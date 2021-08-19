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МАК опубликовал промежуточный отчет по катастрофе Ан-26 на Камчатке

МАК опубликовал промежуточный отчет по катастрофе Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 19.08.2021

МАК опубликовал промежуточный отчет по катастрофе Ан-26 на Камчатке

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал промежуточный отчет по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:42

2021-08-19T15:42

2021-08-19T16:47

происшествия

межгосударственный авиационный комитет

ан-26

крушение ан-26 на камчатке

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал промежуточный отчет по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке.В частности, специалисты расшифровали бортовые самописцы.Отмечается, что качество зарегистрированных данных удовлетворительное, а результаты расшифровки используют для установления причин случившегося.Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля. На борту были 28 человек, все они погибли. Традиционно рассматриваются три основные версии: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, межгосударственный авиационный комитет, ан-26, крушение ан-26 на камчатке