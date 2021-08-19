Визит в Крым стал бы холодным душем для Зеленского, заявили в Госдуме
Депутат ГД Шеремет: визит в Крым стал бы холодным душем для Зеленского с его лживыми заявлениями
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не делать лживых заявлений насчет крымчан, а лично посетить полуостров и посмотреть на настроения и взгляды местных жителей - это стало бы "холодным душем" для его националистической самоуверенности.
Ранее Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда", заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с "Украиной в Крым вернется жизнь".
"Зеленский, видимо, живет в своем параллельном выдуманном мире, делая заявления, пропитанные ложью, национализмом, ненавистью, глупостью и интриганством. Я бы посоветовал Зеленскому, во-первых, посмотреть видео, как крымчане радовались в марте 2014 года, возвращаясь домой в Россию. Во-вторых, обратиться в МИД Российской Федерации и посетить Крым. Уверен, что настроения и взгляды крымчан станут холодным душем для его националистической самоуверенности. После этого Зеленский уже не будет с таким запалом рассуждать о любви к Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Зеленскому пора прекратить заниматься политическим кривляньем, а взяться за решение главной стратегической задачи для своей страны – восстановление добрососедских и партнерских отношений с Россией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".