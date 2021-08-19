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В России призвали зарубежных политиков игнорировать "Крымскую платформу"
В России призвали зарубежных политиков игнорировать "Крымскую платформу" - РИА Новости, 19.08.2021
В России призвали зарубежных политиков игнорировать "Крымскую платформу"
Российские эксперты, политологи и парламентарии призвали зарубежных коллег не принимать участие в проекте "Крымская платформа" в Киеве 23 августа как в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:59
2021-08-19T19:04
общество
украина
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Российские эксперты, политологи и парламентарии призвали зарубежных коллег не принимать участие в проекте "Крымская платформа" в Киеве 23 августа как в провокационном мероприятии, грозящем серьезными последствиями для стабильности в мире и Европе, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.На саммите "Крымская платформа" обсудят вопрос "возвращения" Украиной контроля над Крымом. МИД Украины сообщил, что свое участие подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Подписавшие обращение заявили, что в 2014 году население Крыма на референдуме легитимно сделало свой выбор в пользу воссоединения с Россией, поэтому вопрос целостности России не может быть предметом дискуссий любого уровня, а российский статус Крыма закреплен в Конституции России. Они также подчеркнули, что мероприятие в Киеве грозит серьезными последствиями для мира и стабильности не только в Европе, но и на Евразийском континенте."Саммит направлен на разжигание враждебности в отношении России, ведет к конфронтации и конфликту в Черноморско-Азовском регионе. В этой связи мы обращаемся к своим зарубежным коллегам, ко всем, у кого есть право и возможность влиять на принятие ответственных решений в своих странах и в международных организациях, с предложением активно содействовать восстановлению конструктивных отношений с Россией. Мы призываем не принимать участия в провокационных политических мероприятиях, которые делают наш мир еще более хрупким и нестабильным", — говорится в обращении.Среди подписавших письмо — лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Алексей Громыко, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, политологи Сергей Михеев, Наталия Нарочицкая и Семен Багдасаров, сенатор Алексей Пушков, адвокат Гасан Мирзоев, генерал-полковник Леонид Ивашов, экономист Михаил Делягин.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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общество, украина, республика крым, россия
12:59 19.08.2021 (обновлено: 19:04 19.08.2021)
 
В России призвали зарубежных политиков игнорировать "Крымскую платформу"

Российские эксперты и парламентарии призвали зарубежных коллег игнорировать "Крымскую платформу"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Российские эксперты, политологи и парламентарии призвали зарубежных коллег не принимать участие в проекте "Крымская платформа" в Киеве 23 августа как в провокационном мероприятии, грозящем серьезными последствиями для стабильности в мире и Европе, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
На саммите "Крымская платформа" обсудят вопрос "возвращения" Украиной контроля над Крымом. МИД Украины сообщил, что свое участие подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

"На нем (мероприятии в Киеве. — Прим. ред.) будет предпринята попытка консолидировать антироссийские круги в усилиях по подрыву территориальной целостности России", — отмечено в обращении.

Подписавшие обращение заявили, что в 2014 году население Крыма на референдуме легитимно сделало свой выбор в пользу воссоединения с Россией, поэтому вопрос целостности России не может быть предметом дискуссий любого уровня, а российский статус Крыма закреплен в Конституции России. Они также подчеркнули, что мероприятие в Киеве грозит серьезными последствиями для мира и стабильности не только в Европе, но и на Евразийском континенте.
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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В Крыму предложили на "Крымской платформе" признать полуостров российским
"Саммит направлен на разжигание враждебности в отношении России, ведет к конфронтации и конфликту в Черноморско-Азовском регионе. В этой связи мы обращаемся к своим зарубежным коллегам, ко всем, у кого есть право и возможность влиять на принятие ответственных решений в своих странах и в международных организациях, с предложением активно содействовать восстановлению конструктивных отношений с Россией. Мы призываем не принимать участия в провокационных политических мероприятиях, которые делают наш мир еще более хрупким и нестабильным", — говорится в обращении.
Среди подписавших письмо — лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Алексей Громыко, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, политологи Сергей Михеев, Наталия Нарочицкая и Семен Багдасаров, сенатор Алексей Пушков, адвокат Гасан Мирзоев, генерал-полковник Леонид Ивашов, экономист Михаил Делягин.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ялта - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 07:56
В Крыму назвали "Крымскую платформу" актом дипломатической агрессии
 
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