https://ria.ru/20210819/pavodok-1746303533.html

Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники

Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники - РИА Новости, 19.08.2021

Пострадавшим от паводка регионам ДФО выделят средства на закупку техники

Пострадавшим от паводка регионам Дальнего Востока выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:53

2021-08-19T08:53

2021-08-19T08:53

общество

хабаровский край

забайкальский край

дальний восток

алексей чекунков

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Пострадавшим от паводка регионам Дальнего Востока выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."Мы приняли решение о срочном доведении до регионов, которые страдают от паводка - от Забайкальского края до ЕАО и Хабаровского края - средств в размере более 400 млн рублей на закупку техники, которая будет использоваться для укрепления гидротехнических сооружений и спасательных мероприятий в рамках паводков", - сказал Чекунков в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, в том числе, это средства на тяжелую технику, которая пойдет в Якутию - в этом случае для борьбы с пожарами.

https://ria.ru/20210813/uscherb-1745677386.html

хабаровский край

забайкальский край

дальний восток

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общество, хабаровский край, забайкальский край, дальний восток, алексей чекунков, природные пожары в россии