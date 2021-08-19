https://ria.ru/20210819/plan-1746374289.html
МИД выразил обеспокоенность планами США по наращиванию присутствия в Польше
МИД выразил обеспокоенность планами США по наращиванию присутствия в Польше - РИА Новости, 19.08.2021
МИД выразил обеспокоенность планами США по наращиванию присутствия в Польше
Москва обеспокоена новыми планами США по наращиванию присутствия в Польше, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:56
2021-08-19T15:56
2021-08-19T16:46
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россия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена новыми планами США по наращиванию присутствия в Польше, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Мы обеспокоены перспективами роста американского военного присутствия в Польше. Там планируется существенное увеличение общей численности военнослужащих США в дополнение к уже дислоцированным 4,5 тысячам человек. Создаваемая инфраструктура позволит в сжатые сроки нарастить группировку американских войск в этой стране до 20 тысяч человек", - сказала она в ходе брифинга в четверг.Данные планы идут вразрез с положением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией североатлантического договора от 1997 года, указала она.
https://ria.ru/20210719/tanki-1741937605.html
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в мире, сша, россия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:56 19.08.2021 (обновлено: 16:46 19.08.2021)
МИД выразил обеспокоенность планами США по наращиванию присутствия в Польше
Представитель МИД Захарова: Москва обеспокоена планами США по наращиванию присутствия в Польше