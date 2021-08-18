https://ria.ru/20210818/yazva-1746164977.html

На севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы

На севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы - РИА Новости, 18.08.2021

На севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы

Несколько случаев предположительно кожной сибирской язвы выявили в провинции Шаньси на севере Китая, сообщений о летальных исходах не поступало, сообщают... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:14

2021-08-18T08:14

2021-08-18T08:14

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ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Несколько случаев предположительно кожной сибирской язвы выявили в провинции Шаньси на севере Китая, сообщений о летальных исходах не поступало, сообщают местные СМИ.Газета "Шаньси Ваньбао" сообщает, что больница в уезде Вэньшуй городского округа Люйлян 12 августа уведомила местный центр по контролю и профилактике заболеваний, что у нескольких жителей деревни Баосянь недавно появились папулы на конечностях, которые затем превратились в волдыри, язвы и почернения.Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что соответствующие симптомы в деревне имели девять человек, четыре человека были направлены на лечение в Тайюань, двое из них уже выписаны из больницы, в деревне все еще находятся 5 пациентов, все они изолированы и проходят лечение. Все девять человек с симптомами занимаются разведением и забоем скота, или же продажей мяса.Местные власти оперативно направили в деревню специалистов для проведения эпидемиологического расследования, в домах и на местах работы зараженных проведена полная дезинфекция.Ранее центр по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы сообщал, что 9 августа один случай легочной сибирской язвы был зарегистрирован в Пекине, зараженным оказался житель Вэйчан-Маньчжурско-Монгольского автономного уезда городского округа Чэндэ северной провинции Хэбэй, который приехал в Пекин на лечение. У зараженного был контакт с живым крупным рогатым скотом, овцами и мясными изделиями, после четырех дней с начала болезни, его на скорой помощи доставили в Пекин. Власти сообщали, что зараженный изолирован в больнице, все необходимые меры контроля соблюдены.Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.

https://ria.ru/20210317/leprozoriy-1600572548.html

https://ria.ru/20200707/1573985210.html

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в мире, тайюань, китай, шаньси, сибирская язва