https://ria.ru/20210819/bezos-1746332230.html

Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире

Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире - РИА Новости, 19.08.2021

Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире

Основатель Amazon Джефф Безос вновь занял первое место в списке богатейших людей мира после того, как в июле уступил лидирующую позицию президенту группы Louis... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:01

2021-08-19T12:01

2021-08-19T12:01

общество

технологии

сша

марк цукерберг

билл гейтс

forbes

джефф безос

илон маск

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос вновь занял первое место в списке богатейших людей мира после того, как в июле уступил лидирующую позицию президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.По данным счетчика Forbes, состояние Безоса за сутки снизилось на 2,1 миллиарда долларов, до 185,9 миллиарда.Арно же потерял 19,1 миллиарда долларов, и его состояние "похудело" до 175,8 миллиарда. Теперь он занимает третью строчку в списке, на втором месте - основатель Tesla Илон Маск, богатство которого выросло на 5,2 миллиарда и составляет 180,5 миллиарда долларов. Четвертую и пятую позиции по-прежнему занимают Билл Гейтс и Марк Цукерберг.В июле Безос опустился с первой строчки списка, уступив ее Арно. До этого Безос ненадолго опускался на второе место в мае.Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. В июле текущего года Безос покинул пост генерального директора компании. Помимо США, Amazon работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

https://ria.ru/20210720/polety-1742097967.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, сша, марк цукерберг, билл гейтс, forbes, джефф безос, илон маск