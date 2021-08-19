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Умер ребенок, пострадавший из-за вылетевшей на тротуар машины в Кирове

Умер ребенок, пострадавший из-за вылетевшей на тротуар машины в Кирове - РИА Новости, 19.08.2021

Умер ребенок, пострадавший из-за вылетевшей на тротуар машины в Кирове

Один из троих детей, пострадавших из-за вылетевшей после ДТП на тротуар машины в Кирове, скончался в больнице, сообщает прокуратура Кировской области. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:47

2021-08-19T17:47

2021-08-19T17:47

происшествия

дтп

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Один из троих детей, пострадавших из-за вылетевшей после ДТП на тротуар машины в Кирове, скончался в больнице, сообщает прокуратура Кировской области.Столкновение автомобилей Honda и Ford Mondeo произошло 17 августа в 18.15 в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненская. От удара Ford отбросило на тротуар на группу пешеходов. В результате происшествия травмы получили шесть человек, в том числе трое детей в возрасте 3, 5 и 6 лет. В отношении спровоцировавшего ДТП водителя Honda было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)."Сегодня один из малолетних детей из-за полученных телесных повреждений скончался в больнице. С учетом наступивших последствий действиям виновного в ДТП лица будет дана юридическая оценка по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Результаты расследования находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области", - говорится в сообщении.

киров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, киров