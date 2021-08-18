https://ria.ru/20210818/taliby-1746263708.html
Талибы ждут возвращения афганских военных самолетов
Талибы ждут возвращения афганских военных самолетов - РИА Новости, 18.08.2021
Талибы ждут возвращения афганских военных самолетов
Движение "Талибан"* ожидает, что соседние с Афганистаном государства вернут самолеты и вертолеты, на которых афганские военные бежали из страны, заявил... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:37
2021-08-18T18:37
2021-08-18T18:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
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самолеты
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таджикистан
узбекистан
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* ожидает, что соседние с Афганистаном государства вернут самолеты и вертолеты, на которых афганские военные бежали из страны, заявил высокопоставленный член движения Вахидулла Хашими."Талибан"* ожидает, что соседние страны вернут военные воздушные суда, на которых бежали военные", - приводит его заявление агентство Рейтер.Ранее сообщалось, что множество самолетов с прибыли из Афганистана в Таджикистан и Узбекистан.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210818/taliby-1746233656.html
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в мире, афганистан, самолеты, сша, талибан, таджикистан, узбекистан, нато
18:37 18.08.2021 (обновлено: 18:53 18.08.2021)
Талибы ждут возвращения афганских военных самолетов
Талибы ждут возвращения военных самолетов соседними странами в Афганистан