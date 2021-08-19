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Кузнецова оценила ситуацию вокруг спора о необходимости ЕГЭ
Кузнецова оценила ситуацию вокруг спора о необходимости ЕГЭ - РИА Новости, 19.08.2021
Кузнецова оценила ситуацию вокруг спора о необходимости ЕГЭ
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что надо биться не за и против ЕГЭ, а за достойное и... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:11
2021-08-19T14:00
общество
анна кузнецова
россия
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что надо биться не за и против ЕГЭ, а за достойное и качественное образование детей."Вы знаете, конечно, это отдельный разговор. Я вам хочу так сказать: на самом деле позиции разные, кто-то говорит надо отменять, кто-то говорит, что к ЕГЭ уже все привыкли. Я считаю, что надо биться не за ЕГЭ или против него, надо биться за наших детей. За это я точно буду бороться, за то, чтобы они получали достойное образование", - сказала Кузнецова."Здесь, если есть какие-то предложения, нужно их выдвигать, обсуждать и над ними работать, но экспериментов над детьми ставить не надо", - добавила детский омбудсмен.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, анна кузнецова, россия, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор
12:11 19.08.2021 (обновлено: 14:00 19.08.2021)
 
Кузнецова оценила ситуацию вокруг спора о необходимости ЕГЭ

Омбудсмен Кузнецова: надо биться не за или против ЕГЭ, а за наших детей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что надо биться не за и против ЕГЭ, а за достойное и качественное образование детей.
"Вы знаете, конечно, это отдельный разговор. Я вам хочу так сказать: на самом деле позиции разные, кто-то говорит надо отменять, кто-то говорит, что к ЕГЭ уже все привыкли. Я считаю, что надо биться не за ЕГЭ или против него, надо биться за наших детей. За это я точно буду бороться, за то, чтобы они получали достойное образование", - сказала Кузнецова.
"Здесь, если есть какие-то предложения, нужно их выдвигать, обсуждать и над ними работать, но экспериментов над детьми ставить не надо", - добавила детский омбудсмен.
Читайте полный текст интервью >>>
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
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Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
 
ОбществоАнна КузнецоваРоссияСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигатор
 
 
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