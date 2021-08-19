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https://ria.ru/20210819/pranker-1746458426.html
Пранкер разыграл постпреда ФРГ в ОЗХО в годовщину инцидента с Навальным
Пранкер разыграл постпреда ФРГ в ОЗХО в годовщину инцидента с Навальным - РИА Новости, 19.08.2021
Пранкер разыграл постпреда ФРГ в ОЗХО в годовщину инцидента с Навальным
Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) утверждает, что позвонил постпреду Германии в Организации по запрещению химического оружия Гудрун Лингнер от лица... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:34
2021-08-19T22:23
в мире
москва
евросоюз
владимир кузнецов (вован)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) утверждает, что позвонил постпреду Германии в Организации по запрещению химического оружия Гудрун Лингнер от лица украинского депутата Александра Мережко в годовщину "отравления" Алексея Навального.Запись телефонного разговора он выложил на своем YouTube-канале.В опубликованной беседе пранкер сообщает собеседнице, что "есть важный вопрос"."ОЗХО так и не сделала вывод, что за новый вид "Новичка" был. Несмотря на то, что он был раскрыт. Тем не менее его нет в списке", — говорит Кузнецов от лица депутата.Его собеседница отвечает, что читала об этом.На это "Мережко" отмечает, что есть еще одна проблема."В том, что Навальный, как я читал в СМИ, &lt;…&gt; у Навального был обнаружен высокий уровень лития в крови. Это может говорить, что он употреблял антидепресанты долгое время. Это, конечно, огораживает нас от полной уверенности, что это был "Новичок", — утверждает пранкер.Собеседница отвечает, что нужно полагаться на то, на что она полагается."Был ли он в депрессии, я не знаю, пил ли он, я не знаю. Честно, я не переживаю", — заключил женский голос.Как отмечал ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.Накануне в МИД заявили, что Запад раскрутил эту ситуацию для сдерживания России и новых нападок на нее.
https://ria.ru/20210819/navalnyy-1746444104.html
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в мире, москва, евросоюз, владимир кузнецов (вован)
20:34 19.08.2021 (обновлено: 22:23 19.08.2021)
 
Пранкер разыграл постпреда ФРГ в ОЗХО в годовщину инцидента с Навальным

Пранкер Вован позвонил постпреду Германии в ОЗХО в годовщину "отравления" Навального

© РИА НовостиПранкер Владимир Кузнецов (Вован)
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) утверждает, что позвонил постпреду Германии в Организации по запрещению химического оружия Гудрун Лингнер от лица украинского депутата Александра Мережко в годовщину "отравления" Алексея Навального.
Запись телефонного разговора он выложил на своем YouTube-канале.
В опубликованной беседе пранкер сообщает собеседнице, что "есть важный вопрос".
"ОЗХО так и не сделала вывод, что за новый вид "Новичка" был. Несмотря на то, что он был раскрыт. Тем не менее его нет в списке", — говорит Кузнецов от лица депутата.
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Вчера, 19:00
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Его собеседница отвечает, что читала об этом.

"Химики сказали нам, что то, что было использовано, очень химически похоже на тот "Новичок" из списка, что это из группы ядов, но это не он, это немного другое. <…> Я думаю, они ориентируются на базу данных, которая формирует список веществ. Я не думаю, что обязательно хранить образцы. Но я не химик, я не знаю, как это работает. Но знаю, что они работают по базе данных", — говорит женщина.

На это "Мережко" отмечает, что есть еще одна проблема.
"В том, что Навальный, как я читал в СМИ, <…> у Навального был обнаружен высокий уровень лития в крови. Это может говорить, что он употреблял антидепресанты долгое время. Это, конечно, огораживает нас от полной уверенности, что это был "Новичок", — утверждает пранкер.
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Собеседница отвечает, что нужно полагаться на то, на что она полагается.
"Был ли он в депрессии, я не знаю, пил ли он, я не знаю. Честно, я не переживаю", — заключил женский голос.
Как отмечал ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.
Накануне в МИД заявили, что Запад раскрутил эту ситуацию для сдерживания России и новых нападок на нее.
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