На севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы
"Шаньси Ваньбао": на севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Газета "Шаньси Ваньбао" сообщает, что больница в уезде Вэньшуй городского округа Люйлян 12 августа уведомила местный центр по контролю и профилактике заболеваний, что у нескольких жителей деревни Баосянь недавно появились папулы на конечностях, которые затем превратились в волдыри, язвы и почернения.
Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что соответствующие симптомы в деревне имели девять человек, четыре человека были направлены на лечение в Тайюань, двое из них уже выписаны из больницы, в деревне все еще находятся 5 пациентов, все они изолированы и проходят лечение. Все девять человек с симптомами занимаются разведением и забоем скота, или же продажей мяса.
Местные власти оперативно направили в деревню специалистов для проведения эпидемиологического расследования, в домах и на местах работы зараженных проведена полная дезинфекция.
Ранее центр по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы сообщал, что 9 августа один случай легочной сибирской язвы был зарегистрирован в Пекине, зараженным оказался житель Вэйчан-Маньчжурско-Монгольского автономного уезда городского округа Чэндэ северной провинции Хэбэй, который приехал в Пекин на лечение. У зараженного был контакт с живым крупным рогатым скотом, овцами и мясными изделиями, после четырех дней с начала болезни, его на скорой помощи доставили в Пекин. Власти сообщали, что зараженный изолирован в больнице, все необходимые меры контроля соблюдены.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.