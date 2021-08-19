https://ria.ru/20210819/obrazovanie-1746334089.html

Кузнецова оценила ситуацию вокруг спора о необходимости ЕГЭ

Кузнецова оценила ситуацию вокруг спора о необходимости ЕГЭ - РИА Новости, 19.08.2021

Кузнецова оценила ситуацию вокруг спора о необходимости ЕГЭ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что надо биться не за и против ЕГЭ, а за достойное и... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:11

2021-08-19T12:11

2021-08-19T14:00

общество

анна кузнецова

россия

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b4ce5cb2cc803b46c25190425ef9008.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что надо биться не за и против ЕГЭ, а за достойное и качественное образование детей."Вы знаете, конечно, это отдельный разговор. Я вам хочу так сказать: на самом деле позиции разные, кто-то говорит надо отменять, кто-то говорит, что к ЕГЭ уже все привыкли. Я считаю, что надо биться не за ЕГЭ или против него, надо биться за наших детей. За это я точно буду бороться, за то, чтобы они получали достойное образование", - сказала Кузнецова."Здесь, если есть какие-то предложения, нужно их выдвигать, обсуждать и над ними работать, но экспериментов над детьми ставить не надо", - добавила детский омбудсмен.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210731/professii-1743723745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, анна кузнецова, россия, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор