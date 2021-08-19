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В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник"
В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 19.08.2021
В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник"
Американские эксперты утверждают, что Россия готовит испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник", сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:54
2021-08-19T16:54
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские эксперты утверждают, что Россия готовит испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник", сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные спутниковой съемки.Фотографии были сделаны с помощью коммерческого спутника, принадлежащего американской аэрокосмической компании Capella Space. Утверждается, что на этих снимках изображен полигон Панково на Новой Земле.О том, что на этих снимках присутствуют "явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты" сообщили телеканалу эксперты Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее. Российская ракета в соответствии с классификацией НАТО обозначена в материале под именем Skyfall.Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон"."Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".
https://ria.ru/20210813/topol-1745526740.html
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новая земля, владимир путин, нато, космос - риа наука, россия
16:54 19.08.2021
 
В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник"

CNN: эксперты в США утверждают, что Россия готовит испытание новейшей ракеты "Буревестник"

© РИА Новости / Минобороны РФКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские эксперты утверждают, что Россия готовит испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник", сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные спутниковой съемки.
Фотографии были сделаны с помощью коммерческого спутника, принадлежащего американской аэрокосмической компании Capella Space. Утверждается, что на этих снимках изображен полигон Панково на Новой Земле.
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О том, что на этих снимках присутствуют "явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты" сообщили телеканалу эксперты Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее. Российская ракета в соответствии с классификацией НАТО обозначена в материале под именем Skyfall.
Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
"Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".
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