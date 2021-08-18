Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/yazva-1746164977.html
На севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы
На севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы - РИА Новости, 18.08.2021
На севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы
Несколько случаев предположительно кожной сибирской язвы выявили в провинции Шаньси на севере Китая, сообщений о летальных исходах не поступало, сообщают... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:14
2021-08-18T08:14
в мире
тайюань
китай
шаньси
сибирская язва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600732678_0:127:3274:1969_1920x0_80_0_0_2aef7e8d0c0649fe807127a861818a12.jpg
ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Несколько случаев предположительно кожной сибирской язвы выявили в провинции Шаньси на севере Китая, сообщений о летальных исходах не поступало, сообщают местные СМИ.Газета "Шаньси Ваньбао" сообщает, что больница в уезде Вэньшуй городского округа Люйлян 12 августа уведомила местный центр по контролю и профилактике заболеваний, что у нескольких жителей деревни Баосянь недавно появились папулы на конечностях, которые затем превратились в волдыри, язвы и почернения.Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что соответствующие симптомы в деревне имели девять человек, четыре человека были направлены на лечение в Тайюань, двое из них уже выписаны из больницы, в деревне все еще находятся 5 пациентов, все они изолированы и проходят лечение. Все девять человек с симптомами занимаются разведением и забоем скота, или же продажей мяса.Местные власти оперативно направили в деревню специалистов для проведения эпидемиологического расследования, в домах и на местах работы зараженных проведена полная дезинфекция.Ранее центр по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы сообщал, что 9 августа один случай легочной сибирской язвы был зарегистрирован в Пекине, зараженным оказался житель Вэйчан-Маньчжурско-Монгольского автономного уезда городского округа Чэндэ северной провинции Хэбэй, который приехал в Пекин на лечение. У зараженного был контакт с живым крупным рогатым скотом, овцами и мясными изделиями, после четырех дней с начала болезни, его на скорой помощи доставили в Пекин. Власти сообщали, что зараженный изолирован в больнице, все необходимые меры контроля соблюдены.Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
https://ria.ru/20210317/leprozoriy-1600572548.html
https://ria.ru/20200707/1573985210.html
тайюань
китай
шаньси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600732678_320:388:2534:2048_1920x0_80_0_0_e227a1c1838b584ef13089a7a8dabc36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, тайюань, китай, шаньси, сибирская язва
08:14 18.08.2021
 
На севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы

"Шаньси Ваньбао": на севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Несколько случаев предположительно кожной сибирской язвы выявили в провинции Шаньси на севере Китая, сообщений о летальных исходах не поступало, сообщают местные СМИ.
Газета "Шаньси Ваньбао" сообщает, что больница в уезде Вэньшуй городского округа Люйлян 12 августа уведомила местный центр по контролю и профилактике заболеваний, что у нескольких жителей деревни Баосянь недавно появились папулы на конечностях, которые затем превратились в волдыри, язвы и почернения.
Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что соответствующие симптомы в деревне имели девять человек, четыре человека были направлены на лечение в Тайюань, двое из них уже выписаны из больницы, в деревне все еще находятся 5 пациентов, все они изолированы и проходят лечение. Все девять человек с симптомами занимаются разведением и забоем скота, или же продажей мяса.
Местные власти оперативно направили в деревню специалистов для проведения эпидемиологического расследования, в домах и на местах работы зараженных проведена полная дезинфекция.
Взятие кожной пробы у пациентов лепрозория - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 08:00Специальный репортаж
"Язвы до костей". Как из Средневековья возвращается забытая болезнь
Ранее центр по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы сообщал, что 9 августа один случай легочной сибирской язвы был зарегистрирован в Пекине, зараженным оказался житель Вэйчан-Маньчжурско-Монгольского автономного уезда городского округа Чэндэ северной провинции Хэбэй, который приехал в Пекин на лечение. У зараженного был контакт с живым крупным рогатым скотом, овцами и мясными изделиями, после четырех дней с начала болезни, его на скорой помощи доставили в Пекин. Власти сообщали, что зараженный изолирован в больнице, все необходимые меры контроля соблюдены.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
Предупреждение - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 04:33Наука
Ученый: потепление климата повышает риск высвобождения сибирской язвы
 
В миреТайюаньКитайШаньсисибирская язва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11На жителя Ялты завели дело за падение девушки, летавшей с парапланом
15:06СМИ: у двух американских чиновников в Германии выявили "гаванский синдром"
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
Лента новостейМолния