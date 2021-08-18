https://ria.ru/20210818/vaktsinatsiya-1746211425.html

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей - РИА Новости, 18.08.2021

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей

ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, при отсутствии выраженного иммунодефицита прививаться можно, заявил заведующий... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:23

2021-08-18T13:23

2021-08-18T13:23

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирусы

вадим покровский

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, при отсутствии выраженного иммунодефицита прививаться можно, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19.Он отметил, что возможные неблагоприятные реакции на прививку у ВИЧ-позитивных людей не отличаются от реакций ВИЧ-отрицательных. Однако, по словам специалиста, иммунный ответ у ВИЧ-инфицированных может быть менее выраженным, возможно, им чаще придется ревакцинироваться. Но эти вопросы еще требуют дальнейшего изучения, пояснил Покровский."Пока же мы можем утверждать, что прививаться от коронавируса людям с ВИЧ-инфекций так же важно, как и всем остальным", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210806/vich-1744747945.html

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