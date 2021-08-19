https://ria.ru/20210819/dirofilyarioz-1746292178.html
На Украине выявили опасную болезнь
На Украине выявили опасную болезнь - РИА Новости, 19.08.2021
На Украине выявили опасную болезнь
В Киеве с начала года зафиксировали три случая редкой и опасной болезни – дирофиляриоз, сообщает портал vesti.ua со ссылкой на данные Министерства... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T01:31
2021-08-19T01:31
2021-08-19T01:32
киев
ситуация на украине
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Киеве с начала года зафиксировали три случая редкой и опасной болезни – дирофиляриоз, сообщает портал vesti.ua со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.Заболевание распространяют комары через укусы, а провоцируют паразиты – круглые гельминты Dirofilaria, которые поражают как людей, так и животных.Гельминт может мигрировать под кожей на расстояние до 30 сантиметров. Избавиться от паразита возможно лишь хирургическим путем.В текущем году киевские врачи извлекли гельминтов в размере 11, 7 и 12 сантиметров – в одном случае из правой кисти, в двух других – из левого глаза.Дирофиляриоз – заболевание, вызываемое паразитированием нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Это гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением. Данная нозология относится к группе забытых болезней.Проблема дирофиляриоза обусловлена широкой циркуляцией возбудителя в природной среде и отсутствием надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации зараженных.Истинная заболеваемость людей дирофиляриозом неизвестна, так как не ведется ее официальная регистрация. Вследствие недостаточной информированности врачей дирофиляриоз часто проходит под различными диагнозами непаразитарной этиологии.
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киев, ситуация на украине
01:31 19.08.2021 (обновлено: 01:32 19.08.2021)
На Украине выявили опасную болезнь
На Украине выявили три случая опасного заболевания дирофиляриоза
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
В Киеве
с начала года зафиксировали три случая редкой и опасной болезни – дирофиляриоз, сообщает портал vesti.ua
со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Заболевание распространяют комары через укусы, а провоцируют паразиты – круглые гельминты Dirofilaria, которые поражают как людей, так и животных.
Гельминт может мигрировать под кожей на расстояние до 30 сантиметров. Избавиться от паразита возможно лишь хирургическим путем.
В текущем году киевские врачи извлекли гельминтов в размере 11, 7 и 12 сантиметров – в одном случае из правой кисти, в двух других – из левого глаза.
Дирофиляриоз – заболевание, вызываемое паразитированием нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Это гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением. Данная нозология относится к группе забытых болезней.
Проблема дирофиляриоза обусловлена широкой циркуляцией возбудителя в природной среде и отсутствием надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации зараженных.
Истинная заболеваемость людей дирофиляриозом неизвестна, так как не ведется ее официальная регистрация. Вследствие недостаточной информированности врачей дирофиляриоз часто проходит под различными диагнозами непаразитарной этиологии.