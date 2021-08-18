В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
В Петербурге депутаты призвали ЦИК проверить законность регистрации списков партий горизбиркомом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Депутаты Петербурга приняли обращение к ЦИК с просьбой проверить законность регистрации списков партий "Новые люди", "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС) горизбиркомом, а также легитимность отказа партии "Родина" на выборах в законодательное собрание города, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно тексту обращения, у депутатов вызывает "серьезные сомнения" "регистрация списков кандидатов избирательных объединений - политической партии "Российская партия свободы и справедливости" и регионального отделения в Санкт-Петербурге политической партии "Новые люди", а также отказ в регистрации большинству кандидатов от регионального отделения всероссийской политической партии "Родина" в городе Санкт-Петербурге".
Также в обращении, принятом на пленарном заседании большинством депутатов, сказано, что скандалами сопровождалась регистрация кандидатом Бориса Вишневского, вызывают вопросы основания для отказа в регистрации Татьяне Булановой и Сергею Никешину.
"Депутаты законодательного собрания просят проверить законность регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями - региональное отделение партии "Новые люди", "Российская партия свободы и справедливости", провести проверку законности процедуры проверки подписных листов кандидатов", - сказано в обращении.
Ранее ТИК №30 отказала в регистрации Вишневского на выборы депутатов ЗС в одномандатном округе. По информации пресс-службы партии "Яблоко", Вишневский представил неправильно оформленный документ о решении съезда о выдвижении и неверный документ о согласовании своей кандидатуры федеральным политкомитетом партии. Затем Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила решение территориальной избирательной комиссии №30 об отказе в регистрации его кандидатуры, Вишневский снова стал кандидатом.
В понедельник певица Татьяна Буланова подала в суд жалобу на отказ в регистрации ее кандидатуры на участие в выборах в петербургское законодательное собрание от партии "Родина".
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.