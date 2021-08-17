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В Кирове шесть человек пострадали, когда автомобиль вылетел на тротуар
В Кирове шесть человек пострадали, когда автомобиль вылетел на тротуар - РИА Новости, 17.08.2021
В Кирове шесть человек пострадали, когда автомобиль вылетел на тротуар
Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы, когда автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП в Кирове, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T20:29
2021-08-17T20:35
происшествия
киров
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы, когда автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП в Кирове, сообщает министерство здравоохранения Кировской области.По данным ГИБДД региона, 17 августа в 18.15 в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненская произошло столкновение автомобилей Honda и Ford Mondeo. От удара Ford отбросило на тротуар на группу пешеходов. В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получили шесть человек."На месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи. Пострадало шесть человек, в том числе три ребенка в возрасте трех, пяти и шести лет. Все пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. По предварительной информации, два пациента - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Кировской области.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, уточняются обстоятельства и причины происшествия.
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происшествия, киров, кировская область
20:29 17.08.2021 (обновлено: 20:35 17.08.2021)
 
В Кирове шесть человек пострадали, когда автомобиль вылетел на тротуар

В Кирове шесть человек, в том числе трое детей, пострадали из-за вылета машины на тротуар после ДТП

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы, когда автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП в Кирове, сообщает министерство здравоохранения Кировской области.
По данным ГИБДД региона, 17 августа в 18.15 в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненская произошло столкновение автомобилей Honda и Ford Mondeo. От удара Ford отбросило на тротуар на группу пешеходов. В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получили шесть человек.
"На месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи. Пострадало шесть человек, в том числе три ребенка в возрасте трех, пяти и шести лет. Все пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. По предварительной информации, два пациента - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Кировской области.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, уточняются обстоятельства и причины происшествия.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 18:26
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
 
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