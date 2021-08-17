https://ria.ru/20210817/dtp-1746143969.html

В Кирове шесть человек пострадали, когда автомобиль вылетел на тротуар

В Кирове шесть человек пострадали, когда автомобиль вылетел на тротуар - РИА Новости, 17.08.2021

В Кирове шесть человек пострадали, когда автомобиль вылетел на тротуар

Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы, когда автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП в Кирове, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T20:29

2021-08-17T20:29

2021-08-17T20:35

происшествия

киров

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы, когда автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП в Кирове, сообщает министерство здравоохранения Кировской области.По данным ГИБДД региона, 17 августа в 18.15 в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненская произошло столкновение автомобилей Honda и Ford Mondeo. От удара Ford отбросило на тротуар на группу пешеходов. В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получили шесть человек."На месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи. Пострадало шесть человек, в том числе три ребенка в возрасте трех, пяти и шести лет. Все пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. По предварительной информации, два пациента - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Кировской области.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, уточняются обстоятельства и причины происшествия.

https://ria.ru/20210817/dtp-1746128815.html

киров

кировская область

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происшествия, киров, кировская область