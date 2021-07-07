https://ria.ru/20210707/aviakatastrofa-1740233187.html

Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке

Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 07.07.2021

Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке

Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы Ан-26 под Паланой. Кадры с места трагедии и стихийный мемориал памяти погибших — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:09

2021-07-07T13:09

2021-07-07T13:47

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

петропавловск-камчатский

фото

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Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы Ан-26 под Паланой. Кадры с места трагедии и стихийный мемориал памяти погибших — в фотоленте Ria.ru.

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, ан-26, петропавловск-камчатский, фото, фото