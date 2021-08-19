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https://ria.ru/20210819/biometriya-1746450857.html
Правительство расширило список сведений, вносимых в биометрическую систему
Правительство расширило список сведений, вносимых в биометрическую систему - РИА Новости, 19.08.2021
Правительство расширило список сведений, вносимых в биометрическую систему
Правительство РФ расширило состав сведений, которые размещаются в Единой биометрической системе (ЕБС), соответствующее постановление опубликовано на официальном РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:48
2021-08-19T19:48
общество
технологии
правительство рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило состав сведений, которые размещаются в Единой биометрической системе (ЕБС), соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.Кабинет министров в 2018 году утвердил состав сведений, которые размещаются в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ.Документ, который был опубликован в четверг, вносит изменения в указанный перечень. В пресс-службе Минцифры РФ пояснили РИА Новости, что в связи с расширением сферы применения ЕБС утвержденным постановлением правительства расширяется и состав сведений, размещаемых в Единой биометрической системе.Кроме того, принятый документ заменяет в постановлении 2018 года термин "граждане Российской Федерации" на "физические лица". В Минцифры указали, что данная замена является приведением нормативного акта в соответствие с требованиями федерального закона №479-ФЗ, который был принят в конце декабря 2020 года.
https://ria.ru/20210817/biometriya-1746070141.html
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общество, технологии, правительство рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
19:48 19.08.2021
 
Правительство расширило список сведений, вносимых в биометрическую систему

Правительство расширило состав сведений, размещаемых в Единой биометрической системе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило состав сведений, которые размещаются в Единой биометрической системе (ЕБС), соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Кабинет министров в 2018 году утвердил состав сведений, которые размещаются в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ.
Документ, который был опубликован в четверг, вносит изменения в указанный перечень. В пресс-службе Минцифры РФ пояснили РИА Новости, что в связи с расширением сферы применения ЕБС утвержденным постановлением правительства расширяется и состав сведений, размещаемых в Единой биометрической системе.
"В частности, они дополняются информацией об органах и организациях, разместивших сведения в ЕБС, способе сбора биометрических персональных данных в ЕБС, дате рождения и сведениями о гражданстве физического лица, чьи биометрические персональные данные размещаются в ЕБС", - сообщили в министерстве.
Кроме того, принятый документ заменяет в постановлении 2018 года термин "граждане Российской Федерации" на "физические лица". В Минцифры указали, что данная замена является приведением нормативного акта в соответствие с требованиями федерального закона №479-ФЗ, который был принят в конце декабря 2020 года.
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ОбществоТехнологииПравительство РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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