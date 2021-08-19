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Федеральное финансирование объектов реновации Норильска начнут в 2022 году
Федеральное финансирование объектов реновации Норильска начнут в 2022 году - РИА Новости, 19.08.2021
Федеральное финансирование объектов реновации Норильска начнут в 2022 году
Проект распоряжения об утверждении комплексного плана социально-экономического развития Норильска в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в кабмин РФ,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:25
2021-08-19T11:25
экономика
норильск
красноярский край
арктика
гмк "норильский никель"
россия
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КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Проект распоряжения об утверждении комплексного плана социально-экономического развития Норильска в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в кабмин РФ, предполагается, что федеральное финансирование планируемых к возведению объектов начнется в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.По ее данным, в Норильске обсудили проект комплексного плана социально-экономического развития города Норильска до 2035 года. В совместном совещании в заполярном городе приняли участие статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, зампред краевого кабмина Николай Зуев, глава Норильска Дмитрий Карасев и вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК Норильский никель" Андрей Грачев.Участники побывали на ряде объектов, которые будут возведены до 2024 года в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска. В частности, делегация посетила в Талнахе место будущей поликлиники, а в Оганере – площадки, выделенные для новых школы со спортивным залом и детского сада."Сейчас на севере ведется работа над проектно-сметной документацией объектов, федеральное финансирование которых начнется в 2022 году", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что на сегодняшний день заключен муниципальный контракт на разработку семи проектов на строительство малоэтажных жилых домов. Идет подготовка к капитальному ремонту коммунальных сетей, которые изношены на 80%, началась модернизация коллекторного хозяйства. Специалисты приступили к проектно-изыскательским работам на пяти объектах по термостабилизации грунтов."Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года сверстан. В ближайшее время проект распоряжения об утверждении плана будет направлен в правительство Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова Волкова."План фактически уже реализуется, все его механизмы приведены в исполнение, поэтому многие мероприятия уже запущены, несмотря на то, что документ будет только вынесен на рассмотрение. Это сделано для того, чтобы жители Норильска как можно быстрее получили необходимый эффект от реализации намеченных мероприятий", - подчеркнул замминистра.Вице-премьер краевого кабмина отметил, что Норильск находится на пороге серьезных изменений в лучшую сторону как с точки зрения экологии, так и с точки зрения изменения качества жизни.В феврале 2021 года между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, включая реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы.Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено 19,8 миллиарда рублей. Еще около 100 миллиардов рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большая часть этой суммы вложит "Норникель". Краевые власти намерены продолжать работу по расширению перечня мероприятий комплексного плана, которые основаны в том числе и на предложениях самих жителей Норильска.
https://ria.ru/20210813/pereezd-1745619927.html
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экономика, норильск, красноярский край, арктика, гмк "норильский никель", россия
11:25 19.08.2021
 
Федеральное финансирование объектов реновации Норильска начнут в 2022 году

Федеральное финансирование планируемых к возведению объектов в Норильске поступит в 2022 году

© РИА Новости / Александр КряжевНорильск
Норильск - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Проект распоряжения об утверждении комплексного плана социально-экономического развития Норильска в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в кабмин РФ, предполагается, что федеральное финансирование планируемых к возведению объектов начнется в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, в Норильске обсудили проект комплексного плана социально-экономического развития города Норильска до 2035 года. В совместном совещании в заполярном городе приняли участие статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, зампред краевого кабмина Николай Зуев, глава Норильска Дмитрий Карасев и вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК Норильский никель" Андрей Грачев.
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Участники побывали на ряде объектов, которые будут возведены до 2024 года в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска. В частности, делегация посетила в Талнахе место будущей поликлиники, а в Оганере – площадки, выделенные для новых школы со спортивным залом и детского сада.
"Сейчас на севере ведется работа над проектно-сметной документацией объектов, федеральное финансирование которых начнется в 2022 году", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что на сегодняшний день заключен муниципальный контракт на разработку семи проектов на строительство малоэтажных жилых домов. Идет подготовка к капитальному ремонту коммунальных сетей, которые изношены на 80%, началась модернизация коллекторного хозяйства. Специалисты приступили к проектно-изыскательским работам на пяти объектах по термостабилизации грунтов.
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"Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года сверстан. В ближайшее время проект распоряжения об утверждении плана будет направлен в правительство Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова Волкова.
"План фактически уже реализуется, все его механизмы приведены в исполнение, поэтому многие мероприятия уже запущены, несмотря на то, что документ будет только вынесен на рассмотрение. Это сделано для того, чтобы жители Норильска как можно быстрее получили необходимый эффект от реализации намеченных мероприятий", - подчеркнул замминистра.
Вице-премьер краевого кабмина отметил, что Норильск находится на пороге серьезных изменений в лучшую сторону как с точки зрения экологии, так и с точки зрения изменения качества жизни.
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Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено 19,8 миллиарда рублей. Еще около 100 миллиардов рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большая часть этой суммы вложит "Норникель". Краевые власти намерены продолжать работу по расширению перечня мероприятий комплексного плана, которые основаны в том числе и на предложениях самих жителей Норильска.
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