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"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок до конца октября

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок до конца октября - РИА Новости, 18.08.2021

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок до конца октября

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет с 24 августа до конца октября авиарейсы по маршруту Москва – Бангкок и Бангкок – Москва, сообщает в среду в своем... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T18:08

2021-08-18T18:08

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БАНГКОК, 18 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет с 24 августа до конца октября авиарейсы по маршруту Москва – Бангкок и Бангкок – Москва, сообщает в среду в своем Telegram-канале Генеральное консульство России на острове Пхукет."Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет рейсы по маршруту Москва - Бангкок - Москва после 24 августа предварительно до конца октября", - говорится в сообщении.В настоящее время "Аэрофлот" выполняет только грузопассажирские рейсы в столицу Таиланда, так как полностью пассажирское сообщение пока запрещено по условиям режима ЧП в связи с пандемией, который действует в Таиланде с 26 марта 2020 года.С их отменой с 24 августа по конец октября прямого авиасообщения между Москвой и Бангкоком не будет. В Таиланд, в частности на остров Пхукет и в Бангкок, продолжают летать самолеты авиакомпаний Qatar Airlines, Emirates, KLM, также выполняющие рейсы в Москву из своих аэропортов регистрации.Ранее "Аэрофлот" объявлял об изменении ряда маршрутов, в том числе Москва – Бангкок – Москва в связи с ситуацией в Афганистане, через воздушное пространство которого следует этот рейс.

https://ria.ru/20210818/tailand-1746233750.html

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пхукет (остров)

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москва, klm, аэрофлот, пхукет (остров), emirates, telegram (приложение), россия, новости - туризм