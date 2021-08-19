https://ria.ru/20210819/krym-1746358136.html

Визит в Крым стал бы холодным душем для Зеленского, заявили в Госдуме

Визит в Крым стал бы холодным душем для Зеленского, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.08.2021

Визит в Крым стал бы холодным душем для Зеленского, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не делать лживых заявлений насчет крымчан, а лично... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:27

2021-08-19T14:27

2021-08-19T14:27

общество

украина

республика крым

владимир зеленский

госдума рф

михаил шеремет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не делать лживых заявлений насчет крымчан, а лично посетить полуостров и посмотреть на настроения и взгляды местных жителей - это стало бы "холодным душем" для его националистической самоуверенности.Ранее Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда", заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь"."Зеленский, видимо, живет в своем параллельном выдуманном мире, делая заявления, пропитанные ложью, национализмом, ненавистью, глупостью и интриганством. Я бы посоветовал Зеленскому, во-первых, посмотреть видео, как крымчане радовались в марте 2014 года, возвращаясь домой в Россию. Во-вторых, обратиться в МИД Российской Федерации и посетить Крым. Уверен, что настроения и взгляды крымчан станут холодным душем для его националистической самоуверенности. После этого Зеленский уже не будет с таким запалом рассуждать о любви к Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Зеленскому пора прекратить заниматься политическим кривляньем, а взяться за решение главной стратегической задачи для своей страны – восстановление добрососедских и партнерских отношений с Россией.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210819/shampanskoe-1746352257.html

https://ria.ru/20210819/krym-1746348294.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, украина, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, михаил шеремет