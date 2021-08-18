https://ria.ru/20210818/zyuganov-1746144911.html

Зюганов пытается спасти Грудинина от жены

Зюганов пытается спасти Грудинина от жены - РИА Новости, 18.08.2021

Зюганов пытается спасти Грудинина от жены

На днях лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с длинной, скучной и занудной жалобой на ЦИК в частности, а также власть и Кремль — в общем. Якобы коммунистов... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:00

2021-08-18T08:00

2021-08-18T08:01

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На днях лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с длинной, скучной и занудной жалобой на ЦИК в частности, а также власть и Кремль — в общем. Якобы коммунистов "задвигают" и на выборы не пускают. Причем это "непускание" выражается в отказе в регистрации одному отдельно взятому олигарху Павлу Грудинину. Жалобы КПРФ выглядят тем более забавно после жеребьевки мест партий в списке, где коммунисты получили, наверняка по злому умыслу Центризбиркома, "ужасное" первое место в бюллетене. Тем не менее я все же решил разобраться со стенаниями главного коммуниста.Вообще, документ, вышедший из-под пера Зюганова, получился прелюбопытный. Начать хотя бы с того, что титулуется он как "Заявление Президиума ЦК КПРФ", но подписан не всеми его членами, а только лишь председателем — Геннадием Зюгановым лично. Дальше — больше: уже в громком заголовке лидер КПРФ заявляет, что — цитата: "За снятием с выборов Павла Грудинина прячутся ненавистники России". Оставим беспомощность стиля — все-таки даже ненавистникам России было бы сложновато спрятаться за снятием кого-то с выборов. Но и по фактуре в заявлении Зюганова есть масса интересного."Совхозу имени Ленина не простили трудолюбия коллектива и блестящей организации труда. Грудинину мстят за энергичную защиту его детища от разорения и за поддержку миллионами сторонников КПРФ на выборах президента", — пишет Зюганов. Впрочем, если открыть отчет ЦИК о 30-м заседании от 24 июля этого года, можно легко выяснить следующее: "В завершение заседания Комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты, выдвинутый КПРФ, в количестве 344 человек. Павел Грудинин исключен из списка на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами". Конец цитаты.То есть реальной причиной снятия Грудинина стала не абстрактная месть "ненавистников России" "детищу" Грудинина, а вполне конкретный белизский офшор, найденный у него Генпрокуратурой с подачи жены сельскохозяйственного олигарха (которую Зюганов, вероятно, тоже причисляет к "ненавистникам нашей страны").Грудинин ныне утверждает, что офшор вроде как закрыл, да и вообще тот принадлежал другим людям. Но тут открываются два обстоятельства. Во-первых, даже со слов Грудинина выясняется, что офшор в Белизе все-таки был и к олигарху имел непосредственное отношение. Во-вторых, почему мы, собственно, должны верить Грудинину на слово? А в-третьих, непонятно, почему доверие у нас должны вызывать слова лидера коммунистов, который до сих пор даже не знает, что за предприятие возглавляет Грудинин, а не утверждение обиженной бывшей жены олигарха или прокуратуры страны, выяснившей подноготную жизни зюгановского протеже?Вообще со словами про совхоз как "детище Грудинина" получилось неудобно. Все-таки Павел Николаевич родился в 1960-м году, а данное сельхозпредприятие существует аж с 1918 года, когда бизнесмена еще и в проекте не было. Грудинин и члены его семьи в совхозе действительно работали, но это отнюдь не дает право называть его "детищем Грудинина". Правда, у нашего олигарха и правда есть "детище". И это — ЗАО "Совхоз имени Ленина". Закрытое акционерное общество, где Грудинин являлся основным бенефициаром до бракоразводного процесса с женой. После того, как та отсудила у него две трети имущества, ей перешел контроль над 42 процентами акций ЗАО "Совхоз имени Ленина". В общем, богатые тоже плачут.А как же так вышло, что Зюганов не знает о том, что Грудинин — обычный капиталист? Что совхоз, конечно, никакой не совхоз и не предприятие "народного социализма", а вполне себе капиталистическое производство? Неужели он не в курсе, что совхоз в прямом смысле этого слова просуществовал лишь три месяца после того, как на пост председателя выбрали Павла Грудинина? А потом прошла приватизация, и никакого совхоза не осталось. Зато появился олигарх Грудинин, неплохо зарабатывавший не только и не столько на клубнике, сколько на распродаже колхозных земель. И самая известная история — это реализация по хитрой схеме отечественной землицы шведской фирме IKEA. Сделка составила 1,6 миллиарда рублей. Какая уж тут клубника…Просто олигарху Грудинину повезло, что его ЗАО владеет землями не в глухой тайге, а прямо рядом с МКАД. И земли эти являются поистине "золотыми".Бог с ним, с Грудининым, про него еще в ходе кампании 2018 года все было ясно: бизнесмен, миллиардер, мимикрирующий под коммуниста после того, как рассорился с "Единой Россией" (депутатом Мособлдумы он был именно от партии власти).Вернемся к Зюганову, который утверждает, что "мы принципиально и настойчиво защищаем от преследований наших единомышленников — Павла Грудинина, Сергея и Андрея Левченко, Николая Платошкина, Владимира Бессонова, Николая Бондаренко, Валерия Быкова и многих других. Промолчать, дать слабину, смириться — значит согласиться с дальнейшим разграблением и истощением Отчизны". Окей, и как же Компартия защищает своих верных соратников? Правильный ответ — никак, если не считать пары публичных заявлений Зюганова думским журналистам.Скажем, лидер КПРФ регулярно, не реже раза в год встречается с Владимиром Путиным — либо в компании других лидеров думских фракций, либо персонально. Вот где, казалось бы, стоило публично негодовать по поводу "неправосудных" гонений на соратников. Но почему-то Зюганов никогда этого не делает. Интересно, почему?Или, к примеру, последняя публичная встреча Зюганова с президентом состоялась 17 февраля 2021 года. Платошкин сидел на тот момент полгода, а сын Левченко — квартал. О чем же говорил президенту Зюганов? О расколе в США, о русофобах в новой американской администрации, о выступлении Владимира Путина в Давосе и о демографии. Фамилий тех, кого Компартия вроде как "защищает", не прозвучало, даже самой темы преследования сторонников КПРФ Зюганов не обозначил ни единой фразой. Испугался? Да нет, думается, просто ему все равно.Ни Платошкин, ни Бондаренко, ни Левченко с сыном на деле не являются зюгановскими кадрами. Вот как на самом деле Зюганов защитил того же Левченко? Неужели именно ему передал вакантный после смерти Вахи Агаева мандат? Да нет. Мандат получил, как его называют в СМИ, "банкир КПРФ" Вадим Кумин, который самостоятельно не смог пробиться даже в Мосгордуму в округе, расчищенном специально под него единороссами. Так что получил Левченко? Исключение из состава Президиума ЦК он получил. Такая вот своеобразная "защита своего".Что же до Платошкина, то для КПРФ такие, как он, вообще скорее попутчики. Единственный ресурс которых — их медийная популярность. Подобные люди для Зюганова несут больше угрозы, ведь они символ обновления Компартии. Символ того нового, что проросло в КПРФ не благодаря, а вопреки "мудрой" кадровой политике Геннадия Зюганова.Зато, когда понадобилось защитить Грудинина, — тут, понятно, всякое лыко в строку, все сгодятся. То же самое мы видим и во время защиты семейства Казанковых в Марий Эл. За них Зюганов тоже готов ложиться грудью на амбразуру.Правда, ситуация с Казанковыми схожая с Грудининской. Иван Казанков, папа депутата Госдумы Сергея Казанкова, в кулаке держит как марийское отделение КПРФ, так и агрохолдинг "Звениговский". Который так же, как и у Павла Грудинина, является обычным капиталистическим предприятием. Недавно Ивана Казанкова приговорили к условному сроку за кражу. Дело в том, что его предприятие взяло в аренду землю для пахотных работ, но вместо этого устроило там карьер, песок вывозило и продавало. За это Казанков и получил свой приговор. Абсолютно логично и для всех понятно. Ведь если ты, к примеру, взял у государства в аренду землю для выращивания морковки, а потом нашел там нефть и начал ее качать, то это значит, что ты обокрал государство. По советским законам — до 15 лет с конфискацией (статья 89 УК РСФСР).И вот об этом расхитителе социалистической собственности Зюганов умиленно пишет: "Правота наших подходов убедительно доказана. Она подтверждена великолепными результатами поистине народных предприятий И. И. Казанкова в Марий Эл, И. А. Богачева на Ставрополье, И. А. Сумарокова в Приангарье. Она воплощена в сказочных детских садах и суперсовременной школе П. Н. Грудинина". Про Грудинина мы уже говорили, с Казанковым разобрались. Про Сумарокова стоит сказать, что его клан все-таки владеет Усольским свинокомплексом, а не раздал эту собственность работникам предприятия. Впрочем, это и не важно.Важно то, что Зюганов "подзабыл". А подзабыл он иных клановых "бизнесменов", которые идут в Думу по спискам партии. Таких как:В общем, детские сады — это хорошо. И об этом можно и нужно говорить. Но все же тогда через запятую надо говорить и про белизский офшор, и про продажу сельхозземель шведской фирме, и про последовавший иск миноритариев, и про частное состояние Павла Николаевича Грудинина. Если говоришь, что защищаешь товарищей по общему делу, неплохо какие-нибудь примеры привести такой "защиты". А если начинаешь перечислять достижения аграриев-однопартийцев, то неплохо вспомнить как о членах их семей, так и об их уголовных делах, да и об остальных лоббистах в своих собственных списках не стоит забывать. А то получается сильно неполная картина.

https://ria.ru/20210816/vybory-1745907612.html

https://ria.ru/20210803/tsik-1744187256.html

https://ria.ru/20210811/grudinin-1745395927.html

https://ria.ru/20210809/sud-1745080303.html

https://ria.ru/20210519/platoshkin-1732978761.html

https://ria.ru/20210809/grudinin-1745050064.html

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политика, авторы, владимир путин, геннадий зюганов, выборы в государственную думу, павел грудинин, россия