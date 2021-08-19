https://ria.ru/20210819/predatelstvo-1746328627.html

Карьера президента-"предателя" Гани закончилась навсегда, заявили в Совфеде

Карьера президента-"предателя" Гани закончилась навсегда, заявили в Совфеде - РИА Новости, 19.08.2021

Карьера президента-"предателя" Гани закончилась навсегда, заявили в Совфеде

Политическая карьера бежавшего из Афганистана президента этой страны Ашрафа Гани закончилась навсегда, потому что афганцы никогда не простят ему бегства и... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:45

2021-08-19T11:45

2021-08-19T11:45

захват власти в афганистане талибами

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талибан

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ашраф гани ахмадзай

владимир джабаров

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Политическая карьера бежавшего из Афганистана президента этой страны Ашрафа Гани закончилась навсегда, потому что афганцы никогда не простят ему бегства и предательства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Гани объяснил свой поспешный отъезд из Афганистана, где власть захватило движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) желанием избежать кровопролития. Объявившись в среду вечером в Объединенных Арабских Эмиратах, он отрицал, что увез с собой крупные капиталы, и пообещал в будущем вернуться на родину.Он убеждён, что Гани сделал эти заявления для того, чтобы "приукрасить" своё бегство с деньгами, вывезенными из Афганистана, и спокойно и безбедно жить в ОАЭ."Американцы за долгие годы выпестовали этот режим, а в результате Гани обворовал эту страну и сбежал оттуда", - констатировал сенатор.Он сравнил положение Гани с судьбой бывшего президента Украины Виктора Януковича."Он тоже в своё время мог приехать в Харьков, встать во главе сопротивления режиму, пришедшему на Украине к власти в результате переворота. Но он покинул страну, и на этом его карьера закончилась. То же самое сейчас произошло с Гани", - сказал Джабаров.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/gosdep-1746283308.html

https://ria.ru/20210818/gani-1746275398.html

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, совет федерации рф, ашраф гани ахмадзай, владимир джабаров, россия