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МИД выразил обеспокоенность планами США по наращиванию присутствия в Польше
МИД выразил обеспокоенность планами США по наращиванию присутствия в Польше - РИА Новости, 19.08.2021
МИД выразил обеспокоенность планами США по наращиванию присутствия в Польше
Москва обеспокоена новыми планами США по наращиванию присутствия в Польше, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:56
2021-08-19T16:46
в мире
сша
россия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена новыми планами США по наращиванию присутствия в Польше, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Мы обеспокоены перспективами роста американского военного присутствия в Польше. Там планируется существенное увеличение общей численности военнослужащих США в дополнение к уже дислоцированным 4,5 тысячам человек. Создаваемая инфраструктура позволит в сжатые сроки нарастить группировку американских войск в этой стране до 20 тысяч человек", - сказала она в ходе брифинга в четверг.Данные планы идут вразрез с положением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией североатлантического договора от 1997 года, указала она.
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в мире, сша, россия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:56 19.08.2021 (обновлено: 16:46 19.08.2021)
 
МИД выразил обеспокоенность планами США по наращиванию присутствия в Польше

Представитель МИД Захарова: Москва обеспокоена планами США по наращиванию присутствия в Польше

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена новыми планами США по наращиванию присутствия в Польше, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Мы обеспокоены перспективами роста американского военного присутствия в Польше. Там планируется существенное увеличение общей численности военнослужащих США в дополнение к уже дислоцированным 4,5 тысячам человек. Создаваемая инфраструктура позволит в сжатые сроки нарастить группировку американских войск в этой стране до 20 тысяч человек", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Данные планы идут вразрез с положением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией североатлантического договора от 1997 года, указала она.
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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В миреСШАРоссияПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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