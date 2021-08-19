https://ria.ru/20210819/bezos-1746332230.html
Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире - РИА Новости, 19.08.2021
Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
Основатель Amazon Джефф Безос вновь занял первое место в списке богатейших людей мира после того, как в июле уступил лидирующую позицию президенту группы Louis... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:01
2021-08-19T12:01
2021-08-19T12:01
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос вновь занял первое место в списке богатейших людей мира после того, как в июле уступил лидирующую позицию президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.По данным счетчика Forbes, состояние Безоса за сутки снизилось на 2,1 миллиарда долларов, до 185,9 миллиарда.Арно же потерял 19,1 миллиарда долларов, и его состояние "похудело" до 175,8 миллиарда. Теперь он занимает третью строчку в списке, на втором месте - основатель Tesla Илон Маск, богатство которого выросло на 5,2 миллиарда и составляет 180,5 миллиарда долларов. Четвертую и пятую позиции по-прежнему занимают Билл Гейтс и Марк Цукерберг.В июле Безос опустился с первой строчки списка, уступив ее Арно. До этого Безос ненадолго опускался на второе место в мае.Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. В июле текущего года Безос покинул пост генерального директора компании. Помимо США, Amazon работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
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общество, технологии, сша, марк цукерберг, билл гейтс, forbes, джефф безос, илон маск
Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
Forbes: Джефф Безос вновь занял первое место в списке богатейших людей мира