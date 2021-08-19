https://ria.ru/20210819/prigovor-1746436856.html
В Казахстане пророссийского правозащитника осудили за разжигание розни
В Казахстане пророссийского правозащитника осудили за разжигание розни - РИА Новости, 19.08.2021
В Казахстане пророссийского правозащитника осудили за разжигание розни
Суд Ауэзовского района Алма-Аты приговорил к семи годам строгого режима правозащитника Ермека Тайчибекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:20
2021-08-19T18:20
2021-08-19T22:39
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АЛМА-АТА, 19 авг — РИА Новости. Суд Ауэзовского района Алма-Аты приговорил к семи годам строгого режима правозащитника Ермека Тайчибекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в защиту русского языка, сообщил РИА Новости его адвокат Галым Нурпеисов.Юрист пояснил, что мужчину судили по статье о разжигании национальной розни с использованием СМИ.Тайчибекова задержали в сентябре 2020 года после интервью одному из интернет-изданий, где он высказался о массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области в феврале того же года."В этих интервью он дал свою оценку этим событиям. Эксперты сказали, что там имеются признаки разжигания (возбуждения) межнациональной розни", — указал адвокат.В результате массовых беспорядков в Кордайском районе погибли 11 человек, 158 гражданских лиц и 20 полицейских получили различные травмы. Причиной стычек стали инциденты на бытовой почве между местными жителями, преимущественно казахской и дунганской национальности. Участники столкновений повредили 156 жилых домов и объектов торговли, 102 автомобиля, ущерб их собственникам составил около 830 миллионов тенге (почти два миллиона долларов). В 2015 году Тайчибекову уже выносили приговор по статье о возбуждении национальной розни, тогда его отправили в колонию на четыре года, но правозащитник освободился досрочно в 2017 году.
https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html
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в мире, происшествия, казахстан, алма-ата
18:20 19.08.2021 (обновлено: 22:39 19.08.2021)
В Казахстане пророссийского правозащитника осудили за разжигание розни
Правозащитник Ермек Тайчибеков получил семь лет лишения свободы за разжигание межнациональной розни
АЛМА-АТА, 19 авг — РИА Новости. Суд Ауэзовского района Алма-Аты приговорил к семи годам строгого режима правозащитника Ермека Тайчибекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в защиту русского языка, сообщил РИА Новости его адвокат Галым Нурпеисов.
Юрист пояснил, что мужчину судили по статье о разжигании национальной розни с использованием СМИ.
Тайчибекова задержали в сентябре 2020 года после интервью одному из интернет-изданий, где он высказался о массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области
в феврале того же года.
"В этих интервью он дал свою оценку этим событиям. Эксперты сказали, что там имеются признаки разжигания (возбуждения) межнациональной розни", — указал адвокат.
В результате массовых беспорядков в Кордайском районе погибли 11 человек, 158 гражданских лиц и 20 полицейских получили различные травмы. Причиной стычек стали инциденты на бытовой почве между местными жителями, преимущественно казахской и дунганской национальности.
Участники столкновений повредили 156 жилых домов и объектов торговли, 102 автомобиля, ущерб их собственникам составил около 830 миллионов тенге (почти два миллиона долларов).
В 2015 году Тайчибекову уже выносили приговор по статье о возбуждении национальной розни, тогда его отправили в колонию на четыре года, но правозащитник освободился досрочно в 2017 году.