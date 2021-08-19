https://ria.ru/20210819/biometriya-1746450857.html

Правительство расширило список сведений, вносимых в биометрическую систему

Правительство расширило список сведений, вносимых в биометрическую систему - РИА Новости, 19.08.2021

Правительство расширило список сведений, вносимых в биометрическую систему

Правительство РФ расширило состав сведений, которые размещаются в Единой биометрической системе (ЕБС), соответствующее постановление опубликовано на официальном РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:48

2021-08-19T19:48

2021-08-19T19:48

общество

технологии

правительство рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило состав сведений, которые размещаются в Единой биометрической системе (ЕБС), соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.Кабинет министров в 2018 году утвердил состав сведений, которые размещаются в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ.Документ, который был опубликован в четверг, вносит изменения в указанный перечень. В пресс-службе Минцифры РФ пояснили РИА Новости, что в связи с расширением сферы применения ЕБС утвержденным постановлением правительства расширяется и состав сведений, размещаемых в Единой биометрической системе.Кроме того, принятый документ заменяет в постановлении 2018 года термин "граждане Российской Федерации" на "физические лица". В Минцифры указали, что данная замена является приведением нормативного акта в соответствие с требованиями федерального закона №479-ФЗ, который был принят в конце декабря 2020 года.

https://ria.ru/20210817/biometriya-1746070141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, правительство рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)