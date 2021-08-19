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В Госдуме назвали законопроект о запрете въезда русофобам вынужденным
В Госдуме назвали законопроект о запрете въезда русофобам вынужденным - РИА Новости, 19.08.2021
В Госдуме назвали законопроект о запрете въезда русофобам вынужденным
Законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну, направлен на защиту суверенитета России и является вынужденной мерой на фоне участившихся случаев разжигания РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:02
2021-08-19T18:02
казахстан
киргизия
единая россия
госдума рф
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну, направлен на защиту суверенитета России и является вынужденной мерой на фоне участившихся случаев разжигания иностранцами межнациональной и межрелигиозной розни, заявил в четверг глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."В последнее время особенно, в ряде стран, причем в странах ближнего зарубежья, на постсоветском пространстве появляются очень скверные направления, движения, в основе которых лежит унижение чести и достоинства лиц другой национальности, другого вероисповедания. Мы видели, и мальчика третировали, потом эта конфликтная ситуация между местным жителем и человеком, который разговаривал на русском языке (в Киргизии - ред.), – это очень печальные сами по себе факты… Мы братские народы, у нас братские, исторически сложившиеся отношения, и вдруг появляются такие всплески эмоций и ненависти, не только к русским – к лицам другой национальности", - сказал Пискарев в интервью ТВ Мордовии.В июне этого года девятилетнего ребенка в Киргизии избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь. В то же время в Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах. Записи рейдов, где они заставляли людей извиняться на камеру за русский язык, выложены на YouTube. Подобный случай произошел и в Киргизии, где на девушку-продавца напали из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке.Наряду с подобными инцидентами, отметил Пискарев, в странах ближнего и дальнего зарубежья оскверняются памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, там маршируют нацисты, причем "без всякой реакции со стороны государств, где это происходит".Он обратил внимание на то, что сейчас лица, устраивающие подобные провокации, часто спокойно приезжают в Россию для реализации своих личных нужд."Он здесь гуляет, ходит в рестораны, в театры, зарабатывает деньги большие здесь, занимается рыбалкой, охотой… Они здесь отдыхают, набирают здоровье, а у себя дома они нас обливают грязью. Конечно, это недопустимо. Мы же никого не приглашаем к себе домой, когда нашу семью кто-то унижает и оскорбляет? Таким людям нечего делать в нашей стране", - добавил депутат Госдумы.Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Он предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду.
https://ria.ru/20210819/rusofoby-1746366973.html
https://ria.ru/20210701/zakharova-1739457296.html
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казахстан, киргизия, единая россия, госдума рф, василий пискарев, россия
18:02 19.08.2021
 
В Госдуме назвали законопроект о запрете въезда русофобам вынужденным

Глава комитета Госдумы Пискарев: законопроект о запрете въезда русофобам является вынужденной мерой

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну, направлен на защиту суверенитета России и является вынужденной мерой на фоне участившихся случаев разжигания иностранцами межнациональной и межрелигиозной розни, заявил в четверг глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"В последнее время особенно, в ряде стран, причем в странах ближнего зарубежья, на постсоветском пространстве появляются очень скверные направления, движения, в основе которых лежит унижение чести и достоинства лиц другой национальности, другого вероисповедания. Мы видели, и мальчика третировали, потом эта конфликтная ситуация между местным жителем и человеком, который разговаривал на русском языке (в Киргизии - ред.), – это очень печальные сами по себе факты… Мы братские народы, у нас братские, исторически сложившиеся отношения, и вдруг появляются такие всплески эмоций и ненависти, не только к русским – к лицам другой национальности", - сказал Пискарев в интервью ТВ Мордовии.
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В июне этого года девятилетнего ребенка в Киргизии избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь. В то же время в Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах. Записи рейдов, где они заставляли людей извиняться на камеру за русский язык, выложены на YouTube. Подобный случай произошел и в Киргизии, где на девушку-продавца напали из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке.
Наряду с подобными инцидентами, отметил Пискарев, в странах ближнего и дальнего зарубежья оскверняются памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, там маршируют нацисты, причем "без всякой реакции со стороны государств, где это происходит".
"Так что законопроект абсолютно правильный – это защита нашего суверенитета, нашей самостоятельности, нашей гордости и нашей славы… Если мы будем смотреть на это и не реагировать, то грош нам цена. Быть гордым и независимым – это не значит, что все прощать", - заявил глава думского комитета.
Он обратил внимание на то, что сейчас лица, устраивающие подобные провокации, часто спокойно приезжают в Россию для реализации своих личных нужд.
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"Он здесь гуляет, ходит в рестораны, в театры, зарабатывает деньги большие здесь, занимается рыбалкой, охотой… Они здесь отдыхают, набирают здоровье, а у себя дома они нас обливают грязью. Конечно, это недопустимо. Мы же никого не приглашаем к себе домой, когда нашу семью кто-то унижает и оскорбляет? Таким людям нечего делать в нашей стране", - добавил депутат Госдумы.
Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Он предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду.
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