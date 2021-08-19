https://ria.ru/20210819/peterburg-1746324521.html

В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам

В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам - РИА Новости, 19.08.2021

В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении стрелявшего из окон квартиры из пневматического ружья по птицам жителя Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:30

2021-08-19T11:30

2021-08-19T17:17

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении стрелявшего из окон квартиры из пневматического ружья по птицам жителя Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего по птицам в центре Петербурга", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина стрелял из окон своей квартиры на пятом этаже дома 29 по 6 Советской улице."По данному факту возбуждено уголовное дело по части ​ 2 статьи ​ 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210607/zaderzhanie-1735945695.html

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)