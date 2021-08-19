https://ria.ru/20210819/priamure-1746337750.html

В Приамурье ввели новую меру поддержки многодетных семей

В Приамурье ввели новую меру поддержки многодетных семей - РИА Новости, 19.08.2021

В Приамурье ввели новую меру поддержки многодетных семей

Семьи в Амурской области, воспитывающие пять и более детей и заключившие социальный контракт, могут получить автомобиль или сельхозтехнику, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:32

2021-08-19T12:32

2021-08-19T12:33

амурская область

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. Семьи в Амурской области, воспитывающие пять и более детей и заключившие социальный контракт, могут получить автомобиль или сельхозтехнику, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Как уточняют власти, новая социальная выплата для заключивших социальный контракт введена постановлением правительства Амурской области от 6 июля 2021 года в рамках реализации программы поддержки семей и детей."С этого года амурские семьи, воспитывающие пять и более детей, заключившие социальный контракт по направлению "ведение личного подсобного хозяйства" и "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", могут получить от государства социальную выплату на приобретение автомобиля и сельхозтехники. Размер выплаты составляет не более 1 миллиона 200 тысяч рублей", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор Приамурья отметил, что новая мера поддержки – "хорошее подспорье" для многодетных семей.Право на выплату имеют семьи, где пять и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных (опекаемых), те, у кого нет собственной сельхозтехники и не более одного автомобиля. Соцвыплата предоставляется однократно. Многодетные могут воспользоваться льготой в течение четырех месяцев после ее предоставления.

https://ria.ru/20210819/dtp-1746301118.html

https://ria.ru/20210813/forum-1745587231.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, амурская область, василий орлов (губернатор)