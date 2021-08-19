https://ria.ru/20210819/peterburg-1746324521.html
В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам
В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам - РИА Новости, 19.08.2021
В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении стрелявшего из окон квартиры из пневматического ружья по птицам жителя Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:30
2021-08-19T11:30
2021-08-19T17:17
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении стрелявшего из окон квартиры из пневматического ружья по птицам жителя Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего по птицам в центре Петербурга", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина стрелял из окон своей квартиры на пятом этаже дома 29 по 6 Советской улице."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20210607/zaderzhanie-1735945695.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:30 19.08.2021 (обновлено: 17:17 19.08.2021)
В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам
В Петербурге завели дело на мужчину, стрелявшего по птицам из пневматического ружья