Умер ребенок, пострадавший из-за вылетевшей на тротуар машины в Кирове
Умер один из трех детей, пострадавших из-за вылетевшей после ДТП на тротуар машины в Кирове
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Один из троих детей, пострадавших из-за вылетевшей после ДТП на тротуар машины в Кирове, скончался в больнице, сообщает прокуратура Кировской области.
Столкновение автомобилей Honda и Ford Mondeo произошло 17 августа в 18.15 в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненская. От удара Ford отбросило на тротуар на группу пешеходов. В результате происшествия травмы получили шесть человек, в том числе трое детей в возрасте 3, 5 и 6 лет. В отношении спровоцировавшего ДТП водителя Honda было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"Сегодня один из малолетних детей из-за полученных телесных повреждений скончался в больнице. С учетом наступивших последствий действиям виновного в ДТП лица будет дана юридическая оценка по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Результаты расследования находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области", - говорится в сообщении.
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