https://ria.ru/20210819/peterburg-1746436139.html
В Петербурге задержали группу, подозреваемую в мошенничестве с телефонами
В Петербурге задержали группу, подозреваемую в мошенничестве с телефонами - РИА Новости, 19.08.2021
В Петербурге задержали группу, подозреваемую в мошенничестве с телефонами
Четыре человека, подозреваемых в интернет-мошенничестве с мобильными телефонами на сумму более 6,5 миллиона рублей, задержали в Петербурге и Ленинградской... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:18
2021-08-19T18:18
2021-08-19T18:23
происшествия
технологии
санкт-петербург
ленинградская область
ирина волк
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Четыре человека, подозреваемых в интернет-мошенничестве с мобильными телефонами на сумму более 6,5 миллиона рублей, задержали в Петербурге и Ленинградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В Санкт-Петербурге и Ленобласти задержаны подозреваемые в совершении серии интернет-мошенничеств", - сообщила она.По словам Волк, при помощи сообщников из одного из государств ближнего зарубежья они создали не менее 25 интернет-магазинов по продаже мобильных телефонов и аксессуаров по низким ценам. Группа заказала активную рекламу и выдвинула свои точки на первые позиции в выдачах поисковых систем и социальных сетях. За рубежом работал колл-центр для оформления заказов."В отправленных наложенным платежом почтовых отправлениях заказчикам дорогостоящей электроники приходили бывшие в употреблении телефоны, зарядные устройства, куски мыла и другие предметы, не имеющие отношения к оплаченному при получении товару", - сказала Волк.Злоумышленники отправили под видом заказов не менее 670 посылок, получив от обманутых заказчиков более 6,5 миллиона рублей."В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности", - сообщила Волк.
https://ria.ru/20210816/moshenniki-1745858476.html
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происшествия, технологии, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, россия
18:18 19.08.2021 (обновлено: 18:23 19.08.2021)
В Петербурге задержали группу, подозреваемую в мошенничестве с телефонами
МВД: задержали группу, подозреваемых в интернет-мошенничестве телефонов в Петербурге и Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости.
Четыре человека, подозреваемых в интернет-мошенничестве с мобильными телефонами на сумму более 6,5 миллиона рублей, задержали в Петербурге и Ленинградской области
, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
"В Санкт-Петербурге
и Ленобласти задержаны подозреваемые в совершении серии интернет-мошенничеств", - сообщила она.
По словам Волк, при помощи сообщников из одного из государств ближнего зарубежья они создали не менее 25 интернет-магазинов по продаже мобильных телефонов и аксессуаров по низким ценам. Группа заказала активную рекламу и выдвинула свои точки на первые позиции в выдачах поисковых систем и социальных сетях. За рубежом работал колл-центр для оформления заказов.
"В отправленных наложенным платежом почтовых отправлениях заказчикам дорогостоящей электроники приходили бывшие в употреблении телефоны, зарядные устройства, куски мыла и другие предметы, не имеющие отношения к оплаченному при получении товару", - сказала Волк.
Злоумышленники отправили под видом заказов не менее 670 посылок, получив от обманутых заказчиков более 6,5 миллиона рублей.
"В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности", - сообщила Волк.