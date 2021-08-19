https://ria.ru/20210819/chernyshenko-1746383734.html

Чернышенко возглавит комитет по подготовке к юбилею Канта

Чернышенко возглавит комитет по подготовке к юбилею Канта - РИА Новости, 19.08.2021

Чернышенко возглавит комитет по подготовке к юбилею Канта

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по подготовке и празднованию 300-летия со дня рождения философа... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:53

2021-08-19T16:53

2021-08-19T16:53

калининградская область

михаил мишустин

иммануил кант

антон алиханов

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по подготовке и празднованию 300-летия со дня рождения философа Иммануила Канта, его возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."В целях подготовки к проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения И.Канта: 1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения И.Канта и утвердить его состав (прилагается) 2. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета, указанного пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на Минобрнауки России", - говорится в документе.Отмечается, что комитет возглавит Чернышенко, в состав комитета также войдут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра культуры России Ольга Ярилова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

https://ria.ru/20210812/chernyshenko-1745493866.html

калининградская область

россия

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калининградская область, михаил мишустин, иммануил кант, антон алиханов, дмитрий чернышенко, россия