https://ria.ru/20210819/burevestnik-1746384369.html
В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник"
В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 19.08.2021
В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник"
Американские эксперты утверждают, что Россия готовит испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник", сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:54
2021-08-19T16:54
2021-08-19T16:54
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские эксперты утверждают, что Россия готовит испытание новейшей межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник", сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные спутниковой съемки.Фотографии были сделаны с помощью коммерческого спутника, принадлежащего американской аэрокосмической компании Capella Space. Утверждается, что на этих снимках изображен полигон Панково на Новой Земле.О том, что на этих снимках присутствуют "явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты" сообщили телеканалу эксперты Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее. Российская ракета в соответствии с классификацией НАТО обозначена в материале под именем Skyfall.Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон"."Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".
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новая земля, владимир путин, нато, космос - риа наука, россия
В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник"
CNN: эксперты в США утверждают, что Россия готовит испытание новейшей ракеты "Буревестник"