https://ria.ru/20210819/pranker-1746458426.html

Пранкер разыграл постпреда ФРГ в ОЗХО в годовщину инцидента с Навальным

Пранкер разыграл постпреда ФРГ в ОЗХО в годовщину инцидента с Навальным - РИА Новости, 19.08.2021

Пранкер разыграл постпреда ФРГ в ОЗХО в годовщину инцидента с Навальным

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) утверждает, что позвонил постпреду Германии в Организации по запрещению химического оружия Гудрун Лингнер от лица... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:34

2021-08-19T20:34

2021-08-19T22:23

в мире

москва

евросоюз

владимир кузнецов (вован)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) утверждает, что позвонил постпреду Германии в Организации по запрещению химического оружия Гудрун Лингнер от лица украинского депутата Александра Мережко в годовщину "отравления" Алексея Навального.Запись телефонного разговора он выложил на своем YouTube-канале.В опубликованной беседе пранкер сообщает собеседнице, что "есть важный вопрос"."ОЗХО так и не сделала вывод, что за новый вид "Новичка" был. Несмотря на то, что он был раскрыт. Тем не менее его нет в списке", — говорит Кузнецов от лица депутата.Его собеседница отвечает, что читала об этом.На это "Мережко" отмечает, что есть еще одна проблема."В том, что Навальный, как я читал в СМИ, <…> у Навального был обнаружен высокий уровень лития в крови. Это может говорить, что он употреблял антидепресанты долгое время. Это, конечно, огораживает нас от полной уверенности, что это был "Новичок", — утверждает пранкер.Собеседница отвечает, что нужно полагаться на то, на что она полагается."Был ли он в депрессии, я не знаю, пил ли он, я не знаю. Честно, я не переживаю", — заключил женский голос.Как отмечал ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.Накануне в МИД заявили, что Запад раскрутил эту ситуацию для сдерживания России и новых нападок на нее.

https://ria.ru/20210819/navalnyy-1746444104.html

https://ria.ru/20210818/mid-1746286366.html

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в мире, москва, евросоюз, владимир кузнецов (вован)