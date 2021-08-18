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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210818/vaktsinatsiya-1746211425.html
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей - РИА Новости, 18.08.2021
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей
ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, при отсутствии выраженного иммунодефицита прививаться можно, заявил заведующий... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:23
2021-08-18T13:23
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
вадим покровский
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, при отсутствии выраженного иммунодефицита прививаться можно, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19.Он отметил, что возможные неблагоприятные реакции на прививку у ВИЧ-позитивных людей не отличаются от реакций ВИЧ-отрицательных. Однако, по словам специалиста, иммунный ответ у ВИЧ-инфицированных может быть менее выраженным, возможно, им чаще придется ревакцинироваться. Но эти вопросы еще требуют дальнейшего изучения, пояснил Покровский."Пока же мы можем утверждать, что прививаться от коронавируса людям с ВИЧ-инфекций так же важно, как и всем остальным", - подчеркнул он.
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, вадим покровский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:23 18.08.2021
 
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей

Эксперт Роспотребнадзора Покровский: ВИЧ не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, при отсутствии выраженного иммунодефицита прививаться можно, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19.
"Наличие ВИЧ-инфекции не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции. У ВИЧ-инфицированных не всегда развивается состояние иммунодефицита, при котором не рекомендуется прививка. Поэтому при отсутствии выраженного иммунодефицита никаких противопоказаний к вакцинации для людей с ВИЧ-инфекцией нет, тем более для тех, кто находится на антиретровирусной терапии", - сказал Покровский журналистам.
Он отметил, что возможные неблагоприятные реакции на прививку у ВИЧ-позитивных людей не отличаются от реакций ВИЧ-отрицательных. Однако, по словам специалиста, иммунный ответ у ВИЧ-инфицированных может быть менее выраженным, возможно, им чаще придется ревакцинироваться. Но эти вопросы еще требуют дальнейшего изучения, пояснил Покровский.
"Пока же мы можем утверждать, что прививаться от коронавируса людям с ВИЧ-инфекций так же важно, как и всем остальным", - подчеркнул он.
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6 августа, 18:22Распространение коронавируса
ВОЗ призвала включить больных ВИЧ в приоритетные группы вакцинации
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВадим ПокровскийКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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