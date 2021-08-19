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В Крыму "с радостью" примут украинскую власть, заявил Зеленский
В Крыму "с радостью" примут украинскую власть, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.08.2021
В Крыму "с радостью" примут украинскую власть, заявил Зеленский
В Крыму "с радостью" примут украинскую власть, уверен президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:51
2021-08-19T14:28
политика
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севастополь
владимир путин
владимир зеленский
россия
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КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. В Крыму "с радостью" примут украинскую власть, уверен президент Украины Владимир Зеленский.Он предполагает, что у жителей полуострова не возникнет проблем с "ментальным возвращением" в состав Украины, поскольку они якобы уже "увидели, что будет в Крыму без Украины"."С радостью (примут киевскую власть. — Прим. ред.), поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь", — заявил Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда".Он также утверждает, что Россия давно работала информационно с крымчанами, но местные жители якобы все равно не считали себя русскими.Украинские политики регулярно рассказывают о том, что жителям республики плохо живется или что их угнетают. Тем не менее сами крымчане так не считают.Так, глава крымского парламента Владимир Константинов ранее отметил, что в Крыму наступило спокойствие и умиротворение, а жители получили гарантии безопасности. Он напомнил, что с момента возвращения в состав России в республике в разы увеличились социальные пособия и зарплаты, активно строятся детсады и дороги.Кроме того, глава региона Сергей Аксенов заявлял, что благодаря бурению новых скважин, запуску Бештерек-Зуйского водозабора и другим работам Крыму больше не грозит дефицит питьевой воды. При этом именно действия Киева, перекрывшего подачу воды из Северо-Крымского канала, привели к водному кризису на полуострове.
https://ria.ru/20210815/krym-1745781147.html
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политика, украина, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, россия
11:51 19.08.2021 (обновлено: 14:28 19.08.2021)
 
В Крыму "с радостью" примут украинскую власть, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский: в Крыму "с радостью" примут власть Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. В Крыму "с радостью" примут украинскую власть, уверен президент Украины Владимир Зеленский.
Он предполагает, что у жителей полуострова не возникнет проблем с "ментальным возвращением" в состав Украины, поскольку они якобы уже "увидели, что будет в Крыму без Украины".
"С радостью (примут киевскую власть. — Прим. ред.), поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь", — заявил Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда".
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Он также утверждает, что Россия давно работала информационно с крымчанами, но местные жители якобы все равно не считали себя русскими.
Украинские политики регулярно рассказывают о том, что жителям республики плохо живется или что их угнетают. Тем не менее сами крымчане так не считают.
Так, глава крымского парламента Владимир Константинов ранее отметил, что в Крыму наступило спокойствие и умиротворение, а жители получили гарантии безопасности. Он напомнил, что с момента возвращения в состав России в республике в разы увеличились социальные пособия и зарплаты, активно строятся детсады и дороги.
Кроме того, глава региона Сергей Аксенов заявлял, что благодаря бурению новых скважин, запуску Бештерек-Зуйского водозабора и другим работам Крыму больше не грозит дефицит питьевой воды. При этом именно действия Киева, перекрывшего подачу воды из Северо-Крымского канала, привели к водному кризису на полуострове.
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