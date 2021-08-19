https://ria.ru/20210819/okhota-1746255962.html

"Нашли больше тысячи трупов": что происходит на Таймыре

"Нашли больше тысячи трупов": что происходит на Таймыре - РИА Новости, 19.08.2021

"Нашли больше тысячи трупов": что происходит на Таймыре

Инспектор охотнадзора из Красноярского края Александр Беляев обнаружил на правом берегу реки Хатанга больше полусотни мертвых северных оленей. Некоторые с... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:00

2021-08-19T08:00

2021-08-19T14:04

общество

животные

охота

красноярский край

таймыр

всемирный фонд дикой природы

олени

дикие животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746304698_0:274:2646:1762_1920x0_80_0_0_6ab250f24f000a8b6943af80ba13b29b.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Инспектор охотнадзора из Красноярского края Александр Беляев обнаружил на правом берегу реки Хатанга больше полусотни мертвых северных оленей. Некоторые с огнестрельными ранениями: по всей видимости, дело рук браконьеров. Позже на противоположной стороне реки нашли еще около 1,2 тысячи туш. Власти района ввели режим ЧС, полиция начала проверку. Беляеву же руководство грозит увольнением. РИА Новости разбиралось в ситуации.Стрельба на берегуТретьего августа в отдел госконтроля и надзора в области охраны объектов животного мира Минэкологии по Красноярскому краю поступила анонимная жалоба: в пяти километрах от села Хатанга на берегу одноименной реки — гора трупов диких северных оленей. На место оперативно выехал охотинспектор Александр Беляев. Там он обнаружил 56 туш, у 17 — пулевые ранения, остальные — без видимых внешних повреждений."Они мигрировали из Эвенкии на Таймыр. В жару олени уходят на Крайний Север подальше от гнуса. Путь через Хатангу — их традиционный маршрут. Животные во время гона бегут как угорелые. Скорее всего, крупные особи подавили мелких телят. А те захлебнулись в воде", — объясняет инспектор.Беляев вызвал полицейских — они ограничились быстрой проверкой и уехали. Пришлось просить местных жителей найти машину и увезти туши подальше от реки. "Трупы разлагаются, а мы ведь пьем эту воду, — говорит Александр. — Доставили на свалку, а что делать. Долго вызванивал ветеринарного инспектора, тот добрался около полуночи, осматривал животных уже в темноте".Ветеринар и полицейские зафиксировали пулевые ранения только у четырех оленей. По словам Беляева, повреждения на остальных тушах списали на птиц, слетевшихся на падаль. Самого инспектора несколько раз вызывали в отделение МВД. В объяснительной он указал, что число убитых животных намеренно занизили при осмотре, а сотрудники полиции не стали отправлять трупы на экспертизу.Режим ЧСНа следующее утро мертвые олени исчезли. Беляев считает: если бы они пропали с берега реки, еще можно было предположить, что их забрали ненцы или долгане. Но тут другой случай. "Со свалки бы они ничего не взяли. К тому же животные слишком долго пролежали — такое мясо опасно употреблять в пищу. Олени как будто испарились. Очевидно, не просто так: кому-то есть что скрывать", — уверен охотинспектор.У него собственная версия: браконьеры открыли огонь по животным, переходящим реку, а это запрещено законом. "Охотиться на оленей можно, если есть лицензия. Но ни в коем случае нельзя стрелять по ним, когда стадо идет по воде: животные в заведомо беспомощном положении. Это серьезное нарушение", — объясняет Беляев.Чтобы дело не спустили на тормозах, Беляев решил рассказать обо всем местным СМИ. Теперь ему грозят увольнением.На должности охотинспектора 39-летний Александр всего три месяца, до этого был спасателем-парашютистом, еще раньше — юристом. На Север с женой и двумя детьми перебрался с Алтая три года назад. Жизнь в Хатанге его полностью устраивает, как и нынешняя работа. Но на всякий случай уже подыскал новую.На этот раз замять историю не получится. Спустя две недели после страшной находки администрация Таймырского района ввела режим ЧС: теперь на левом берегу Хатанги обнаружили сразу около 1,2 тысячи туш оленей.В МВД по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по части первой статьи 258 УК России ("Незаконная охота с причинением крупного ущерба"). Виновникам грозит до двух лет лишения свободы.В ведомстве рассказали, что на месте работают сотрудники полиции, прокуратуры, охотинспекции. Точное число погибших животных пока не известно: трупы все еще достают из воды. В основном это телята: предположительно, они утонули при переправе через реку в сезонную миграцию.В пресс-службе МВД также сообщили, что трупы сейчас тщательно исследуют на опасные заболевания. Ветеринары уже предоставили отрицательные результаты анализов на сибирскую язву. Специалисты районного управления ГО и ЧС должны были сразу утилизировать туши, однако, как сообщил РИА Новости анонимный источник, они до сих пор лежат на берегу и выделяют трупный яд, который попадает в реку.Беляев не исключает, что из-за массовой гибели оленей власти могут сократить сезон охоты. От этого особенно пострадают малочисленные коренные народы: останутся без запасов мяса на зиму.Угроза исчезновенияЗа происходящим в Красноярском крае следят ученые со всей страны. Владимир Кревер, научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, считает, что к гибели оленей причастны браконьеры.Осмотрев место, ученые пришли к выводу, что стрельба на переправе через реку спровоцировала панику: животные развернулись обратно к берегу в поисках укрытия.Эксперт подчеркивает: оленей во время миграции необходимо охранять."В Красноярском крае не хватает инспекторов, которые патрулируют переправы. В этих местах нужно создавать "зоны покоя" или микрозаказники, в том числе для контроля движения судов. Вызывающие беспокойство у животных факторы необходимо исключить или хотя бы свести к минимуму", — говорит он.Ученые давно бьют тревогу: по сравнению с 1990-ми популяция дикого северного оленя на Таймыре сократилась вдвое. Сейчас осталось около 900 тысяч особей. Главная угроза — браконьеры.Животные чаще всего гибнут при добыче пантов, которые обладают целебными свойствами. Оленей подкарауливают на переправах и, пока те плывут, с лодок наживую срезают рога. Семьдесят процентов особей затем умирают от потери крови и сепсиса.Исследование коммерческого оборота диких животных в России показало: в последние годы перекупщиков мяса, частей тела и дериватов северных оленей все больше. По-прежнему процветает черный рынок по сбыту рогов, которые используют в народной медицине. Очень высокий спрос на них — в Китае.

https://ria.ru/20191104/1560489353.html

https://ria.ru/20210807/okhota-1744749989.html

красноярский край

таймыр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, животные, охота, красноярский край, таймыр, всемирный фонд дикой природы, олени, дикие животные