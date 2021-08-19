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В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам
В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам - РИА Новости, 19.08.2021
В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении стрелявшего из окон квартиры из пневматического ружья по птицам жителя Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:30
2021-08-19T17:17
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении стрелявшего из окон квартиры из пневматического ружья по птицам жителя Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего по птицам в центре Петербурга", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина стрелял из окон своей квартиры на пятом этаже дома 29 по 6 Советской улице."По данному факту возбуждено уголовное дело по части ​ 2 статьи ​ 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - сказано в сообщении.
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санкт-петербург
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россия
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:30 19.08.2021 (обновлено: 17:17 19.08.2021)
 
В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам

В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам из пневматического ружья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении стрелявшего из окон квартиры из пневматического ружья по птицам жителя Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего по птицам в центре Петербурга", - сказано в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 09:46
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, стрелявшего в бездомных собак
По данным пресс-службы, мужчина стрелял из окон своей квартиры на пятом этаже дома 29 по 6 Советской улице.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части ​ 2 статьи ​ 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - сказано в сообщении.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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