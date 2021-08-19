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В Приамурье ввели новую меру поддержки многодетных семей
В Приамурье ввели новую меру поддержки многодетных семей - РИА Новости, 19.08.2021
В Приамурье ввели новую меру поддержки многодетных семей
Семьи в Амурской области, воспитывающие пять и более детей и заключившие социальный контракт, могут получить автомобиль или сельхозтехнику, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:32
2021-08-19T12:32
2021-08-19T12:33
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. Семьи в Амурской области, воспитывающие пять и более детей и заключившие социальный контракт, могут получить автомобиль или сельхозтехнику, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Как уточняют власти, новая социальная выплата для заключивших социальный контракт введена постановлением правительства Амурской области от 6 июля 2021 года в рамках реализации программы поддержки семей и детей."С этого года амурские семьи, воспитывающие пять и более детей, заключившие социальный контракт по направлению "ведение личного подсобного хозяйства" и "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", могут получить от государства социальную выплату на приобретение автомобиля и сельхозтехники. Размер выплаты составляет не более 1 миллиона 200 тысяч рублей", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор Приамурья отметил, что новая мера поддержки – "хорошее подспорье" для многодетных семей.Право на выплату имеют семьи, где пять и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных (опекаемых), те, у кого нет собственной сельхозтехники и не более одного автомобиля. Соцвыплата предоставляется однократно. Многодетные могут воспользоваться льготой в течение четырех месяцев после ее предоставления.
https://ria.ru/20210819/dtp-1746301118.html
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
12:32 19.08.2021 (обновлено: 12:33 19.08.2021)
В Приамурье ввели новую меру поддержки многодетных семей
Семьи с пятью и более детьми в Приамурье благодаря соцконтракту могут получить автомобиль
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости.
Семьи в Амурской области
, воспитывающие пять и более детей и заключившие социальный контракт, могут получить автомобиль или сельхозтехнику, сообщил губернатор региона Василий Орлов
.
Как уточняют власти, новая социальная выплата для заключивших социальный контракт введена постановлением правительства Амурской области от 6 июля 2021 года в рамках реализации программы поддержки семей и детей.
"С этого года амурские семьи, воспитывающие пять и более детей, заключившие социальный контракт по направлению "ведение личного подсобного хозяйства" и "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", могут получить от государства социальную выплату на приобретение автомобиля и сельхозтехники. Размер выплаты составляет не более 1 миллиона 200 тысяч рублей", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор Приамурья отметил, что новая мера поддержки – "хорошее подспорье" для многодетных семей.
Право на выплату имеют семьи, где пять и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных (опекаемых), те, у кого нет собственной сельхозтехники и не более одного автомобиля. Соцвыплата предоставляется однократно. Многодетные могут воспользоваться льготой в течение четырех месяцев после ее предоставления.