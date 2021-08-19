Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/dtp-1746429617.html
Умер ребенок, пострадавший из-за вылетевшей на тротуар машины в Кирове
Умер ребенок, пострадавший из-за вылетевшей на тротуар машины в Кирове - РИА Новости, 19.08.2021
Умер ребенок, пострадавший из-за вылетевшей на тротуар машины в Кирове
Один из троих детей, пострадавших из-за вылетевшей после ДТП на тротуар машины в Кирове, скончался в больнице, сообщает прокуратура Кировской области. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:47
2021-08-19T17:47
происшествия
дтп
киров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Один из троих детей, пострадавших из-за вылетевшей после ДТП на тротуар машины в Кирове, скончался в больнице, сообщает прокуратура Кировской области.Столкновение автомобилей Honda и Ford Mondeo произошло 17 августа в 18.15 в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненская. От удара Ford отбросило на тротуар на группу пешеходов. В результате происшествия травмы получили шесть человек, в том числе трое детей в возрасте 3, 5 и 6 лет. В отношении спровоцировавшего ДТП водителя Honda было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)."Сегодня один из малолетних детей из-за полученных телесных повреждений скончался в больнице. С учетом наступивших последствий действиям виновного в ДТП лица будет дана юридическая оценка по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Результаты расследования находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области", - говорится в сообщении.
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, киров
17:47 19.08.2021
 
Умер ребенок, пострадавший из-за вылетевшей на тротуар машины в Кирове

Умер один из трех детей, пострадавших из-за вылетевшей после ДТП на тротуар машины в Кирове

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Один из троих детей, пострадавших из-за вылетевшей после ДТП на тротуар машины в Кирове, скончался в больнице, сообщает прокуратура Кировской области.
Столкновение автомобилей Honda и Ford Mondeo произошло 17 августа в 18.15 в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненская. От удара Ford отбросило на тротуар на группу пешеходов. В результате происшествия травмы получили шесть человек, в том числе трое детей в возрасте 3, 5 и 6 лет. В отношении спровоцировавшего ДТП водителя Honda было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"Сегодня один из малолетних детей из-за полученных телесных повреждений скончался в больнице. С учетом наступивших последствий действиям виновного в ДТП лица будет дана юридическая оценка по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Результаты расследования находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области", - говорится в сообщении.
Опрос
Вы попадали в ДТП?
Проголосовали:
25 февраля 2020, 09:31
 
ПроисшествияДТПКиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния