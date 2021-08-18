https://ria.ru/20210818/taliby-1746193116.html

Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар

Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар - РИА Новости, 18.08.2021

Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар

Члены радикального движения "Талибан"* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил РИА... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:45

2021-08-18T11:45

2021-08-18T14:29

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

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КАБУЛ, 18 авг — РИА Новости. Члены радикального движения "Талибан"* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил РИА Новости источник среди местных жителей.Другой собеседник агентства, представитель департамента здравоохранения региона, уточнил, что двое человек погибли, 12 ранены.На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

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Талибы обстреляли митингующих в поддержку национального флага В афганской провинции Нангархар талибы* («Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003) обстреляли митингующих в поддержку национального флага. Как сообщает источник РИА Новости, есть убитые и раненые. Их количество не уточняется. Местные СМИ добавляют, что талибы также избили операторов Pajhwok Afghan News и Ariana TV. 2021-08-18T11:45 true PT0M10S

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в мире, афганистан, талибан, нангархар