https://ria.ru/20210819/dirofilyarioz-1746292178.html

На Украине выявили опасную болезнь

На Украине выявили опасную болезнь - РИА Новости, 19.08.2021

На Украине выявили опасную болезнь

В Киеве с начала года зафиксировали три случая редкой и опасной болезни – дирофиляриоз, сообщает портал vesti.ua со ссылкой на данные Министерства... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T01:31

2021-08-19T01:31

2021-08-19T01:32

киев

ситуация на украине

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Киеве с начала года зафиксировали три случая редкой и опасной болезни – дирофиляриоз, сообщает портал vesti.ua со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.Заболевание распространяют комары через укусы, а провоцируют паразиты – круглые гельминты Dirofilaria, которые поражают как людей, так и животных.Гельминт может мигрировать под кожей на расстояние до 30 сантиметров. Избавиться от паразита возможно лишь хирургическим путем.В текущем году киевские врачи извлекли гельминтов в размере 11, 7 и 12 сантиметров – в одном случае из правой кисти, в двух других – из левого глаза.Дирофиляриоз – заболевание, вызываемое паразитированием нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Это гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением. Данная нозология относится к группе забытых болезней.Проблема дирофиляриоза обусловлена широкой циркуляцией возбудителя в природной среде и отсутствием надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации зараженных.Истинная заболеваемость людей дирофиляриозом неизвестна, так как не ведется ее официальная регистрация. Вследствие недостаточной информированности врачей дирофиляриоз часто проходит под различными диагнозами непаразитарной этиологии.

https://ria.ru/20210717/pauk-1741703113.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, ситуация на украине