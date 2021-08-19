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Шредер обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане
Шредер обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021
Шредер обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал катастрофой итог операции стран Запада в Афганистане, ответственность возложил на всех президентов США, начиная с... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:53
2021-08-19T20:53
в мире
сша
оон
талибан
германия
джо байден
барак обама
герхард шредер
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал катастрофой итог операции стран Запада в Афганистане, ответственность возложил на всех президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего.В колонке для онлайн-портала T-Online, Шредёр написал, что ситуация с захватом Кабула "Талибаном"* напоминает "бегство американских военных из Сайгона". Он отметил, что страны Запада заверяли друг друга, что такое не должно повториться, но то, что произошло в Афганистане, стало "катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики". Экс-канцлер, который сам как глава ФРГ согласился поддержать США в Афганистане, отметил, что "тогда невозможно было представить", что операция превратится в двадцатилетнюю войну". По его мнению, операция стран Запада принесла позитивные итоги, в частности, в образовании для афганцев, медицинском обеспечении, но эти достижения сейчас под угрозой."Почему эта политика - здесь я имею в виду и мое правительство, и правительство моей преемницы (Ангелы Меркель) - в конечном итоге привалилась? Решающую ответственность нужно выискивать не в Берлине, а в Вашингтоне. Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы - политики, за которую несут ответственность президенты Буш, (Барак) Обама, (Дональд) Трамп, (Джо) Байден", - пишет экс-политик.Бушу-младшему он ставит в вину начало операции в Ираке в 2003 году, которая создала вакуум в Афганистане и позволила "Талибану"* "взять рычаги" в свои руки. Обама в предвыборной борьбе обещал вывести войска из Афганистана и Ирака, но не мог игнорировать усиление "Талибана"*, поэтому объявил усиление военного присутствия, чтобы сдержать талибов и обучить армию и полицию Афганистана. Это, по словам экс-канцлера ФРГ, не удалось: в 2014 году Обама объявил, не предупредив союзников, вывод войск, но через год талибы захватили Кундуз - и Обама снова изменил курс. Шрёдер охарактеризовал такие шаги как "объявление банкротства американской политики по Афганистану", подчеркнув, что это было и "объявление банкротства Атлантического альянса", так как смена курса Вашингтона проходила, по его словам, без консультации с союзниками.Трамп, пишет бывший канцлер, не покончил с политикой Обамы, а, напротив, делал то же самое - принимал односторонние решения по Афганистану. К таким шагам он отнес договоренность с "Талибаном"*, достигнутую в Катаре, объявление в сентябре 2020 года об одностороннем выводе войск. Байден также действовал в этом ключе, несмотря на то, что "говорил в примирительном тоне", объявив в одностороннем порядке о выводе войск "до символической даты 11 сентября 2021 года", отмечает Шрёдер. "Это было своего рода приглашение "Талибану"* штурмовать Кабул до этой даты. Это не оставило шансов бундесверу, он тоже должен был уходить", - пишет он.Шрёдер советует Германии, Европе и международном сообществу "признать реальность" и работать с "Талибаном"*, несмотря на "решительное непринятие системы запугивания Талибана"*. Он отмечает, что Афганистану нужно будет оказывать гуманитарную поддержку и дальше при условии соблюдения "Талибаном"* прав человека и борьбе с коррупцией. По его словам, хотя это со стороны "Талибана"* и сомнительно, такое поведение "не исключено", но сейчас точную оценку будущим действиям движения дать нельзя.Экс-канцлер ФРГ также отмечает, что необходимо обеспечить внутреннюю стабильность Афганистана, что, по его мнению, требует "вовлечения Пакистана, Ирана, центральноазиатских стран, Турции, Китая и России". "Запад потерял доверие и влияние. Поэтому мы должны работать с этими странами, даже если против этого есть предубеждения", - пишет он.Шрёдер призывает ЕС сотрудничать с ООН, помогать странам-соседям Афганистана, а также Турции, чтобы предотвратить наплыв беженцев. Наконец, он заявляет о необходимости провести переоценку отношений в рамках трансатлантического союза, отметив, что "проблемой является то, что США не считают за равных своих партнеров и сами нарушают свои обязанности консультироваться (с союзниками – ред.)". По его мнению, странам ЕС нужно учитывать это в будущих операциях."Внешняя и политика безопасности США является результатом внутриполитических дебатов. Что из этого следует, показывают нам конфликты в Ираке, Сирии, а теперь и в Афганистане. Постоянные метания американских президентов стали существенной причиной, почему не удалось в этой стране установить устойчивую политическую структуру", - написал Шрёдер.Он призвал европейцев в будущем концентрироваться на операциях, которые непосредственно служат обеспечению безопасности континента. По его словам, солидарность с США после терактов 11 сентября 2001 года была верным шагом, но неправильно было пытаться "военными средствами установить демократию в странах, которые не знают такой традиции и, возможно, вовсе не хотят". "Мы должны в большем объеме учитывать религиозные, культурные и социальные условия в таких странах", - считает экс-канцлер ФРГ.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, оон, талибан, германия, джо байден, барак обама, герхард шредер, нато, джордж буш (младший), дональд трамп
20:53 19.08.2021
 
Шредер обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане

Экс-канцлер Германии Шредер: в катастрофе в Афганистане виноваты Буш-младший, Обама, Трамп и Байден

© AP Photo / dpa/Kay NietfeldПредседатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер
Председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал катастрофой итог операции стран Запада в Афганистане, ответственность возложил на всех президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего.
В колонке для онлайн-портала T-Online, Шредёр написал, что ситуация с захватом Кабула "Талибаном"* напоминает "бегство американских военных из Сайгона". Он отметил, что страны Запада заверяли друг друга, что такое не должно повториться, но то, что произошло в Афганистане, стало "катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики". Экс-канцлер, который сам как глава ФРГ согласился поддержать США в Афганистане, отметил, что "тогда невозможно было представить", что операция превратится в двадцатилетнюю войну". По его мнению, операция стран Запада принесла позитивные итоги, в частности, в образовании для афганцев, медицинском обеспечении, но эти достижения сейчас под угрозой.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
"Почему эта политика - здесь я имею в виду и мое правительство, и правительство моей преемницы (Ангелы Меркель) - в конечном итоге привалилась? Решающую ответственность нужно выискивать не в Берлине, а в Вашингтоне. Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы - политики, за которую несут ответственность президенты Буш, (Барак) Обама, (Дональд) Трамп, (Джо) Байден", - пишет экс-политик.
Бушу-младшему он ставит в вину начало операции в Ираке в 2003 году, которая создала вакуум в Афганистане и позволила "Талибану"* "взять рычаги" в свои руки. Обама в предвыборной борьбе обещал вывести войска из Афганистана и Ирака, но не мог игнорировать усиление "Талибана"*, поэтому объявил усиление военного присутствия, чтобы сдержать талибов и обучить армию и полицию Афганистана. Это, по словам экс-канцлера ФРГ, не удалось: в 2014 году Обама объявил, не предупредив союзников, вывод войск, но через год талибы захватили Кундуз - и Обама снова изменил курс. Шрёдер охарактеризовал такие шаги как "объявление банкротства американской политики по Афганистану", подчеркнув, что это было и "объявление банкротства Атлантического альянса", так как смена курса Вашингтона проходила, по его словам, без консультации с союзниками.
Трамп, пишет бывший канцлер, не покончил с политикой Обамы, а, напротив, делал то же самое - принимал односторонние решения по Афганистану. К таким шагам он отнес договоренность с "Талибаном"*, достигнутую в Катаре, объявление в сентябре 2020 года об одностороннем выводе войск. Байден также действовал в этом ключе, несмотря на то, что "говорил в примирительном тоне", объявив в одностороннем порядке о выводе войск "до символической даты 11 сентября 2021 года", отмечает Шрёдер. "Это было своего рода приглашение "Талибану"* штурмовать Кабул до этой даты. Это не оставило шансов бундесверу, он тоже должен был уходить", - пишет он.
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 08:00
"В отставку после позора". Бегство из Афганистана обрушило рейтинг Байдена
Шрёдер советует Германии, Европе и международном сообществу "признать реальность" и работать с "Талибаном"*, несмотря на "решительное непринятие системы запугивания Талибана"*. Он отмечает, что Афганистану нужно будет оказывать гуманитарную поддержку и дальше при условии соблюдения "Талибаном"* прав человека и борьбе с коррупцией. По его словам, хотя это со стороны "Талибана"* и сомнительно, такое поведение "не исключено", но сейчас точную оценку будущим действиям движения дать нельзя.
Экс-канцлер ФРГ также отмечает, что необходимо обеспечить внутреннюю стабильность Афганистана, что, по его мнению, требует "вовлечения Пакистана, Ирана, центральноазиатских стран, Турции, Китая и России". "Запад потерял доверие и влияние. Поэтому мы должны работать с этими странами, даже если против этого есть предубеждения", - пишет он.
Шрёдер призывает ЕС сотрудничать с ООН, помогать странам-соседям Афганистана, а также Турции, чтобы предотвратить наплыв беженцев. Наконец, он заявляет о необходимости провести переоценку отношений в рамках трансатлантического союза, отметив, что "проблемой является то, что США не считают за равных своих партнеров и сами нарушают свои обязанности консультироваться (с союзниками – ред.)". По его мнению, странам ЕС нужно учитывать это в будущих операциях.
"Внешняя и политика безопасности США является результатом внутриполитических дебатов. Что из этого следует, показывают нам конфликты в Ираке, Сирии, а теперь и в Афганистане. Постоянные метания американских президентов стали существенной причиной, почему не удалось в этой стране установить устойчивую политическую структуру", - написал Шрёдер.
Футболка с изображением падающих из самолета людей и подписью: Кабульский клуб скайдайвинга - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 10:14
"Величайший позор": США расплачиваются за украденный триллион долларов
Он призвал европейцев в будущем концентрироваться на операциях, которые непосредственно служат обеспечению безопасности континента. По его словам, солидарность с США после терактов 11 сентября 2001 года была верным шагом, но неправильно было пытаться "военными средствами установить демократию в странах, которые не знают такой традиции и, возможно, вовсе не хотят". "Мы должны в большем объеме учитывать религиозные, культурные и социальные условия в таких странах", - считает экс-канцлер ФРГ.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСШАООНТалибанГерманияДжо БайденБарак ОбамаГерхард ШредерНАТОДжордж Буш (младший)Дональд Трамп
 
 
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