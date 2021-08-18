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Названо главное "достижение" Украины за годы независимости
Названо главное "достижение" Украины за годы независимости - РИА Новости, 18.08.2021
Названо главное "достижение" Украины за годы независимости
Украинский аналитик Александр Кочетков в статье для "Главреда" подвел итоги 30-летней независимости страны. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:06
2021-08-18T12:34
украина
израиль
сингапур (страна)
ситуация на украине
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский аналитик Александр Кочетков в статье для "Главреда" подвел итоги 30-летней независимости страны.По его словам, Украина смогла перейти от социалистического уклада экономики к рыночному, пусть даже и "дикому", при этом растеряла очень многое, в результате чего "плетется в хвосте".Одной из причин Кочетков назвал невозможность "не то что преодолеть, а хотя бы ограничить коррупцию приличными рамками". "Мы имели фантастические стартовые условия — например, украинский ВВП в начале независимости был вдвое больше, чем у Израиля и втрое больше, чем у Сингапура, а сейчас мы безнадежно отстаем от обеих этих стран", — отметил эксперт.Самым главным успехом, по его мнению, стало то, что государство до сих пор существует. Подытоживая, аналитик отметил, что украинцы движутся "куда ветер несет", и если ничего не менять, то их ждет либо плавное обнищание, либо внезапное разрушение страны.
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украина, израиль, сингапур (страна), ситуация на украине
12:06 18.08.2021 (обновлено: 12:34 18.08.2021)
 
Названо главное "достижение" Украины за годы независимости

Украинский аналитик Кочетков: наибольшее достижение страны — то, что мы ее до сих пор не потеряли

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский аналитик Александр Кочетков в статье для "Главреда" подвел итоги 30-летней независимости страны.
По его словам, Украина смогла перейти от социалистического уклада экономики к рыночному, пусть даже и "дикому", при этом растеряла очень многое, в результате чего "плетется в хвосте".
Одной из причин Кочетков назвал невозможность "не то что преодолеть, а хотя бы ограничить коррупцию приличными рамками".
"Мы имели фантастические стартовые условия — например, украинский ВВП в начале независимости был вдвое больше, чем у Израиля и втрое больше, чем у Сингапура, а сейчас мы безнадежно отстаем от обеих этих стран", — отметил эксперт.
Самым главным успехом, по его мнению, стало то, что государство до сих пор существует. Подытоживая, аналитик отметил, что украинцы движутся "куда ветер несет", и если ничего не менять, то их ждет либо плавное обнищание, либо внезапное разрушение страны.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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УкраинаИзраильСингапур (страна)Ситуация на Украине
 
 
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