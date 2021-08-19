https://ria.ru/20210819/deti-1746253331.html

"Девочке отбили почки": почему на Кубани сироты прячутся от опеки

"Одной из девочек отбили почки": почему в Краснодарском крае сироты прячутся от опеки

"Девочке отбили почки": почему на Кубани сироты прячутся от опеки

В Краснодарском крае опека хочет забрать 12 сирот из приемных семей. Повод — жалоба бывшего воспитанника на жестокость новых родителей. Полиция организовала... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:00

2021-08-19T08:00

2021-08-19T08:07

дети

краснодарский край

сироты

опека и попечительство

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Лидия Белькова. В Краснодарском крае опека хочет забрать 12 сирот из приемных семей. Повод — жалоба бывшего воспитанника на жестокость новых родителей. Полиция организовала проверку, но слова подростка не подтвердились. Опекуны настаивают: виной всему давний конфликт с чиновницей из соцслужбы. Сами дети просят оставить их в покое. РИА Новости разбиралось в ситуации.Шестнадцатилетний сирота Лев Сумароков (имя изменено) жил в семье Ксении и Анатолия Ращупкиных с 2016-го. В июне 2021-го, уже съехав от Ращупкиных, вдруг заявил, что его три года избивали, унижали и пичкали психотропными лекарствами. По словам Льва, его и других детей заставляли делать тяжелую работу по дому, а в качестве наказания не кормили, лишали телефона и интернета. В какой-то момент запретили ходить в школу и общаться с кем бы то ни было. Помимо приемных родителей, подросток жаловался на мать Анатолия — Ирину Ефимову, которая тоже воспитывает сирот.Обвинения тянули на уголовное дело о жестоком обращении с детьми, поэтому инспекторы ПДН оперативно выехали в приемные семьи с проверкой. Всех подопечных отправили на судебно-медицинскую экспертизу, но никаких телесных повреждений не обнаружили. В итоге в МВД отказались возбуждать дело, отметив, что за последние два года на Ращупкиных и Ефимовых не поступало жалоб ни от сирот, ни от медицинских и образовательных организаций.Приемных родителей проверила и опека."К нам дважды внепланово приходили весной — дом большой, чистый, светлый, дети накормлены и счастливы", — говорит Ирина Ефимова.Впрочем, соцработники заявляют: их тогда фактически не пустили на порог. В обеих семьях уверяют: препятствий не чинили, а лишь отказались от психологической диагностики детей.В результате конфликта в июле 2021-го в администрации решили отстранить Ращупкиных и Ефимовых от опеки. Деньги на детей платить перестали. Чиновники требуют передать воспитанников на месяц в реабилитационный центр для тестирования у психолога. Родители не соглашаются — считают, это негативно скажется на психике детей.Мать-героиняИзначально становиться приемной мамой, тем более для десятка сирот, бухгалтер Ирина Ефимова не планировала: с собственным ребенком хватало забот. Но в 2007-м за компанию с подругой поехала в детский дом. Увидела маленького Пашу и не смогла его там оставить: без ее помощи мальчика ждал коррекционный интернат. Вскоре в семье похожим образом появилась и двухлетняя Вика.Со временем Ирина буквально заразилась идеей воспитания сирот, особенно тех, у которых ограничения по здоровью: "Я понимала, за ними очередь не стоит, их очень сложно устроить в семьи".В 2017-м Ефимова с мужем переехала из Челябинской области на юг России: детям нужен хороший климат. Родной сын Анатолий с супругой тоже перебрались к морю. Тогда они воспитывали шестерых сирот."Сразу после переезда мы столкнулись с грубым и неэтичным поведением директора школы Екатерины Емельчуговой, — вспоминает Ефимова. — Ребят все время оставляли без присмотра, их избивали одноклассники. Мы постоянно жаловались, но никто не реагировал. В итоге одной девочке отбили почки, у второй было сотрясение. После этого мы перешли на домашнее обучение".Опека объявила войнуВ 2018-м Емельчугова стала начальником районной опеки."Я думала, между нами нет конфликта, ведь я просто отстаивала интересы детей. Но, видимо, Екатерина Сергеевна не забыла мои жалобы. Началось легкое давление: то справку не выдадут, то, наоборот, попросят принести дополнительные документы", — говорит Ефимова.В 2019-м она решила взять в семью еще ребенка: жилищные условия позволяли. Но опека отказала.В очередной раз Ирина обратилась за разрешением несколько месяцев назад. Ситуация повторилась: чиновники вновь не позволили взять ребенка. А вскоре появилась жалоба Льва на восьми листах, и после нее начался новый виток противостояния."У него ментальные нарушения, — поясняет Ксения Ращупкина. — Мы расстались с ним, потому что он совершил преступление против одной из наших дочерей. Он перешел под опеку в другую семью. Все было мирно".Она считает, что подросток едва ли смог написать жалобу самостоятельно: сделал это под диктовку чиновников из соцслужбы.РИА Новости направило запрос в Министерство труда и соцразвития Краснодарского края. На момент публикации комментариев в ведомстве не дали. За последние два года семьи получили более десяти ответов на жалобы в прокуратуру. Ведомство регулярно выявляло нарушения в работе опеки: невыдача справок, утеря документов, незаконные отказы в принятии заявлений и выплате пособий.Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева на обращения приемной матери не отреагировала. Пояснила, что противоправные действиях опеки — вне ее компетенции. Связаться с Ковалевой агентству не удалось.Приемный дом в осадеКонфликт привлек внимание общественников. Проведать сирот в Краснодарский край приезжала Ольга Синяева из Наставнического центра Александра Гезалова. По итогам визита опубликовала документальный фильм, где дети просят оставить семью в покое.Вступилась за сирот и правозащитница Ольга Зуева. Она обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в конфликте. По словам Зуевой, омбудсмен обещала помочь.По словам защитника, семьи обратились с исками в суд о признании решений опеки незаконными. Кроме того, они намерены привлечь чиновников к ответственности за превышение должностных полномочий.Недавно Алле — той девочке, которую взяли через суд, — исполнилось восемнадцать. "Она плакала от счастья, что ее уже точно никто не заберет", — отмечает Ефимова.В этом году совершеннолетия достиг и ее первый приемный сын — Паша Кузнецов. Сейчас он учится в Сеченовском мединституте в Москве.Остальные дети Ефимовых и Ращупкиных уже месяц не выходят на улицу. Боятся, что сотрудники опеки их заберут силой. В знак протеста рисуют плакаты с требованием оставить их в приемных семьях. А дома обмотали по периметру сигнальной лентой.

https://ria.ru/20210316/deti-1601237129.html

https://ria.ru/20210217/deti-1596958453.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, краснодарский край, сироты, опека и попечительство