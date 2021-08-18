Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210818/tailand-1746259028.html
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок до конца октября
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок до конца октября - РИА Новости, 18.08.2021
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок до конца октября
Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет с 24 августа до конца октября авиарейсы по маршруту Москва – Бангкок и Бангкок – Москва, сообщает в среду в своем... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:08
2021-08-18T18:28
туризм
москва
klm
аэрофлот
пхукет (остров)
emirates
telegram (приложение)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590786705_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_a83acd620e55c8965d9e74d1e2e982b2.jpg
БАНГКОК, 18 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет с 24 августа до конца октября авиарейсы по маршруту Москва – Бангкок и Бангкок – Москва, сообщает в среду в своем Telegram-канале Генеральное консульство России на острове Пхукет."Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет рейсы по маршруту Москва - Бангкок - Москва после 24 августа предварительно до конца октября", - говорится в сообщении.В настоящее время "Аэрофлот" выполняет только грузопассажирские рейсы в столицу Таиланда, так как полностью пассажирское сообщение пока запрещено по условиям режима ЧП в связи с пандемией, который действует в Таиланде с 26 марта 2020 года.С их отменой с 24 августа по конец октября прямого авиасообщения между Москвой и Бангкоком не будет. В Таиланд, в частности на остров Пхукет и в Бангкок, продолжают летать самолеты авиакомпаний Qatar Airlines, Emirates, KLM, также выполняющие рейсы в Москву из своих аэропортов регистрации.Ранее "Аэрофлот" объявлял об изменении ряда маршрутов, в том числе Москва – Бангкок – Москва в связи с ситуацией в Афганистане, через воздушное пространство которого следует этот рейс.
https://ria.ru/20210818/tailand-1746233750.html
москва
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590786705_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_9e0eed8de31f30a5862fb5a5c9929c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, klm, аэрофлот, пхукет (остров), emirates, telegram (приложение), россия, новости - туризм
18:08 18.08.2021 (обновлено: 18:28 18.08.2021)
 
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок до конца октября

Генконсульство России на острове Пхукет: "Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок до конца октября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 18 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет с 24 августа до конца октября авиарейсы по маршруту МоскваБангкок и Бангкок – Москва, сообщает в среду в своем Telegram-канале Генеральное консульство России на острове Пхукет.
"Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет рейсы по маршруту Москва - Бангкок - Москва после 24 августа предварительно до конца октября", - говорится в сообщении.
В настоящее время "Аэрофлот" выполняет только грузопассажирские рейсы в столицу Таиланда, так как полностью пассажирское сообщение пока запрещено по условиям режима ЧП в связи с пандемией, который действует в Таиланде с 26 марта 2020 года.
С их отменой с 24 августа по конец октября прямого авиасообщения между Москвой и Бангкоком не будет. В Таиланд, в частности на остров Пхукет и в Бангкок, продолжают летать самолеты авиакомпаний Qatar Airlines, Emirates, KLM, также выполняющие рейсы в Москву из своих аэропортов регистрации.
Ранее "Аэрофлот" объявлял об изменении ряда маршрутов, в том числе Москва – Бангкок – Москва в связи с ситуацией в Афганистане, через воздушное пространство которого следует этот рейс.
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 15:55Туризм
Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда
 
ТуризмМоскваKLMАэрофлотПхукет (остров)EmiratesTelegram (приложение)РоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния