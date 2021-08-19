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Россияне рассказали, что их чаще всего беспокоит во время отпуска
Россияне рассказали, что их чаще всего беспокоит во время отпуска - РИА Новости, 19.08.2021
Россияне рассказали, что их чаще всего беспокоит во время отпуска
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о том, что для них чаще всего становится причиной для беспокойства во время отпуска, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:55
2021-08-19T14:55
2021-08-19T14:55
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о том, что для них чаще всего становится причиной для беспокойства во время отпуска, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что самым распространенным поводом для тревоги на отдыхе является страх, что не хватит денег на оплату всех расходов. Так ответили 31 процент туристов.Возможная плохая погода беспокоит 15 процентов путешественников. О домашнем питомце больше всего волнуются 14 процентов респондентов.Девять процентов туристов боятся опоздать на рейс. Семь процентов — что не понравится отель. Столько же волнуются, что не успеют посмотреть в новом месте все интересные достопримечательности.Шесть процентов опрошенных сообщили, что больше всего боятся потерять или забыть что-нибудь важное или ценное. Три процента переживают, что в отпуске растолстеют, а один процент опасаются неприятных ощущений при акклиматизации или джетлаге.Мысли о работе, которая накопится в их отсутствие, беспокоят четыре процента туристов. Три процента переживают о том, не забыли ли они при отъезде выключить утюг и другие приборы.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, отдых в россии 2021 летом, отдых, туристы
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о том, что для них чаще всего становится причиной для беспокойства во время отпуска, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что самым распространенным поводом для тревоги на отдыхе является страх, что не хватит денег на оплату всех расходов. Так ответили 31 процент туристов.
Возможная плохая погода беспокоит 15 процентов путешественников. О домашнем питомце больше всего волнуются 14 процентов респондентов.
Девять процентов туристов боятся опоздать на рейс. Семь процентов — что не понравится отель. Столько же волнуются, что не успеют посмотреть в новом месте все интересные достопримечательности.
Шесть процентов опрошенных сообщили, что больше всего боятся потерять или забыть что-нибудь важное или ценное. Три процента переживают, что в отпуске растолстеют, а один процент опасаются неприятных ощущений при акклиматизации или джетлаге.
Мысли о работе, которая накопится в их отсутствие, беспокоят четыре процента туристов. Три процента переживают о том, не забыли ли они при отъезде выключить утюг и другие приборы.