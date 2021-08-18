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В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома - РИА Новости, 18.08.2021
В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
Депутаты Петербурга приняли обращение к ЦИК с просьбой проверить законность регистрации списков партий "Новые люди", "Российская партия свободы и... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:45
2021-08-18T14:45
политика
санкт-петербург
татьяна буланова
госдума рф
яблоко
цик рф
борис вишневский
партия родина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Депутаты Петербурга приняли обращение к ЦИК с просьбой проверить законность регистрации списков партий "Новые люди", "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС) горизбиркомом, а также легитимность отказа партии "Родина" на выборах в законодательное собрание города, передает корреспондент РИА Новости.Согласно тексту обращения, у депутатов вызывает "серьезные сомнения" "регистрация списков кандидатов избирательных объединений - политической партии "Российская партия свободы и справедливости" и регионального отделения в Санкт-Петербурге политической партии "Новые люди", а также отказ в регистрации большинству кандидатов от регионального отделения всероссийской политической партии "Родина" в городе Санкт-Петербурге".Также в обращении, принятом на пленарном заседании большинством депутатов, сказано, что скандалами сопровождалась регистрация кандидатом Бориса Вишневского, вызывают вопросы основания для отказа в регистрации Татьяне Булановой и Сергею Никешину."Депутаты законодательного собрания просят проверить законность регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями - региональное отделение партии "Новые люди", "Российская партия свободы и справедливости", провести проверку законности процедуры проверки подписных листов кандидатов", - сказано в обращении.Ранее ТИК №30 отказала в регистрации Вишневского на выборы депутатов ЗС в одномандатном округе. По информации пресс-службы партии "Яблоко", Вишневский представил неправильно оформленный документ о решении съезда о выдвижении и неверный документ о согласовании своей кандидатуры федеральным политкомитетом партии. Затем Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила решение территориальной избирательной комиссии №30 об отказе в регистрации его кандидатуры, Вишневский снова стал кандидатом.В понедельник певица Татьяна Буланова подала в суд жалобу на отказ в регистрации ее кандидатуры на участие в выборах в петербургское законодательное собрание от партии "Родина".Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
https://ria.ru/20210817/zakonoproekt-1746135726.html
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политика, санкт-петербург, татьяна буланова, госдума рф, яблоко, цик рф, борис вишневский, партия родина, россия, партия "новые люди"
14:45 18.08.2021
 
В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома

В Петербурге депутаты призвали ЦИК проверить законность регистрации списков партий горизбиркомом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСобор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Депутаты Петербурга приняли обращение к ЦИК с просьбой проверить законность регистрации списков партий "Новые люди", "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС) горизбиркомом, а также легитимность отказа партии "Родина" на выборах в законодательное собрание города, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно тексту обращения, у депутатов вызывает "серьезные сомнения" "регистрация списков кандидатов избирательных объединений - политической партии "Российская партия свободы и справедливости" и регионального отделения в Санкт-Петербурге политической партии "Новые люди", а также отказ в регистрации большинству кандидатов от регионального отделения всероссийской политической партии "Родина" в городе Санкт-Петербурге".
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Также в обращении, принятом на пленарном заседании большинством депутатов, сказано, что скандалами сопровождалась регистрация кандидатом Бориса Вишневского, вызывают вопросы основания для отказа в регистрации Татьяне Булановой и Сергею Никешину.
"Депутаты законодательного собрания просят проверить законность регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями - региональное отделение партии "Новые люди", "Российская партия свободы и справедливости", провести проверку законности процедуры проверки подписных листов кандидатов", - сказано в обращении.
Ранее ТИК №30 отказала в регистрации Вишневского на выборы депутатов ЗС в одномандатном округе. По информации пресс-службы партии "Яблоко", Вишневский представил неправильно оформленный документ о решении съезда о выдвижении и неверный документ о согласовании своей кандидатуры федеральным политкомитетом партии. Затем Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила решение территориальной избирательной комиссии №30 об отказе в регистрации его кандидатуры, Вишневский снова стал кандидатом.
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Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
 
ПолитикаСанкт-ПетербургТатьяна БулановаГосдума РФЯблокоЦИК РФБорис ВишневскийПартия РодинаРоссияПартия "Новые люди"
 
 
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