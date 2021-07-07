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Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке
Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 07.07.2021
Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке
Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы Ан-26 под Паланой. Кадры с места трагедии и стихийный мемориал памяти погибших — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.07.2021
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крушение ан-26 на камчатке
ан-26
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Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы Ан-26 под Паланой. Кадры с места трагедии и стихийный мемориал памяти погибших — в фотоленте Ria.ru.
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, петропавловск-камчатский, фото, фото

Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке

13:09 07.07.2021 (обновлено: 13:47 07.07.2021)
 
Читать ria.ru в
Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы Ан-26 под Паланой. Кадры с места трагедии и стихийный мемориал памяти погибших — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
1 из 11

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолёте Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26,
2 из 11

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

© МЧС РФ
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© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана
3 из 11

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
© Фото : МЧС России по Камчатскому краю

На месте катастрофы работают спасатели.

Место крушения Ан-26 на Камчатке
4 из 11

На месте катастрофы работают спасатели.

© Фото : МЧС России по Камчатскому краю
© МЧС России

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
5 из 11

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

© МЧС России
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
6 из 11

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
7 из 11

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

В Петропавловске-Камчатском приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Камчатского края и Петропавловска-Камчатского городского округа, отменены развлекательные мероприятия.
8 из 11

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

Люди возле стихийного мемориала на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
9 из 11

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
10 из 11

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Илья Мельников / Перейти в фотобанк

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
11 из 11

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

© РИА Новости / Илья Мельников
Перейти в фотобанк
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26Петропавловск-КамчатскийФото
 
 
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