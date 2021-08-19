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Визит в Крым стал бы холодным душем для Зеленского, заявили в Госдуме
Визит в Крым стал бы холодным душем для Зеленского, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.08.2021
Визит в Крым стал бы холодным душем для Зеленского, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не делать лживых заявлений насчет крымчан, а лично... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:27
2021-08-19T14:27
общество
украина
республика крым
владимир зеленский
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не делать лживых заявлений насчет крымчан, а лично посетить полуостров и посмотреть на настроения и взгляды местных жителей - это стало бы "холодным душем" для его националистической самоуверенности.Ранее Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда", заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь"."Зеленский, видимо, живет в своем параллельном выдуманном мире, делая заявления, пропитанные ложью, национализмом, ненавистью, глупостью и интриганством. Я бы посоветовал Зеленскому, во-первых, посмотреть видео, как крымчане радовались в марте 2014 года, возвращаясь домой в Россию. Во-вторых, обратиться в МИД Российской Федерации и посетить Крым. Уверен, что настроения и взгляды крымчан станут холодным душем для его националистической самоуверенности. После этого Зеленский уже не будет с таким запалом рассуждать о любви к Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Зеленскому пора прекратить заниматься политическим кривляньем, а взяться за решение главной стратегической задачи для своей страны – восстановление добрососедских и партнерских отношений с Россией.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210819/shampanskoe-1746352257.html
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общество, украина, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, михаил шеремет
14:27 19.08.2021
 
Визит в Крым стал бы холодным душем для Зеленского, заявили в Госдуме

Депутат ГД Шеремет: визит в Крым стал бы холодным душем для Зеленского с его лживыми заявлениями

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не делать лживых заявлений насчет крымчан, а лично посетить полуостров и посмотреть на настроения и взгляды местных жителей - это стало бы "холодным душем" для его националистической самоуверенности.
Ранее Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда", заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 13:53
В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму
"Зеленский, видимо, живет в своем параллельном выдуманном мире, делая заявления, пропитанные ложью, национализмом, ненавистью, глупостью и интриганством. Я бы посоветовал Зеленскому, во-первых, посмотреть видео, как крымчане радовались в марте 2014 года, возвращаясь домой в Россию. Во-вторых, обратиться в МИД Российской Федерации и посетить Крым. Уверен, что настроения и взгляды крымчан станут холодным душем для его националистической самоуверенности. После этого Зеленский уже не будет с таким запалом рассуждать о любви к Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Зеленскому пора прекратить заниматься политическим кривляньем, а взяться за решение главной стратегической задачи для своей страны – восстановление добрососедских и партнерских отношений с Россией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 13:32
В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой
 
ОбществоУкраинаРеспублика КрымВладимир ЗеленскийГосдума РФМихаил Шеремет
 
 
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