https://ria.ru/20210819/babkina-1746224981.html

Надежда Бабкина: мне без разницы, что обо мне говорят, я делаю — и все

Надежда Бабкина: мне без разницы, что обо мне говорят, я делаю — и все - РИА Новости, 19.08.2021

Надежда Бабкина: мне без разницы, что обо мне говорят, я делаю — и все

Надежда Бабкина второй год подряд отмечает юбилеи. В 2020-м ей исполнилось 70, а в 2021-м 45-летие будет праздновать ее ансамбль "Русская песня". РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:00

2021-08-19T08:00

2021-08-19T12:04

шоубиз

людмила зыкина

надежда бабкина

александр васильев (историк моды)

русская песня

музыка

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Надежда Бабкина второй год подряд отмечает юбилеи. В 2020-м ей исполнилось 70, а в 2021-м 45-летие будет праздновать ее ансамбль "Русская песня". Что она приготовила для зрителей? Как обстоят дела в театре "Русская песня"? Зачем артистка подарила младшей внучке швабру на день рождения? На эти и другие вопросы Надежда Бабкина ответила в эксклюзивном интервью РИА Новости.Надежда и опора: что приготовила Бабкина на юбилей "Русской песни"— Думали ли вы когда-то, что коллектив из семи человек будет отмечать 45-летие в собственном театре?— Конечно нет! Это не было целью. У нас просто был азарт. Ансамблевая тема — изначально народная. Представьте себе, вернулись с поля, ухандокались все, сидят за большим столом, поели, кто-то затянул песню, ее подхватили. А кто-то из соседей услышал, как исполняют. Перехватили. Вот и пошла волна. Так и получилось с "Русской песней", только уже в советское время.Сегодня в "Русской песне" почти 500 человек. Включая и техническую команду, которая работает со светом, звуком в театре, и других специалистов.— Что вы приготовили в юбилей?— Будет сразу два праздника: концерт и специальный спектакль.У концерта есть пока рабочее название, но, думаю, оно утвердится — "Надежда и опора". Вижу афишу: я и опора ЛЭП. Это поле, степь и линии электропередач. Все могут представить эту картинку. Русская песня тянет провод между мной и народом.Постановкой займется режиссер Максим Лахно, а костюмы и сценография за дизайнером Игорем Гуляевым.Спектакль будет называться "Актриса". Работать над ним мы пригласила Аллу Сигалову в компании с Александром Васильевым.— Спектакль о вас?— В том числе. Но это не моя биография, а собирательный образ актрисы. Наверняка Сигалова придумает что-то интересное, она — человек с большой фантазией.— Будут ли неожиданные дуэты?— Нет, я хочу, чтобы была только "Русская песня". Но в программе прозвучат песни Азии и Балкан. Будут неожиданные музыкальные решения. В том числе и знакомые всем композиции в новых аранжировках. Их невозможно не включить.Мы делаем большой юбилей для тех, кто ценит и любит "Русскую песню". А злые языки пусть говорят что хотят. Вы знаете, как-то Людмила Зыкина сказала мне: "Ты уже это сделала, неважно, кто тебе что скажет". Произнесла это и ушла, а я стояла и думала: хорошо это или плохо. Но, если она так сказала, значит, остальное мне неважно. Мне абсолютно без разницы, что будут обсуждать, я просто сделаю — и все!Полковник казачьих войск: что с дисциплиной в театре— Вы говорили, и ни у кого в том нет сомнений, что "Русская песня" — это вы. А есть кому передать наследие?— Конечно. Это те, кто рядом со мной, в коллективе. Они слышат, что я говорю, перенимают мой опыт, знают, какие у меня требования, к чему я стремлюсь. И мне это нравится. А разрушать искусственно тандем "Русская песня" — Бабкина" — это, на мой взгляд, неправильно. И я понимаю, и мои солисты тоже, что, пока есть я, они будут на втором плане. Но вместе мы — один коллектив, которому вот уже 45 лет.— А с дисциплиной в театре — как в фигурном катании? Смотришь на ваш Instagram: у вас и домашние посиделки, и праздники вы отмечаете вместе. Но при этом вы по характеру и званию — казачка, атаман.— А то! Полковник казачьих войск! Конечно, все строго в театре.— Санкции тоже есть?— Разумеется. Бывает, и на гастроли могу не взять. Но тут дело в том, что невозможно добиться душевного звука от певца — а это обязательное требование для русской песни — без душевной атмосферы вокруг, на работе. Поэтому с дисциплиной хоть и строго, но к наказаниям каким-то прибегаем крайне редко. Все люди здесь понимающие.Дела семейные: зачем Бабкина подарила внучке швабру на день рождения— Вы называете "Русскую песню" своим вторым ребенком, но все же у вас есть семья, которой вы уделяете много внимания, участвуя в воспитании внуков. Какие наставления дали перед началом учебного года?— Георгий идет в пятый класс. И, вы знаете, наставления дает он мне, а не я ему. Он приходил в театр, встал на сцену и сказал: "Надя, я хочу быть как ты!" Осмотрел зал и добавил: "Руководить театром и выходить на сцену".Он, кстати, писал в школе работу о русской песне, и ему весь коллектив по очереди рассказывал, внук слушал.Он очень любит сцену — стопроцентный артист растет. И приводит в театр друзей, показывает, как тут все устроено.— А девочки чем радуют?— Вера идет во второй класс. Руководит парнями в школе, вся в меня.А вот Марфа — настоящая девочка. Мы ее спросили недавно, что ей подарить на день рождения. Она попросила швабру! Подарили. Так она начала ею убирать сразу, но при этом что-то там напевала, приплясывала.Старшие внуки учатся в гимназии имени Примакова, там все очень серьезно. И я хочу прийти к руководству и создать там театральную студию для детей. Это будет полезным опытом для ребят, даже если никто из них не выберет сцену во взрослой жизни.— У вас есть студия на базе театра.— Да, и там царит потрясающая атмосфера. Но не всем, включая Георгия, который занимался здесь у меня, удобно добираться. Поэтому, я считаю, таких студий должно быть больше.Это отличная досуговая история. Дети там и поют, и пляшут, и театром занимаются, играют! Я убеждена: не нужно ребят заставлять, их нужно приобщать. Талант — это не диплом об окончании чего-то. Это особая вещь. Не всегда можно разглядеть его сразу в ребенке. Возможно, у кого-то его нет и не будет. Но развитие, которое дает в том числе и русская песня, — это очень здорово.Пандемия не помеха: гастроли по стране с марафоном "Песни России"— У вас в этом году еще один юбилей. Вашему фестивалю-марафону "Песни России" 15 лет. Вы побывали в Ставропольском крае. Как все прошло?— Да, 15 лет мы путешествуем по регионам России с этим фестивалем. После распада СССР, когда в наши язык и культуру проникло много иностранного, мы как-то растерялись. И поэтому я придумала этот марафон, поскольку всегда занималась русской культурой, не только песнями, но и сказками, байками, поговорками.Мы посещаем два региона в год и привозим туда часть нашей общей культуры, которая именно в этом крае не представлена. Например, в 2021-м были в Ставрополье. Там казачество. Зачем нам вести туда казачий хор? Конечно, я показала там культуру северных регионов: Якутии, Архангельской области.С другой стороны, я понимаю, что, может быть, зрители приходят посмотреть на Бабкину. И я использую это доверие к себе, чтобы познакомить людей с нашей многонациональной культурой. И мы не только народные песни исполняем, но и советские, и романсы.— У вас на фестивале еще и мастер-классы бывают. Кто на них приходит?— Все, кто захочет. Я там не говорю, как добиться успеха, а делюсь профессиональными и житейскими секретами. Начинающим исполнителям мой опыт пригодится.— Ваш марафон продолжается. И впереди Челябинская область. Что вы приготовили для них?— Порядка 45 местных коллективов примут участие. Они ждут. Это уже Урал. Там другие культура и население. Люди более сдержанные, менее эмоциональные. Но это и прекрасно! Мы не встречаемся по трафарету. Мы очень хотим, чтобы все регионы показали свои традиции.

https://ria.ru/20201104/muzyka-1582881941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила зыкина, надежда бабкина, александр васильев (историк моды), русская песня, музыка