https://ria.ru/20210819/prezidenty-1746461221.html

Шредер обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане

Шредер обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021

Шредер обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал катастрофой итог операции стран Запада в Афганистане, ответственность возложил на всех президентов США, начиная с... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:53

2021-08-19T20:53

2021-08-19T20:53

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герхард шредер

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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал катастрофой итог операции стран Запада в Афганистане, ответственность возложил на всех президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего.В колонке для онлайн-портала T-Online, Шредёр написал, что ситуация с захватом Кабула "Талибаном"* напоминает "бегство американских военных из Сайгона". Он отметил, что страны Запада заверяли друг друга, что такое не должно повториться, но то, что произошло в Афганистане, стало "катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики". Экс-канцлер, который сам как глава ФРГ согласился поддержать США в Афганистане, отметил, что "тогда невозможно было представить", что операция превратится в двадцатилетнюю войну". По его мнению, операция стран Запада принесла позитивные итоги, в частности, в образовании для афганцев, медицинском обеспечении, но эти достижения сейчас под угрозой."Почему эта политика - здесь я имею в виду и мое правительство, и правительство моей преемницы (Ангелы Меркель) - в конечном итоге привалилась? Решающую ответственность нужно выискивать не в Берлине, а в Вашингтоне. Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы - политики, за которую несут ответственность президенты Буш, (Барак) Обама, (Дональд) Трамп, (Джо) Байден", - пишет экс-политик.Бушу-младшему он ставит в вину начало операции в Ираке в 2003 году, которая создала вакуум в Афганистане и позволила "Талибану"* "взять рычаги" в свои руки. Обама в предвыборной борьбе обещал вывести войска из Афганистана и Ирака, но не мог игнорировать усиление "Талибана"*, поэтому объявил усиление военного присутствия, чтобы сдержать талибов и обучить армию и полицию Афганистана. Это, по словам экс-канцлера ФРГ, не удалось: в 2014 году Обама объявил, не предупредив союзников, вывод войск, но через год талибы захватили Кундуз - и Обама снова изменил курс. Шрёдер охарактеризовал такие шаги как "объявление банкротства американской политики по Афганистану", подчеркнув, что это было и "объявление банкротства Атлантического альянса", так как смена курса Вашингтона проходила, по его словам, без консультации с союзниками.Трамп, пишет бывший канцлер, не покончил с политикой Обамы, а, напротив, делал то же самое - принимал односторонние решения по Афганистану. К таким шагам он отнес договоренность с "Талибаном"*, достигнутую в Катаре, объявление в сентябре 2020 года об одностороннем выводе войск. Байден также действовал в этом ключе, несмотря на то, что "говорил в примирительном тоне", объявив в одностороннем порядке о выводе войск "до символической даты 11 сентября 2021 года", отмечает Шрёдер. "Это было своего рода приглашение "Талибану"* штурмовать Кабул до этой даты. Это не оставило шансов бундесверу, он тоже должен был уходить", - пишет он.Шрёдер советует Германии, Европе и международном сообществу "признать реальность" и работать с "Талибаном"*, несмотря на "решительное непринятие системы запугивания Талибана"*. Он отмечает, что Афганистану нужно будет оказывать гуманитарную поддержку и дальше при условии соблюдения "Талибаном"* прав человека и борьбе с коррупцией. По его словам, хотя это со стороны "Талибана"* и сомнительно, такое поведение "не исключено", но сейчас точную оценку будущим действиям движения дать нельзя.Экс-канцлер ФРГ также отмечает, что необходимо обеспечить внутреннюю стабильность Афганистана, что, по его мнению, требует "вовлечения Пакистана, Ирана, центральноазиатских стран, Турции, Китая и России". "Запад потерял доверие и влияние. Поэтому мы должны работать с этими странами, даже если против этого есть предубеждения", - пишет он.Шрёдер призывает ЕС сотрудничать с ООН, помогать странам-соседям Афганистана, а также Турции, чтобы предотвратить наплыв беженцев. Наконец, он заявляет о необходимости провести переоценку отношений в рамках трансатлантического союза, отметив, что "проблемой является то, что США не считают за равных своих партнеров и сами нарушают свои обязанности консультироваться (с союзниками – ред.)". По его мнению, странам ЕС нужно учитывать это в будущих операциях."Внешняя и политика безопасности США является результатом внутриполитических дебатов. Что из этого следует, показывают нам конфликты в Ираке, Сирии, а теперь и в Афганистане. Постоянные метания американских президентов стали существенной причиной, почему не удалось в этой стране установить устойчивую политическую структуру", - написал Шрёдер.Он призвал европейцев в будущем концентрироваться на операциях, которые непосредственно служат обеспечению безопасности континента. По его словам, солидарность с США после терактов 11 сентября 2001 года была верным шагом, но неправильно было пытаться "военными средствами установить демократию в странах, которые не знают такой традиции и, возможно, вовсе не хотят". "Мы должны в большем объеме учитывать религиозные, культурные и социальные условия в таких странах", - считает экс-канцлер ФРГ.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-19T20:53 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, германия, джо байден, барак обама, герхард шредер, нато, джордж буш (младший), дональд трамп