордовии.В июне этого года девятилетнего ребенка в Киргизии избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь. В то же время в Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах. Записи рейдов, где они заставляли людей извиняться на камеру за русский язык, выложены на YouTube. Подобный случай произошел и в Киргизии, где на девушку-продавца напали из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке.Наряду с подобными инцидентами, отметил Пискарев, в странах ближнего и дальнего зарубежья оскверняются памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, там маршируют нацисты, причем "без всякой реакции со стороны государств, где это происходит".Он обратил внимание на то, что сейчас лица, устраивающие подобные провокации, часто спокойно приезжают в Россию для реализации своих личных нужд."Он здесь гуляет, ходит в рестораны, в театры, зарабатывает деньги большие здесь, занимается рыбалкой, охотой… Они здесь отдыхают, набирают здоровье, а у себя дома они нас обливают грязью. Конечно, это недопустимо. Мы же никого не приглашаем к себе домой, когда нашу семью кто-то унижает и оскорбляет? Таким людям нечего делать в нашей стране", - добавил депутат Госдумы.Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Он предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду.

https://ria.ru/20210819/rusofoby-1746366973.html

https://ria.ru/20210701/zakharova-1739457296.html

https://ria.ru/20210810/kirgiziya-1745245592.html

казахстан

киргизия

россия

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казахстан, киргизия, единая россия, госдума рф, василий пискарев, россия