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Чернышенко возглавит комитет по подготовке к юбилею Канта
Чернышенко возглавит комитет по подготовке к юбилею Канта - РИА Новости, 19.08.2021
Чернышенко возглавит комитет по подготовке к юбилею Канта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по подготовке и празднованию 300-летия со дня рождения философа... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:53
2021-08-19T16:53
калининградская область
михаил мишустин
иммануил кант
антон алиханов
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по подготовке и празднованию 300-летия со дня рождения философа Иммануила Канта, его возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."В целях подготовки к проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения И.Канта: 1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения И.Канта и утвердить его состав (прилагается) 2. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета, указанного пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на Минобрнауки России", - говорится в документе.Отмечается, что комитет возглавит Чернышенко, в состав комитета также войдут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра культуры России Ольга Ярилова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
https://ria.ru/20210812/chernyshenko-1745493866.html
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калининградская область, михаил мишустин, иммануил кант, антон алиханов, дмитрий чернышенко, россия
16:53 19.08.2021
 
Чернышенко возглавит комитет по подготовке к юбилею Канта

Вице-премьер Чернышенко возглавит комитет по подготовке празднования 300-летия со дня рождения Канта

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по подготовке и празднованию 300-летия со дня рождения философа Иммануила Канта, его возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"В целях подготовки к проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения И.Канта: 1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения И.Канта и утвердить его состав (прилагается) 2. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета, указанного пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на Минобрнауки России", - говорится в документе.
Отмечается, что комитет возглавит Чернышенко, в состав комитета также войдут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра культуры России Ольга Ярилова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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Калининградская областьМихаил МишустинИммануил КантАнтон АлихановДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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