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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/taliby-1746193116.html
Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар
Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар - РИА Новости, 18.08.2021
Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар
Члены радикального движения "Талибан"* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:45
2021-08-18T14:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
талибан
нангархар
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КАБУЛ, 18 авг — РИА Новости. Члены радикального движения "Талибан"* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник среди местных жителей.Другой собеседник агентства, представитель департамента здравоохранения региона, уточнил, что двое человек погибли, 12 ранены.На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Талибы обстреляли митингующих в поддержку национального флага
В афганской провинции Нангархар талибы* («Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003) обстреляли митингующих в поддержку национального флага. Как сообщает источник РИА Новости, есть убитые и раненые. Их количество не уточняется. Местные СМИ добавляют, что талибы также избили операторов Pajhwok Afghan News и Ariana TV.
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в мире, афганистан, талибан, нангархар
11:45 18.08.2021 (обновлено: 14:29 18.08.2021)
 
Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар

В Нангархаре два человека погибли при обстреле талибами митингующих в поддержку флага Афганистана

Читать ria.ru в
КАБУЛ, 18 авг — РИА Новости. Члены радикального движения "Талибан"* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник среди местных жителей.
Другой собеседник агентства, представитель департамента здравоохранения региона, уточнил, что двое человек погибли, 12 ранены.
Боевики Талибана* у здания Министерства внутренних дел в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 08:00
"Под ударом соседние страны": каким оружием завладели талибы
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов
© AP Photo / Zabi Karimi

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
© AFP 2021

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

Жители Афганистана в аэропорту Кабула
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

Боевики Талибана* поднимают свой флаг у резиденции губернатора провинции Газни, юго-восток Афганистана
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
© REUTERS / Social Media

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

Пробка на улице в Кабуле, Афганистан
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

Толпа людей бежит к терминалу аэропорта Кабула после того, как боевики Талибана* взяли под контроль президентский дворец
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
© REUTERS / Stringer

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Боевики Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

Американские военные в аэропорту Кабула, Афганистан
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
© AFP 2021

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
© REUTERS / Stringer

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

Боевики Талибана* едут на полицейской машине в Кабуле, Афганистан
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

Люди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанТалибанНангархар
 
 
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