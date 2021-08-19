Чернышенко возглавит комитет по подготовке к юбилею Канта
Вице-премьер Чернышенко возглавит комитет по подготовке празднования 300-летия со дня рождения Канта
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по подготовке и празднованию 300-летия со дня рождения философа Иммануила Канта, его возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"В целях подготовки к проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения И.Канта: 1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения И.Канта и утвердить его состав (прилагается) 2. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета, указанного пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на Минобрнауки России", - говорится в документе.
Отмечается, что комитет возглавит Чернышенко, в состав комитета также войдут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра культуры России Ольга Ярилова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
12 августа, 15:37Чернышенко отметил важность проектов к 800-летию Нижнего Новгорода