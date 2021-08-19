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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/predatelstvo-1746328627.html
Карьера президента-"предателя" Гани закончилась навсегда, заявили в Совфеде
Карьера президента-"предателя" Гани закончилась навсегда, заявили в Совфеде - РИА Новости, 19.08.2021
Карьера президента-"предателя" Гани закончилась навсегда, заявили в Совфеде
Политическая карьера бежавшего из Афганистана президента этой страны Ашрафа Гани закончилась навсегда, потому что афганцы никогда не простят ему бегства и... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:45
2021-08-19T11:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
совет федерации рф
ашраф гани ахмадзай
владимир джабаров
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Политическая карьера бежавшего из Афганистана президента этой страны Ашрафа Гани закончилась навсегда, потому что афганцы никогда не простят ему бегства и предательства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Гани объяснил свой поспешный отъезд из Афганистана, где власть захватило движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) желанием избежать кровопролития. Объявившись в среду вечером в Объединенных Арабских Эмиратах, он отрицал, что увез с собой крупные капиталы, и пообещал в будущем вернуться на родину.Он убеждён, что Гани сделал эти заявления для того, чтобы "приукрасить" своё бегство с деньгами, вывезенными из Афганистана, и спокойно и безбедно жить в ОАЭ."Американцы за долгие годы выпестовали этот режим, а в результате Гани обворовал эту страну и сбежал оттуда", - констатировал сенатор.Он сравнил положение Гани с судьбой бывшего президента Украины Виктора Януковича."Он тоже в своё время мог приехать в Харьков, встать во главе сопротивления режиму, пришедшему на Украине к власти в результате переворота. Но он покинул страну, и на этом его карьера закончилась. То же самое сейчас произошло с Гани", - сказал Джабаров.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210818/gosdep-1746283308.html
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в мире, талибан, афганистан, совет федерации рф, ашраф гани ахмадзай, владимир джабаров, россия
11:45 19.08.2021
 
Карьера президента-"предателя" Гани закончилась навсегда, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: афганцы никогда не простят бежавшему президенту Ашрафу Гани предательства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Политическая карьера бежавшего из Афганистана президента этой страны Ашрафа Гани закончилась навсегда, потому что афганцы никогда не простят ему бегства и предательства, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Гани объяснил свой поспешный отъезд из Афганистана, где власть захватило движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) желанием избежать кровопролития. Объявившись в среду вечером в Объединенных Арабских Эмиратах, он отрицал, что увез с собой крупные капиталы, и пообещал в будущем вернуться на родину.
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"Политическая карьера Гани закончилась навсегда. Люди могут простить многое, но бегство, предательство - никогда", - заявил Джабаров.
Он убеждён, что Гани сделал эти заявления для того, чтобы "приукрасить" своё бегство с деньгами, вывезенными из Афганистана, и спокойно и безбедно жить в ОАЭ.
"Американцы за долгие годы выпестовали этот режим, а в результате Гани обворовал эту страну и сбежал оттуда", - констатировал сенатор.
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Он сравнил положение Гани с судьбой бывшего президента Украины Виктора Януковича.
"Он тоже в своё время мог приехать в Харьков, встать во главе сопротивления режиму, пришедшему на Украине к власти в результате переворота. Но он покинул страну, и на этом его карьера закончилась. То же самое сейчас произошло с Гани", - сказал Джабаров.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанСовет Федерации РФАшраф Гани АхмадзайВладимир ДжабаровРоссия
 
 
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