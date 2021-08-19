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Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники
Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники - РИА Новости, 19.08.2021
Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники
Пострадавшим от паводка регионам Дальнего Востока выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T08:53
2021-08-19T08:53
общество
хабаровский край
забайкальский край
дальний восток
алексей чекунков
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Пострадавшим от паводка регионам Дальнего Востока выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Мы приняли решение о срочном доведении до регионов, которые страдают от паводка - от Забайкальского края до ЕАО и Хабаровского края - средств в размере более 400 млн рублей на закупку техники, которая будет использоваться для укрепления гидротехнических сооружений и спасательных мероприятий в рамках паводков", - сказал Чекунков в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, в том числе, это средства на тяжелую технику, которая пойдет в Якутию - в этом случае для борьбы с пожарами.
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общество, хабаровский край, забайкальский край, дальний восток, алексей чекунков, природные пожары в россии
08:53 19.08.2021
 
Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники

Глава Минвостокразвития: регионам ДФО выделят 400 миллионов рублей на технику для борьбы с паводками

© Фото : пресс-служба правительства Хабаровского краяЛиквидация последствий паводка в Бикинском районе Хабаровского края
Ликвидация последствий паводка в Бикинском районе Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Хабаровского края
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Пострадавшим от паводка регионам Дальнего Востока выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Мы приняли решение о срочном доведении до регионов, которые страдают от паводка - от Забайкальского края до ЕАО и Хабаровского края - средств в размере более 400 млн рублей на закупку техники, которая будет использоваться для укрепления гидротехнических сооружений и спасательных мероприятий в рамках паводков", - сказал Чекунков в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в том числе, это средства на тяжелую технику, которая пойдет в Якутию - в этом случае для борьбы с пожарами.
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ОбществоХабаровский крайЗабайкальский крайДальний ВостокАлексей ЧекунковПриродные пожары в России
 
 
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