https://ria.ru/20210818/vaktsinatsiya-1746211425.html
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей - РИА Новости, 18.08.2021
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей
ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, при отсутствии выраженного иммунодефицита прививаться можно, заявил заведующий... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:23
2021-08-18T13:23
2021-08-18T13:23
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
вадим покровский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a61392f46397b86f3ec61e6b30f8ff09.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, при отсутствии выраженного иммунодефицита прививаться можно, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19.Он отметил, что возможные неблагоприятные реакции на прививку у ВИЧ-позитивных людей не отличаются от реакций ВИЧ-отрицательных. Однако, по словам специалиста, иммунный ответ у ВИЧ-инфицированных может быть менее выраженным, возможно, им чаще придется ревакцинироваться. Но эти вопросы еще требуют дальнейшего изучения, пояснил Покровский."Пока же мы можем утверждать, что прививаться от коронавируса людям с ВИЧ-инфекций так же важно, как и всем остальным", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210806/vich-1744747945.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a70f7310640b53d46a120493f27a10f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, вадим покровский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о вакцинации ВИЧ-инфицированных людей
Эксперт Роспотребнадзора Покровский: ВИЧ не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19