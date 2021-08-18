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Власти Петербурга не получали жалоб на отказ в вакцинации людей с ВИЧ
Власти Петербурга не получали жалоб на отказ в вакцинации людей с ВИЧ - РИА Новости, 18.08.2021
Власти Петербурга не получали жалоб на отказ в вакцинации людей с ВИЧ
Жалобы на отказы в вакцинации ВИЧ-инфицированных от COVID-19 в городской комитет по здравоохранению не поступали, сообщил РИА Новости представитель ведомства,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:28
2021-08-18T12:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Жалобы на отказы в вакцинации ВИЧ-инфицированных от COVID-19 в городской комитет по здравоохранению не поступали, сообщил РИА Новости представитель ведомства, комментируя информацию СМИ о том, что в Петербурге люди с ВИЧ якобы массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Петербурге зафиксированы десятки отказов поликлиник прививать пациентов с ВИЧ-инфекцией, где врачи требуют от ВИЧ-инфицированных показать разрешение от инфекционистов.По его словам, врачи знают, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием, однако пациенту с ВИЧ врач должен задать три вопроса. Медик должен уточнить, принимает ли пациент терапию, подавлен ли вирус, какое количество CD4 клеток."Если пациент отвечает, что вирус подавлен, терапию пьет и клетки больше 200, то никакая справка не нужна. ВИЧ-инфекция сама по себе не является противопоказанием при вакцинации. А если не пьет терапию, клетки не знает, вирусную нагрузку не помнит, тогда врач имеет право отправить за справкой в Центр-СПИД", - пояснил собеседник агентства.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:28 18.08.2021
 
Власти Петербурга не получали жалоб на отказ в вакцинации людей с ВИЧ

Комитет по здравоохранению Петербурга не получал жалоб на отказ в вакцинации людей с ВИЧ от COVID-19

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Жалобы на отказы в вакцинации ВИЧ-инфицированных от COVID-19 в городской комитет по здравоохранению не поступали, сообщил РИА Новости представитель ведомства, комментируя информацию СМИ о том, что в Петербурге люди с ВИЧ якобы массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Петербурге зафиксированы десятки отказов поликлиник прививать пациентов с ВИЧ-инфекцией, где врачи требуют от ВИЧ-инфицированных показать разрешение от инфекционистов.
"В комитет жалоб на отказы в вакцинации ВИЧ-инфицированных не поступало. Это единичные случаи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, врачи знают, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием, однако пациенту с ВИЧ врач должен задать три вопроса. Медик должен уточнить, принимает ли пациент терапию, подавлен ли вирус, какое количество CD4 клеток.
"Если пациент отвечает, что вирус подавлен, терапию пьет и клетки больше 200, то никакая справка не нужна. ВИЧ-инфекция сама по себе не является противопоказанием при вакцинации. А если не пьет терапию, клетки не знает, вирусную нагрузку не помнит, тогда врач имеет право отправить за справкой в Центр-СПИД", - пояснил собеседник агентства.
 
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