https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

"В отставку после позора". Бегство из Афганистана обрушило рейтинг Байдена

"В отставку после позора". Бегство из Афганистана обрушило рейтинг Байдена - РИА Новости, 19.08.2021

"В отставку после позора". Бегство из Афганистана обрушило рейтинг Байдена

Когда талибы захватили Кабул, на американского президента с жесткой критикой обрушились СМИ и многие политики — как республиканцы, так и демократы. Дональд... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:00

2021-08-19T08:00

2021-08-19T08:05

в мире

сша

талибан

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дональд трамп

кабул

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Ксения Мельникова. Когда талибы захватили Кабул, на американского президента с жесткой критикой обрушились СМИ и многие политики — как республиканцы, так и демократы. Дональд Трамп и вовсе призывает главу государства сложить полномочия. Уйдет ли Джо Байден в отставку — в материале РИА Новости.Удар по рейтингуРейтинг президента рухнул до 46 процентов — самый низкий показатель для Байдена. Еще неделю назад дела обстояли получше: было 53. Таковы данные агентства Reuters и социологической службы Ipsos.После падения Кабула Дональд Трамп, который подписал соглашение с талибами в прошлом году в Дохе (вывести войска планировали к 1 мая, но позже срок продлили до 11 сентября), не мог промолчать. "То, что Байден натворил с Афганистаном, — нечто уникальное. Это войдет в историю как одно из наиболее жестоких наших поражений. Не думаю, чтобы США были когда-либо настолько унижены", — сказал он.И припомнил действующему президенту другие неудачи. Раскритиковал за новую вспышку COVID-19, неспособность справиться с наплывом нелегалов, "подрыв энергетической независимости и сломанную экономику". Трамп уверен: "Байдену нужно уйти в отставку после позора в Афганистане".Сам он явно набирает политические очки. То и дело заходят разговоры о его шансах второй раз занять кресло президента. Трамп тут пока сохраняет интригу, но обещает "порадовать американцев": "Люди, вы будете счастливы. Я люблю эту страну, и мне очень не нравится то, что творится"."Просто умыл руки"Байдена ругают даже лояльные ему газеты и телеканалы. В выпусках новостей радостные талибы на улицах сдавшихся им городов перемежаются кадрами афганцев, цепляющихся за шасси взлетающих американских самолетов и разбивающихся насмерть."Поражение США и хаотическое отступление в Афганистане — это политическая катастрофа для Джозефа Байдена. А неспособность организовать эвакуацию еще сильнее ударит по его президентству и запятнает наследие", — отреагировал телеканал CNN. Схожей точки зрения придерживается и The New York Times: "Справедливо это или нет, но Байден войдет в историю как президент, при котором американский эксперимент в Афганистане завершился столь унизительно".Издание считает, что произошедшее в Кабуле перечеркнуло все успехи, которых администрация добилась за полгода: вакцинация более 70 процентов взрослого населения, снижение безработицы и многое другое.The Wall Street Journal присоединилось к общему хору. "Момент, когда Байден умыл руки, скорее всего, запомнится как один из самых постыдных поступков американского верховного главнокомандующего. Байден снял с себя ответственность и, по сути, предложил талибам захватить страну", — говорится в статье.В Белом доме считали, что талибы возьмут власть года через полтора. Разведка ошиблась: переоценила возможности афганской армии. Правительство стремительно пало. Вывезти тех, кто помогал американским военным, не успели."Я считаю это полным провалом", — заявил глава республиканцев в комитете палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. И добавил, что скоро Афганистан вернется в то состояние, в котором был раньше: "станет рассадником терроризма".Без экспорта демократииБайден попытался объяснить американцам, почему вывели войска: "Наша миссия в Афганистане никогда не подразумевала формирование нации, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный национальный интерес прежний — предотвращение террористических атак на нашу родину, Америку".Ответственность за падение Кабула президент возложил на правительства Ашрафа Гани и Дональда Трампа. Глава государства отметил, что достигнутые в Дохе договоренности с талибами не подкрепили документом, который бы регулировал прекращение огня.Тем самым Байден во многом повторил программу Трампа — ту, которую так критиковали демократы."Слова о том, что США не собирались строить демократию в Афганистане, противоречат заявлениям администрации Джорджа Буша — младшего, начавшего эту операцию. Американцы пытались это сделать, но со временем поняли, что не получится. Ни в Афганистане, ни в Ираке продвинуть демократические ценности не удалось. Так что Вашингтон сейчас пересматривает свои внешнеполитические подходы", — отметил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Сергей Кислицын.США потратили в Афганистане 837 миллиардов долларов на боевые действия, 145 — на восстановление страны, борьба с наркоторговлей обошлась в девять миллиардов, 83 ушло на военных и полицию, обучение силовиков. Теперь американское оружие у талибов."Для США это была очень затратная операция. И самая долгая в истории. Не стоит сравнивать с Вьетнамом. Тогда был поток гробов, здесь же воевали профессионалы. Американцы не были заинтересованы в продолжении, это отнимало ресурсы от других внешнеполитических задач", — полагает американист.Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Анастасия Бунина с ним согласна. "Общество устало от того, что американские солдаты где-то ведут боевые действия, к тому же непонятно за что. Теперь Байден сможет направить ресурсы на внутреннюю политику. Он уже добился инфраструктурной реформы", — отметила политолог.Пока оценка действий Байдена в Афганистане ниже, чем у трех предыдущих президентов, при которых США воевали в этой стране. Но опрошенные РИА Новости эксперты уверены: вывод войск вряд ли сильно повредит главе государства и тем более скажется на его сроке пребывания у власти.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745525133.html

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, вьетнам, джо байден, джордж буш (младший), дональд трамп, кабул