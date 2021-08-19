https://ria.ru/20210819/pavodok-1746303533.html
Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники
Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники - РИА Новости, 19.08.2021
Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники
Пострадавшим от паводка регионам Дальнего Востока выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T08:53
2021-08-19T08:53
2021-08-19T08:53
общество
хабаровский край
забайкальский край
дальний восток
алексей чекунков
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576519758_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_83e98a60d17c090b38862ab5dfa2632b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Пострадавшим от паводка регионам Дальнего Востока выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Мы приняли решение о срочном доведении до регионов, которые страдают от паводка - от Забайкальского края до ЕАО и Хабаровского края - средств в размере более 400 млн рублей на закупку техники, которая будет использоваться для укрепления гидротехнических сооружений и спасательных мероприятий в рамках паводков", - сказал Чекунков в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, в том числе, это средства на тяжелую технику, которая пойдет в Якутию - в этом случае для борьбы с пожарами.
https://ria.ru/20210813/uscherb-1745677386.html
хабаровский край
забайкальский край
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576519758_51:0:868:613_1920x0_80_0_0_1e7097bf847a2ab6b722c246536e0f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровский край, забайкальский край, дальний восток, алексей чекунков, природные пожары в россии
Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники
Глава Минвостокразвития: регионам ДФО выделят 400 миллионов рублей на технику для борьбы с паводками